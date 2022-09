Fußball heute live: UEFA Nations League 2022/23 * Spieltage 5 & 6 Vorschau Liga A bis D

https://www.fussballnationalmannschaft.net/uefa-nationenliga-2018-bis-2022/uefa-nations-league-spielplan-2022Zwischen dem 21. und 27. September 2022 stehen die Entscheidungsspiele in der UEFA Nations League 2022/23 an. In Liga A geht es um die Teilnahme am Final Four. Außerdem können die Nationalmannschaften auf- und absteigen. Bei insgesamt mehr als 50 Länderspielen ist hundertprozentig für jeden Fußball-Fan etwas dabei. Wer spielt gegen wen? Wer steigt auf? Wer steigt ab?

UEFA Nations League 2022/23 * Spieltage 5 & 6 Deutschland spielt in Liga A, Gruppe 3 gegen England, Italien und Ungarn

Deutschland spielt in Liga A, Gruppe 3 gegen England, Italien und Ungarn Gruppenspiele 1 bis 4 im Juni und Nr. 5 & 6 im September 2022

Gruppenspiele 1 bis 4 im Juni und Nr. 5 & 6 im September 2022 Der komplette Spielplan

UEFA Nations League 2022/23: Liga A Gruppe 1 mit Dänemark und Kroatien

In UEFA Nations League Gruppe A1 führt Dänemark mit 9 Punkten vor Kroatien mit 7 Punkten. Am 22.9. gibt es das direkte Aufeinandertreffen der beiden Teams – Dänemark könnte mit einem Sieg bereits den Gruppensieg am 5. Spieltag sichern.

Weiterhin lohnt sich ein Blick aufs Tabellenende und den Abstiegskampf in Gruppe A1. Frankreich hat nach 4 Spielen nur 2 Punkte auf dem Konto und muss gegen Österreich und Dänemark was reißen. Frankreich könnte am 22.9. an Österreich vorbeiziehen, muss allerdings am 25.9. gegen Dänemark ebenfalls etwas liefern. Ansonsten könnte Österreich mit einem Sieg gegen Kroatien die Franzosen in Liga B schießen.

UEFA Nations League 2022/23: Liga A Gruppe 2 mit Spanien und Portugal

In UEFA Nations League Gruppe A2 führt Spanien mit 8 Punkten vor Portugal mit 7 Punkten. Am 6. Spieltag spielen Spanien und Portugal gegeneinander. Hier könnte es zum Entscheidungsspiel um den Gruppensieg kommen. Am 5. Spieltag spielt Portugal in Tschechien und Spanien trifft daheim auf die Schweiz – falls hier die Favoriten Spanien und Portugal einen Sieg holen, gibt es das Entscheidungsspiel am 27.9.

Weiterhin liegt Tschechien mit 4 Punkten auf dem 3. Platz in der UEFA Nations League Gruppe A2. Dahinter kommt die Schweiz mit 3 Punkten. Tschechien und Schweiz treffen ebenfalls am 6. Spieltag aufeinander – in diesem Spiel könnte es um den Abstieg aus Liga A gehen.

UEFA Nations League 2022/23: Liga A Gruppe 3 mit Deutschland

In UEFA Nations League Gruppe A3 führt Ungarn sensationell nach 4 Spielen die Tabelle an. Allerdings könnte Deutschland mit einem Sieg am 23.9. die Tabellenführung übernehmen. Ungarn führt mit 7 Punkten vor Deutschland mit 6 Zählern. Dahinter kommen Italien mit 5 und England mit 2 Punkten. Die deutsche Nationalmannschaft hat die Chance erstmalig ins Nations League Final Four einzuziehen.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 4 2 1 1 7:3 +4 7 2 🇩🇪 Deutschland 4 1 3 0 8:5 +2 6 3 🇮🇹 Italien 4 1 2 1 5:7 +2 5 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 4 0 2 2 1:6 -5 2

Für England geht es am 23.9. gegen Italien bereits um den Klassenerhalt. Falls Italien einen Heimsieg holt, wäre England bereits nach dem 5. Spieltag abgestiegen. Am 6. Spieltag lauten die Länderspiele England gegen Deutschland und Ungarn gegen Italien. Bei Ungarn gegen Italien könnte es ebenfalls zum Endspiel um den Gruppensieg kommen – dafür bräuchten beide Teams allerdings einen Sieg am 5. Spieltag.

UEFA Nations League 2022/23: Liga A Gruppe 4 mit Niederlande und Belgien

In UEFA Nations League Gruppe A4 führt die Niederlande mit 10 Punkten vor Belgien mit 7 Punkten. Am 5. Spieltag könnte die Niederlande gegen Polen bereits den Gruppensieg sicherstellen, wenn Belgien gegen Wales nicht gewinnt. Ansonsten kommt es am 25.9. zum Endspiel um den Gruppensieg zwischen Niederlande und Belgien.

Außerdem braucht Wales unbedingt ein paar Punkte, um noch den Abstieg zu verhindern. Nach 4 Spielen liegt Wales mit nur 1 Punkt auf dem letzten Platz. Außerdem liegt Polen mit 4 Punkten auf dem 3. Rang. Wales könnte am 25.9. noch eine Chance haben mit einem Sieg gegen Polen die Klasse zu sichern.

UEFA Nations League 2022/23: Liga B

Die vier Tabellenführer in Liga B sind Ukraine, Israel, Bosnien-Herzegowina und Norwegen. Diese Teams haben die eine perfekte Ausgangslage, um den Aufstieg in Liga A zu sichern. Weiterhin haben Schottland, Island, Montenegro und Serbien als Verfolger noch Chancen den Aufstieg sicher zu machen. Mögliche Absteiger aus Liga B sind Irland, Armenien, Albanien, Finnland, Rumänien, Schweden und Slowenien.

UEFA Nations League 2022/23: Liga C

In Liga C steht die Türkei bereits als Aufsteiger fest. Außerdem ist Griechenland der Aufstieg nur noch rechnerisch zu nehmen. Kasachstan hat 4 Punkte Vorsprung und hat ebenfalls sehr gute Aussichten aufzusteigen. Für Georgien könnte es nochmal eng werden – allerdings könnten die Georgier am 23.9. mit einem Sieg gegen Nordmazedonien den Aufstieg eintüten. Mögliche Absteiger aus Liga C sind Färöer, Litauen, Zypern, Nordirland, Aserbaidschan, Belarus und Gibraltar

UEFA Nations League 2022/23: Liga D

In Liga D ist Lettland großer Favorit auf den Aufstieg. Das Team hat 5 Punkte Vorsprung auf Moldau. Weiterhin spielen Estland und Malta um den Aufstieg – die bessere Ausgangslage hat Estland.

Wer überträgt die Nations League Fußball Spiele live?

Die Länderspiele der UEFA Nations League werden auf DAZN gezeigt. Außerdem werden die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf ZDF und RTL gezeigt. Deutschland gegen Ungarn kommt auf ZDF – Deutschland gegen England bei RTL. Dies sind einige wichtige Spiele mit DAZN-Kommentar: