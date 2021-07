Fußball heute am 29.6 * Wer spielt heute? * England & Ukraine im Viertelfinale! (ARD live heute)

Gestern am 28.6 gab es die größte Überraschung der bisherigen Fußball-Europameisterschaft 2020/2021. Denn der Turnierfavorit und amtierende Weltmeister Frankreich musste den Weg nach Hause antreten. Im Elfmeterschießen unterlag man nach sehenswerten 120 Minuten der Schweizer Nati. Für die anderen Favoriten stiegen die Chancen deutlich. Superstar Mbappe konnte es kaum fassen, als er den entscheidenden Elfmeter verschoss. Heute geht es nun weiter mit den letzten beiden EM-Achtelfinalen, darunter auch das deutsche Länderspiel gegen England. Hier die deutsche Aufstellung!

Deutschland scheidet aus

🏆 ⚽ Über 60% sparen: 26,66 € fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 hier bestellen

Bis jetzt stehen sechs Nationalmannschaften für das EM Viertelfinale 2021 fest: Die Schweizer treffen auf die Spanier, die Belgier auf die Italiener. Zudem werden Tschechien und Dänemark einen Halbfinalist ausspielen. Heute geht es um das letzte Viertelfinale. Mögliche Kandidaten sind Ukraine/Schweden und England/Deutschland.

Aktuelle News zum EM Spiel England gegen Deutschland 19:50 Uhr -Es ist amtlich! Deutschland scheidet nach einem 0:2 aus! Es war das letzte Spiel von Bundestrainer Löw! 🏆 ⚽ Über 60% sparen: 26,66 € fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 fürs weiße DFB Trikot mit Code „Deutschland“ 🇩🇪 hier bestellen 16:45 Uhr – Die beiden Aufstellungen sind da! Änderungen: Werner kommt für Gnabry und Goretzka für Gündogan, Müller für Sané !

Fußball heute am 29.6 – Wer spielt heute?

Am 29.6 geht es um 18 Uhr mit Fußball bei der EURO 2020 weiter. Um 18 Uhr treffen England und Deutschland im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London aufeinander. Aufgrund der strengen Reiseauflagen wird wohl kaum ein Deutscher vor Ort die Nationalmannschaft unterstützen. Die Engländer haben einen Heimvorteil. Um 21 Uhr geht es dann mit dem letzten EM-Achtelfinale dieses Turniers weiter. Nun treffen Schweden und die Ukraine im Hampden Park in Glasgow aufeinander.

„Ist es ein Ansporn, in Wembley eigene Geschichte zu schreiben? Auf jeden Fall. Ein paar Bayern-Spieler haben schon Geschichte im Wembley geschrieben. Wir haben jetzt die Möglichkeit dazu, deswegen wird es für uns jetzt auch Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.“ Manuel Neuer im Interview mit UEFA.com:

Wer zeigt heute die EM-Spiele?

Den heutigen EM-Tag teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender ARD und der Streaming-Dienst Magenta TV. Die Übertragung beginnt um 16.05 Uhr im ARD mit den Vorberichten zum EM Achtelfinale England gegen Deutschland. Wie in der Vorrunde werden die ARD-Vorberichte von Alexander Bommes gestaltet. Dabei kann er sich erneut auf die Unterstützung der Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz verlassen. Allerdings werden Boateng und die ARD im Anschluss nach dem heutigen Spieltag die Zusammenarbeit beenden. Denn Boateng wird in der nächsten Saison für Hertha BSC in der Bundesliga spielen und die Vorbereitung geht vor. Zudem werden auch Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger über das Spiel berichten. Beim Spiel übernimmt dann Florian Naß.

Das zweite EM Achtelfinale des Tages läuft ebenfalls auf der ARD und bei Magenta TV. Nach einer kurzen Unterbrechung durch die Tagesschau geht Fußball heute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen weiter. Alexander Bommes ist ab 20.15 Uhr mit den bekannten Experten zurück im Studio. Dann wird um 21 Uhr Tom Bartels das Mikrofon übernehmen und führt die Fans durch das letzte Achtelfinale Ukraine gegen Schweden.

Fußball heute um 18 Uhr: England gegen Deutschland (EM Achtelfinale)



2:0 für England!

Um 18 Uhr kommt es im Londoner Wembley Stadion zum heißen Duell zwischen den englischen Three Lions und der deutschen Nationalmannschaft. Traditionell erwartet uns ein umkämpftes Spiel. Schade, dass aufgrund der Reisebeschränkungen kaum deutsche Fans vor Ort sein werden, um dem Spiel einen würdigen Rahmen zu bereiten. Die englischen Fans werden demgegenüber die eigene Elf nach vorne peitschen. Die Engländer zeigten über weite Strecken souveräne Leistungen in der EM-Vorrunde und sind der leichte Favorit. Doch zumindest gegen Portugal konnte auch das deutsche Können aufblitzen. Und in der KO-Runde kann bekanntlich alles passieren.

Fußball heute um 21 Uhr: Schweden gegen Ukraine (EM Achtelfinale) 1:2 n.V.



Die Ukraine im EM-Viertelfinale

Im letzten Spiel des Tages treffen die schwedische und ukrainische Nationalmannschaft aufeinander. Im Glasgower Hampden Park wird der letzte Teilnehmer für das EM-Viertelfinale ermittelt. Die Schweden gewannen dabei überraschend ihre Vorrundengruppe E und strotzen nur vor Selbstvertrauen. Folglich sind diese auch leicht favorisiert, obgleich die Ukrainer gegen die Niederlande gezeigt haben, dass sie Mentalität haben und Fußball spielen können. Jeder Spielausgang scheint möglich, wenn heute Abend um 21 Uhr der Ball über den grünen Rasen rollt. Dabei haben die Schweden eine spannende Mischung aus defensiver Stabilität und offensiver Kreativität – auch ohne Superstar Zlatan Ibrahimovic.