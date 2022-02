Fußball heute * Africa Cup 2022 am Donnerstag, 3.2. – Halbfinale Kamerun gegen Ägypten

Fußball heute: Die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, geht in die entscheidene Phase, heute kommt es zum 2.Halbfinale zwischen Gastgeber Kamerun und Ägypten. Gestern konnte der Senegal mit einem 3:1 gegen Burkina Faso ins Finale einziehen. Gastgeber Kamerun und Rekordmeister Ägypten stehen sich heute am Donnerstag, den 3. Februar 2022, in Jaunde gegenüber und kämpfen um einen Platz im Finale des Africa Cup of Nations 2022. Es ist das 11. Aufeinandertreffen beim Afrikanischen Nationen-Pokal zwischen Ägypten und Kamerun, kein anderes Team ist in der Geschichte des Wettbewerbs öfter aufeinander getroffen.



Es gibt keine Mannschaften, die mehr Titel beim Africa Cup of Nations gewonnen haben als Kamerun und Ägypten. Zusammen holten sie den „Heiligen Gral“ des afrikanischen Fußballs zwölf Mal, sieben Mal die Pharaonen und fünf Mal die Unzähmbaren Löwen. Am Donnerstag werden sie in Yaoundé um den Einzug ins Finale des TotalEnergies Africa Cup of Nations 2021 kämpfen.

Halbfinale heute: Kamerun gegen Ägypten

Ägypten hat drei seiner letzten vier Spiele beim Afrikanischen Nationen-Pokal gegen Kamerun gewonnen und dabei neun Tore erzielt, nachdem es in den sechs vorangegangenen Begegnungen gegen die „Unzähmbaren Löwen“ in diesem Wettbewerb nur zweimal getroffen hatte. Kamerun hat sieben seiner neun Halbfinalspiele beim Afrikanischen Nationen-Pokal gewonnen, nur Gegner Ägypten hat diese Runde in der Geschichte des Afrikanischen Nationen-Pokals noch öfter erreicht. Die Gastgeber des Afrikanischen Nationen-Pokals sind in drei ihrer letzten fünf Halbfinalspiele in diesem Wettbewerb ausgeschieden, wobei Ägypten die letzte Mannschaft war, die diese Runde überstanden hat (2:1 gegen Senegal im Jahr 2006). Seit Anfang 2017 war kein Spieler beim Afrikanischen Nationen-Pokal an mehr Toren (9) direkt beteiligt als Ägyptens Mohamed Salah (sechs Tore, drei Assists) oder Kameruns Vincent Aboubakar (sieben Tore, zwei Assists). WM Qualifikation in Afrika 2022 Der afrikanische Fußballverband CAF wird fünf Teams zur Endrunde der WM 2022 nach Katar schicken. In 5 Playoff-Spielen werden die Gewinner nach Katar fahren. Für die Playoffs sind qualifiziert: Ägypten, Algerien, Ghana, Kamerun, Kongo DR, Mali, Marokko, Nigeria, Senegal und Tunesien Die 5 Begegnungen stehen auch schon fest, da spielen der Senegal nämlich gegen Ägypten. Es könnte also zum Finale kommen und dann im März erneut zum Match der beiden Kontahenten! Quelle: https://www.fussballwm2022.com

Kamerun – Gastgeber mit einer Mission

Die Absichten der Gastgeber waren vom ersten Tag an klar: Sie wollen den Titel im eigenen Land holen.

Mit vier Siegen und einem Unentschieden auf dem Weg ins Halbfinale haben die Unzähmbaren Löwen viel Selbstvertrauen getankt, bevor sie am 6. Februar im Finale auf ihren Rivalen Ägypten treffen. Sie wissen, dass sie die Unterstützung von Tausenden haben werden, wenn sie von einer sechsten AFCON-Trophäe träumen.

Kamerun wird sich einmal mehr auf das Angriffsduo Vincent Abubakar und Karl Toko Ekambi verlassen, das bisher alle 11 kamerunischen Tore erzielt hat, sechs für Abubakar und eines weniger für Ekambi.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen ein gutes Spiel machen und ins Finale einziehen. Wir werden gegen eine sehr gute Mannschaft spielen, Ägypten, die erfolgreichste Mannschaft Afrikas. Sie haben sehr gute Spieler, darunter einen der besten Spieler der Welt, nämlich Mohamed Salah. Meine Spieler sind motiviert, zu gewinnen. Wir stehen zwar unter Druck, aber unser Ziel ist klar: Wir wollen den Titel für das kamerunische Volk gewinnen. Antonio Conceiçao (Trainer, Kamerun)

Ägypten – Den Rekord ausbauen

Die Pharaonen scheinen fast alle historischen AFCON-Rekorde zu besitzen, aber es gibt einen, den sie unbedingt ausbauen wollen: den Gewinn ihres achten Titels.

Nach einer schleppenden Gruppenphase konnte Ägypten die Erwartungen erfüllen und die Elfenbeinküste und Marokko ausschalten, um das Halbfinale zu erreichen. Nun müssen sie mit dem Gastgeber eine weitere schwere Hürde nehmen.

Die Pharaonen können sich wieder auf ihren Star-Kapitän Mohamed Salah verlassen, der im Viertelfinale gegen Marokko zwei Tore erzielte und den Siegtreffer vorbereitete.

Das Erreichen des Halbfinales ist eine Belohnung für uns. Das Spiel gegen Gastgeber Kamerun ist schwierig, da sie sehr guten Fußball spielen. Wir wollen der Welt ein schönes Spiel zwischen zwei großartigen afrikanischen Mannschaften bieten. Wir sind bereit für dieses Halbfinale. Es stimmt zwar, dass wir zwei Spiele in Folge mit Verlängerung gespielt haben, aber wir sind bereit, ein sehr gutes Spiel zu machen. Wir haben die richtige Mannschaft für diese Art von Spielen. Carlos Queiroz (Trainer, Ägypten)

Halbfinale Spielplan Afrika Cup 2022 am Donnerstag, 03.Februar 2022

Die Teranga Lions aus Senegal haben sich mit einer brillanten Leistung in der zweiten Halbzeit (nach einem 0:0 zur Halbzeit) mit 3:1 gegen Burkina Faso durchgesetzt und sich damit für das Finale des Africa Cup of Nations am Sonntag qualifiziert. Verteidiger Abdou Diallo eröffnete die Partie für den unterlegenen Finalisten von 2019, als er nach 71 Minuten aus kurzer Distanz einnetzte. Der PSG-Verteidiger behielt im burkinischen Strafraum einen kühlen Kopf, nachdem Koulibaly mit seinem Volleyschuss den Weg zu ihm gefunden hatte, und lenkte den Ball an Ersatztorhüter Soufiane Ouedraogo vorbei. Der Senegal trifft im Finale am Sonntag im Olembe-Stadion in Jaunde auf den Sieger des zweiten Halbfinales heute zwischen Ägypten und Gastgeber Kamerun.

Datum Heim Erg. Ausw. 02.02., 20 Uhr 🇧🇫 Burkina Faso 1:3 (0:0) 🇸🇳 Senegal 03.02., 20 Uhr 🇨🇲 Kamerun -:- 🇪🇬 Ägypten

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Fragen und Antworten zum Afrika Cup 2022

Welche Mannschaften spielen beim Africa Cup 2022 im Halbfinale?

Burkina Faso – Senegal am Mittwoch, 2.2.2022

Kamerun – Ägypten am Donnerstag, 3.2.2022

Übertragung & Livestream: Wer zeigt den Afrika Cup 2022 im deutschen Fernsehen?

Sport Digital zeigt alle Spiele in ihrem Streaming-Dienst, ebenso zeigt DAZN die meisten Spiele! Bei Sport Digital kann man eine Woche kostenlos den Dienst testen, der komplette Monat kostet 4,99 EUR. Hier ausprobieren!

Bei zwei zeitgleichen Partien zeigt Sport Digital ein Spiel live auf dem Sender und das andere parallel im Live-Stream auf sportdigital.de sowie zu einem späteren Zeitpunkt im Re-Live auf dem Sender.

Wie funktioniert der Afrika Cup 2022?

Seit 2019 wird der Afrika-Cup mit 24 Mannschaften ausgetragen. Man trifft in sechs Vierer-Gruppen aufeinander. Für die K.o.-Phase, beginnend mit dem Achtelfinale, qualifizieren sich die beiden besten Teams pro Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten. Das Finale findet am 6. Februar um 20 Uhr im Stade Paul Biya in Yaoundé statt. Titelverteidiger ist Algerien, das im Finale 2019 den Senegal mit 1:0 schlug.