Länderspiel heute: England gegen Deutschland ** 2:0 Deutschland scheidet aus!

Heute am Dienstag, den 29. Juni, spielt die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2021 gegen England. Das Spiel wird um 18 Uhr angepfiffen und live in der ARD übertragen. Die Vorberichte beginnen um 16:05 Uhr. Schafft Deutschland den Einzug ins EM Viertelfinale? Oder kann England beim Heimspiel in London den Sieg holen? Die deutsche Aufstellung gibt es heute ab 17 Uhr!



Das EM Achtelfinale England gegen Deutschland findet im Wembley in London statt. England gewann 4 der ersten 5 Spiele in Wembley – Deutschland gewann dort die folgenden 5 Spiele gegen England (1982, 1991, 2000, 2007, 2013). Das letzte England gegen Deutschland Spiel vor der EM 2021 im Wembley 2017 endete 0:0.

Die Wettquoten fürs EM 2021 Achtelfinale England gegen Deutschland sind relativ ausgeglichen: 2,55 Sieg England – 3,20 Remis – 2,85 Sieg Deutschland. Deutschland ist Außenseiter bei den Buchmachern.

Länderspielbilanz England gegen Deutschland: 36 Spiele, 16 Siege England, 15 Siege Deutschland, 5 Remis, 78:55 Tore für England.

Löws Länderspielbilanz gegen England: 7 Spiele, 4 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen.

Fußball heute: England gegen Deutschland – Fällt Wembley erneut?

England gegen Deutschland im EM 2021 Achtelfinale ist das nächste Kapitel eines geschichtsträchtigen Fußball-Duells. Die deutsche Nationalmannschaft hat einen guten Lauf in Wembley: 5 der letzten 6 Spiele konnte Deutschland gewinnen. Die englische Nationalmannschaft gewann letztmals 1975 ein Heimspiel gegen Deutschland. Außerdem ist England seit Oktober 2020 im Wembley ungeschlagen.

Im Vergleich zur deutschen Nationalmannschaft hat England den höheren Durchschnittsmarktwert (48,58 Millionen zu 36,02 Millionen), die höhere Platzierung auf der FIFA-Weltrangliste (4. und 12.) und die besseren Wettquoten. Allerdings ist die Deutschland Mannschaft in Wembley nicht chancenlos.

Viertelfinalgegner des Siegers: Schweden oder Ukraine

Schiedsrichter des Spiels ist der 38-jährige Niederländer Danny Makkelie. Bei der EM 2021 zeigte er 7 gelbe Karten in 2 Spielen.

England vor dem EM Achtelfinale

Die englische Fußball-Nationalmannschaft absolviert das vierte EM 2021 Spiel daheim im Wembley. Bisher konnte das England Team 2 Spiele gewinnen – gegen Schottland gab es nur ein 0:0. Allerdings zeigte das England Team keine überragenden Leistungen und wurde oft kritisiert. England hat einige Weltklasse-Akteure, aber hatte in der Gruppenphase immer wieder Phasen, in denen sich kaum etwas bewegte.

Unter Coach Gareth Southgate agiert England bei der EM 2021 in einem 4-2-3-1 mit Doppelsechs. Die Spielweise des Teams ist meist vorsichtig und überlegt. Stürmer Harry Kane fiel auf, weil er sich viele Bälle im Mittelfeld holte. Die junge Mannschaft ist laut Southgate noch in der Entwicklung und auf der Suche nach der richtigen Balance.

Die englische Nationalmannschaft hat weiße EM 2021 Heimtrikots von Nike. England hat Heimrecht im EM Achtelfinale.

Deutschland vor dem EM Achtelfinale

Die deutsche Nationalmannschaft wurde bei der EM 2021 in der Zweiter in der Todesgruppe. Im EM Achtelfinale nun die Neuauflage des Fußball-Klassikers gegen England. Vor dem Spiel gibt es Wackelkandidaten für die Aufstellung. Rüdiger, Gündogan und Gosens drohen auszufallen. Außerdem gilt Sané als Streichkandidat – eine Option für die Startelf ist Musiala.

Deutschland Trainer Jogi Löw wird wahrscheinlich ein ähnliches System spielen wie in der EM 2021 Gruppe F. Die deutsche Elf spielt in einem 3-4-3 beziehungsweise 3-4-2-1. Gegen England könnte Löw eine defensivere Variante mit Fünferkette aufstellen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat Auswärtsspiel in Wembley. Falls England in Weiß spielt, wird Deutschland in den schwarzen Adidas Auswärtstrikots auflaufen.

Die Aufstellungen heute beim Länderspiel England gegen Deutschland

Die englische Fußball-Nationalmannschaft spielt in einem 3-4-3-:

Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice – Trippier, Saka, Sterling – H. Kane

Innenverteidiger Maguire hat gegen Deutschland sein zweites EM 2021 Spiel.

Deutschland Bundestrainer Joachim Löw könnte wieder mit einer 3-4-2-1-Aufstellung ins Spiel gehen:

Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens – Havertz, T. Müller – Gnabry

Die deutsche Nationalmannschaft könnte ohne große personelle und taktische Änderungen gegen England spielen. Möglichweise rücken Halstenberg, Müller oder Goretzka in die Startelf. Sané und Gündogan könnten aus der Startelf heraus rotieren.

EM Achtelfinale England gegen Deutschland live in der ARD

England gegen Deutschland wird um live 18 Uhr live in der ARD übertragen. Kommentator des Spiels in London ist Florian Naß. Die Vorberichte beginnen um 17:15 Uhr. Die Moderation hat Jessy Wellmer mit Experte Bastian Schweinsteiger.