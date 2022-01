Fußball heute Africa Cup 2022 * Mali – Äquatorialguinea im Achtelfinale

Fußball heute: Derzeit läuft in Kamerun die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Am heutigen Mttwoch geht es mit dem letzten Spieltag des Achtelfinales weiter. Mali trifft im letzten Spiel des Achtelfinals am Mittwoch um 20 Uhr in Limbe auf Äquatorialguinea, wo es um den Einzug ins Viertelfinale geht. Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Mali und Äquatorialguinea beim Afrikanischen Nationen-Pokal und das erste Mal seit 2012, dass Mali in der K.-o.-Phase auf einen Gegner trifft (1:1 gegen Gabun im Viertelfinale, Sieg im Elfmeterschießen).



Achtelfinale heute: Mali – Äquatorialguinea

Äquatorialguinea hat seine letzten beiden Spiele beim Afrikanischen Nationen-Pokal gewonnen (1:0 gegen Algerien und Sierra Leone) und will zum ersten Mal in diesem Wettbewerb drei Siege in Folge einfahren.

Mali hat alle drei K.-o.-Spiele beim Afrikanischen Nationen-Pokal, die in die Verlängerung gingen, gewonnen (1972 gegen die DR Kongo, 2012 gegen Gabun und 2013 gegen Südafrika), wobei die letzten beiden Spiele im Elfmeterschießen entschieden wurden.

Für Äquatorialguinea ist es das fünfte Spiel in der K.o.-Phase des Afrikanischen Nationen-Pokals – zwei der vier bisherigen Partien konnte das Land für sich entscheiden, wobei beide in der Verlängerung entschieden wurden (2:1 gegen Tunesien im Viertelfinale 2015 und 4:2 nach Elfmeterschießen gegen die DR Kongo im Spiel um Platz 3 2015).

75 % der malischen Tore beim Afrikanischen Nationen-Pokal 2021 wurden vom Elfmeterpunkt aus erzielt (3/4), wobei alle drei von Ibrahima Koné verwandelt wurden. Tatsächlich hat Mali in der Gruppenphase nur ein einziges Tor aus 27 Schüssen aus dem Spiel heraus erzielt (Massadio Haïdara gegen Mauretanien).

Achtelfinale Spielplan Afrika Cup 2022 am Mittwoch, 26.Januar 2022

Von Sonntag bis Mittwoch läuft das Achtelfinale des Africa Cups. Jeden Tag gibt es zwei Spiele um 17 Uhr und um 20 Uhr (Deutscher Zeit). Die Spiele werden alle bei Sport Digital live im Internet Stream übertragen. Gestern sind Gambia und Gastgeber Kamerun ins Viertelfinale eingezogen.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 23.01. 17:00 🇧🇫 Burkina Faso 8.7.n.E. 🇬🇦 Gabun 20:00 🇳🇬 Nigeria 0:1 🇹🇳 Tunesien 24.01. 17:00 🇬🇳 Guinea 0:1 🇬🇲 Gambia 20:00 🇨🇲 Kamerun 2:1 🇰🇲 Komoren 25.01. 17:00 🇸🇳 Senegal 2:0 🇨🇻 Kap Verde 20:00 🇲🇦 Marokko 2:1 🇲🇼 Malawi 26.01. 17:00 🇨🇮 Elfenbeinküste -:- 🇪🇬 Ägypten 20:00 🇲🇱 Mali -:- 🇬🇶 Äquatorialguinea

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Mali – Adler für mehr

Entgegen vieler Erwartungen hat Mali einen hervorragenden Start in das Turnier hingelegt. Zwei Siege und ein Unentschieden sicherten den Eagles den ersten Platz in ihrer Gruppe und einen Platz im Achtelfinale.

Mali setzt mit Amadou Haidara und Yves Bissouma auf ein exzellentes Mittelfeldduo, aber auch Massadiou Haidara, Seydou Doumbia, Hamari Traoré und Kalifa Koulibaly haben seit Beginn des Turniers eine sehr gute Form gezeigt.

Das Ziel der Eagles ist es, besser abzuschneiden als 1972 in Kamerun, wo sie hinter Kongo den zweiten Platz belegten. Das beginnt mit dem Einzug ins Viertelfinale, doch dazu müssen sie zunächst Äquatorialguinea bezwingen.

Äquatorialguinea – Wiederholung von 2015

Nzalang Nacional ging als Außenseiter in die Gruppe, qualifizierte sich aber aus einer starken Gruppe mit der Elfenbeinküste und Algerien. Durch einen 1:0-Sieg gegen Titelverteidiger Algerien konnte man sich für die K.-o.-Phase qualifizieren.

Äquatorialguinea, das 2015 im eigenen Land den vierten Platz belegte, möchte vielleicht ein ähnliches Kunststück vollbringen oder diesmal sogar noch weiter kommen. Um dies zu erreichen, müssen sie zunächst die brillanten Adler aus Mali herausfordern.

Stimmen zum Spiel

Diese Gruppe ist gereift, wir passen uns der Realität des Spiels an. Wir spielen mit Aufopferung, Willen und Kraft, um unser Volk stolz zu machen. Wir werden auf eine gute Mannschaft aus Äquatorialguinea treffen. Wir respektieren sie, aber wir werden spielen, um zu gewinnen. Ich sage meinen Spielern immer, dass wir spielen, um zu gewinnen; wir wollen diesen Pokal. Mali ist eine der besten Nationen im afrikanischen Fußball, und ein kontinentaler Pokal ist die Krönung. Mohamed Magassouba (Trainer, Mali)