Fußball heute: WM Quali 2022 Überblick – Wer ist bei der WM 2022 dabei?

Die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 befindet sich in der entscheidenden Phase. Während in Europa bereits 10 WM-Teilnehmer feststehen, sind auf den anderen Kontinenten erst wenige Plätze fest vergeben. Von den europäischen Teams waren Deutschland und Dänemark als erstes qualifiziert – die letzten Europameister Portugal und Italien müssen den Umweg über die Playoffs nehmen und haben ihr Ticket noch nicht sicher. Wie ist der Stand der Dinge Ende 2021? Wie sieht es in Europa und auf der Welt aus und wie geht es weiter?

Ist Deutschland bei der WM 2022 dabei?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist seit dem 11. Oktober 2021 für die WM 2022 qualifiziert. Das DFB-Team spielte eine souveräne WM Qualifikation und konnte sich mit einem 0:4-Sieg gegen Nordmazedonien das WM-Ticket sichern. Mit diesem Sieg stand Deutschland als Gruppensieger und somit als WM-Teilnehmer fest.

Wer ist bereits für die WM 2022 qualifiziert?

Ende November 2021 sind bereits 13 Teams für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Als erster WM-Teilnehmer stand Gastgeber Katar seit der Vergabe der WM-Endrunde in den Wüstenstaat fest. Weiterhin kamen im Herbst 2021 Deutschland und Dänemark als frühste WM-Teilnehmer aus Europa hinzu. Die weiteren Endrundenteilnehmer aus Europa sind Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien und Spanien. Außerdem sind aus Südamerika bereits Argentinien und Brasilien fest qualifiziert.

Wann stehen alle WM 2022 Teilnehmer fest?

Die 32 Teilnehmer der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 stehen erst im Juni 2022 fest, wenn die interkontinentalen Playoffs ausgetragen werden.

Die meisten Teilnehmer werden aber bereits bei der Auslosung der WM-Gruppen im April 2022 bekannt sein. Die meisten Entscheidungsspiele werden im März 2022 stattfinden. Lediglich die letzten 2 Teilnehmer, die in den interkontinentalen Playoffs ermittelt werden, stehen erst nach der Auslosung fest.

Wie laufen die WM-Playoffs in Europa?

Es werden noch 3 Plätze in den UEFA WM-Playoffs vergeben, die am 24. und 29. März 2022 stattfinden.

Insgesamt sind 12 Teams bei den WM-Playoffs in Europa dabei. Die Begegnungen der UEFA Playoffs werden am 26. November 2021 ausgelost. Die Teams werden in drei Wege A, B und C gelost. In jedem Weg gibt es zwei Halbfinals und ein Finale. Die drei Finalsieger fahren zur WM 2022 in Katar.

Die 12 Teams werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt, wobei die 6 besten Gruppenzweiten aus der WM-Qualifikation in Lostopf 1 landen und im Halbfinale Heimrecht haben.

Dies sind die Lostöpfe für die WM-Playoffs in Europa:

Lostopf 1 🇵🇹 Portugal 🏴 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 🇮🇹 Italien 🇷🇺 Russland 🇸🇪 Schweden 🏴 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

Lostopf 2 🇹🇷 Türkei 🇵🇱 Polen 🇲🇰 Nordmazedonien 🇺🇦 Ukraine 🇦🇹 Österreich 🇨🇿 Tschechien

Und so sehen die Halbfinals der Playoffs aus:

Weg A:

Halbfinale 1: Team Topf 1 – Team Topf 2

Halbfinale 2: Team Topf 1 – Team Topf 2

Weg B:

Halbfinale 3: Team Topf 1 – Team Topf 2

Halbfinale 4: Team Topf 1 – Team Topf 2

Weg C:

Halbfinale 5: Team Topf 1 – Team Topf 2

Halbfinale 6: Team Topf 1 – Team Topf 2

Wer qualifiziert sich aus dem Rest der Welt noch für die WM 2022?

Ende November sind bereits 13 WM-Tickets vergeben. Drei weitere WM-Tickets gehen an Teams aus Europa.

Außerdem gibt es 5 WM-Teilnehmer aus Afrika, die ebenfalls im März 2022 ermittelt werden. Die verbliebenen möglichen WM-Teilnehmer aus Afrika sind Ägypten, Algerien, DR Kongo, Ghana, Kamerun, Mali, Marokko, Nigeria, Senegal und Tunesien.

Aus Südamerika qualifizieren sich neben Brasilien und Argentinien auf jeden Fall noch zwei weitere Teams für die WM. Die beste Ausgangslage haben Ecuador und Kolumbien, die auf den Plätzen 3 und 4 der südamerikanischen Quali-Gruppe liegen. Allerdings sind die Fußball-Nationalmannschaften von Peru, Chile, Uruguay und Bolivien noch in Schlagdistanz, sodass sich noch Veränderungen in der Tabelle ergeben können. Der Tabellenfünfte ist für die interkontinentalen Playoffs qualifiziert.

Weiterhin gibt es 4 feste Startplätze für Teams aus Asien zuzüglich Australien, die nicht mehr in der Ozeanien-Qualifikation antreten. In Asien sind 12 Teams in zwei Sechsergruppen aufgeteilt, wo sich jeweils die beiden Tabellenersten für die WM qualifizieren. In Gruppe 1 haben Iran und Südkorea bereits einen sehr großen Vorsprung herausgespielt. In Gruppe 2 führt Saudi-Arabien mit einem leichten Vorsprung vor Japan und Australien. Die beiden Tabellendritten spielen nach Abschluss der Gruppenphase gegeneinander und ermitteln den Teilnehmer an den interkontinentalen Playoffs.

Aus Nord- und Mittelamerika fahren 3 weitere Teams zur WM 2022. In der letzten und entscheidenden Phase spielen 8 Teams um die 3 WM-Tickets. Die besten Chancen haben nach 8 von 14 Spieltagen die Nationalmannschaften von Kanada, USA, Mexiko und Panama. Die weiteren Teams haben bereits einen etwas größeren Abstand. Der Tabellenvierte fährt noch zu den interkontinentalen Playoffs.

Weiterhin schickt Ozeanien einen Teilnehmer zu den interkontinentalen Playoffs. Ozeanien hat keinen festen WM-Teilnehmer.

