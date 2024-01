Fußball heute Ergebnisse Achtelfinale: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Bei den beiden Kontinentalturnieren in Afrika und Asien geht es derzeit um den Einzug ins Viertelfinale, es wird also spannend. Während in Asien heute eher uninteressante Teams spielen, der Irak trifft auf Jordanien um 12:30 Uhr Ortszeit und Katar gegen Palästina um 17 Uhr, geht es in Afrika spannender zur Sache. Dort sind in den letzten Tagen mit Kamerun und Ägypten schon Teams ausgeschieden, die man eigentlich auf der Watchlist haben musste. Heute dann um 18 Uhr zunächst Mali gegen Burkina Faso und um 21 Uhr das Topspiel mit Senegal gegen den Gastgeber Elfenbeinküste. Übrigens wurden im Laufe des Turniers schon fünf Trainer ausgewechselt – das zeigt das „Spezielle“ im afrikanischen Fußball.

Spielplan Afrika Cup heute am 29.01.2024

In Afrika könnte heute das Favoritensterben weitergehen, denn beim Topspiel um 21 Uhr treffen der Senegal mit Superstar Sadio Mané auf den Gastgeber Elfenbeinküste, die bisher enttäuschten und nur als viertbesten Gruppendritten weiterkamen. Aber man kann sich trotz den Trainerwechsel heute steigern.

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 29.01.2024 18:00 🇨🇻 Kapverdische Inseln - 🇲🇷 Mauretanien Achtelfinale 29.01.2024 21:00 🇸🇳 Sénégal - 🇨🇮 Elfenbeinküste Achtelfinale

Spielplan Asien Cup heute am 29.01.2024

Im Achtelfinale geht es heute in zwei Spielen um 12:30 Uhr und 17 Uhr in Katar um den Einzug ins Viertelfinale. In den heutigen beiden Partien des Achtelfinales treffen somit der Irak auf Jordanien und Gastgeber Katar auf Palästina.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 29.01.24 12:30 🇮🇶 Irak 🇯🇴 Jordanien -:- Achtelfinale 29.01.24 17:00 🇶🇦 Katar 🇵🇸 Palästina -:- Achtelfinale

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.