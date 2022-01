Fußball heute Africa Cup 2022 * Guinea gegen Gambia im Achtelfinale * Live & Übertragung

„Guinea ist der Favorit, aber das motiviert uns sehr, weil wir zum ersten Mal in der K.o.-Runde sind. Wir haben keine Angst, denn wir sind seit über drei Jahren mit den Spielern zusammen, das heißt, wir haben einen guten Zusammenhalt und einen tollen Teamgeist. Kaba Diawara war mein Spieler in Katar. Wir können in verschiedenen Spielsituationen unterschiedliche Stile und Ansätze anwenden. Wir wollen unbedingt gewinnen und Guinea muss sich auf ein ordentliches Duell einstellen.“ Tom Saintfiet (Trainer, Gambia)