Fußball heute Africa Cup 2022: Nigeria gegen Tunesien im Achtelfinale

Fußball heute: Derzeit läuft in Kamerun die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Am heutigen Sonntag geht es mit dem ersten Spieltag des Achtelfinales los. Um 17 Uhr treffen Burkino Faso und Gabun aufeinander, um 20 Uhr geht es dann mit dem Match zwischen Nigeria und Tunesien weiter. Nigeria und Tunesien treffen beim Afrikanischen Nationen-Pokal zum sechsten Mal aufeinander, wobei vier der fünf bisherigen Begegnungen im K.o.-System ausgetragen wurden. Nigeria ist in allen fünf Spielen ungeschlagen.



Wenn die Nigeria Super Eagles in Garoua auf die Tunesien Carthage Eagles treffen, kommt es zu einem Duell zweier Titanen.

Die beiden ehemaligen Weltmeister kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale des TotalEnergies Africa Cup of Nations, Kamerun 2021.

Zuletzt trafen sie im Spiel um Platz drei in Ägypten 2019 aufeinander, das Nigeria mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Das einzige erfolgreiche Aufeinandertreffen zwischen Tunesien und Nigeria beim Afrikanischen Nationen-Pokal fand 2004 statt, als die Tunesier im Halbfinale nach einem ausgeglichenen Spielverlauf im Elfmeterschießen weiterkamen und den Wettbewerb im selben Jahr gewannen.

Nigeria hat 12 der letzten 14 Spiele beim Afrikanischen Nationen-Pokal gewonnen und dabei die letzten vier Spiele in Folge für sich entschieden.

Tunesien hat es ins Achtelfinale geschafft, obwohl es zwei seiner drei AFCON-Spiele 2021 verloren hat. Die Tunesier haben nun vier ihrer letzten fünf Spiele in diesem Wettbewerb verloren (W1). Das sind genauso viele Niederlagen wie in ihren letzten 16 Spielen beim Afrikanischen Nationen-Pokal.

Nigeria hat bisher mehr verschiedene Torschützen (6) als jede andere Mannschaft beim Afrikanischen Nationen-Pokal 2021: Kelechi Iheanacho, Moses Simon, Simon Chukwueze, Taiwo Awoniyi, William Troost-Ekong und Umar Sadiq haben jeweils einmal getroffen.

Von Sonntag bis Mittwoch läuft das Achtelfinale des Africa Cups. Jeden Tag gibt es zwei Spiele um 17 Uhr und um 20 Uhr (Deutscher Zeit). Die Spiele werden alle bei Sport Digital live im Internet Stream übertragen. Das 2.Spiel des Abends lautet Burkino Faso gegen Gabun.

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Die Super Eagles waren die einzige Mannschaft, die in der Gruppenphase die maximale Punktzahl erreicht hat. Das wird den Männern von Augustine Eguavoen vor der K.o.-Runde maximales Selbstvertrauen geben.

Nigeria startete mit einem 1:0-Sieg gegen Rekordweltmeister Ägypten in das Turnier, gefolgt von einem 3:1-Sieg gegen den Sudan, und schloss die Gruppe mit einem 2:0-Sieg gegen Guinea-Bissau ab.

Die Super Eagles, die bereits 1980, 1994 und 2013 Weltmeister waren, könnten durch die maximale Punktzahl in der Gruppenphase und die unterhaltsamen Auftritte die nötige Moral für ihre Jagd nach dem vierten AFCON-Titel gewinnen.

Obwohl sie als Favorit auf den Gruppensieg galten, mussten die Carthage Eagles um den Einzug ins Achtelfinale zittern, das sie nur als eine der vier besten drittplatzierten Mannschaften erreichten.

Ein 4:0-Sieg gegen Mauretanien sicherte das Weiterkommen, doch dazwischen lagen zwei 0:1-Niederlagen gegen Mali bzw. Gambia. Der Höhepunkt der Gruppe war, dass die Tunesier drei Elfmeter verschossen, einen in jedem Spiel und durch drei verschiedene Spieler.

Aufgrund der vielen Ausfälle wird es für den Weltmeister von 2004 eine schwierige Aufgabe sein, aber sie werden alles geben, um einen Neuanfang zu starten.