WM 2022 Playoff Spielplan in Europa, Südamerika & Afrika – Wer fährt nach Katar?

Wer bekommt die letzten WM Starterplätze?

Morgen am Donnerstag, 24.3.2022 geht es in Europa um die letzten WM-Tickets für die Endrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Über die WM Playoffs können es noch drei europäische Nationalmannschaften nach Katar schaffen. Durch die Sanktionen gegen Russland und die Kriegswirren in der Ukraine gibt es allerdings Verschiebungen im Spielplan. Wir sagen dir das wichtigste zu den WM-Playoffs. Hier gibt es alle WM-Teilnehmer.

Wie funktionieren die WM Playoffs in Europa?

Die letzten drei Plätze in Europa führen über die Playoff-Wege, die im letzten November ausgelost worden waren. Gespielt werden jeweils Halbfinale und Finale. Die drei Sieger qualifizieren sich für die WM in Katar.

Spielen Russland und die Ukraine bei den WM Playoffs mit?

Russland wurde wegen dem Überfall auf die Ukraine disqualifiziert, der Gegner Polen fährt also direkt zum Finale. Die Ukraine müsste gegen Schottland spielen, dieses Spiel wurde allerdings in den Juni verlegt und kann dann hoffentlich stattfinden. Gegner hier wären dann Wales gegen Österreich, dieses Spiel findet regulär am 24.3. statt.

Wie sieht der WM Playoff Spielplan aus?

Am 24.März stehen die fünf Halbfinale an. Die Sieger ziehen ins Finale am 29.März, deren Gewinner fahren zur Endrunde nach Katar. Das Spiel der Ukraine finden erst im Juni statt, ebenso dann das resultierende Finale.

Datum Spiel WEG Team 1 - Team 2 Juni 2022 Halbfinale A 🏴 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland - 🇺🇦 Ukraine 24. März 2022 Halbfinale A 🏴 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 🇦🇹 Österreich 24. März 2022 Halbfinale B 🇷🇺 RUS:DISQUALIFIZIERT - 🇵🇱 Polen 24. März 2022 Halbfinale B 🇸🇪 Schweden - 🇨🇿 Tschechien 24. März 2022 Halbfinale C 🇮🇹 Italien - 🇲🇰 Nordmazedonien 24. März 2022 Halbfinale C 🇵🇹 Portugal - 🇹🇷 Türkei Juni 2022 Finale A Gewinner 1 - Gewinner 2 29. März 2022 Finale B 🇵🇱 Polen - Gewinner 2 29. März 2022 Finale C Gewinner 1 - Gewinner 2

Wer spielt bei den WM Playoffs gegeneinander?

Es gibt drei Playoff-Wege. Im Weg A spielen Schottland und die Ukraine (erst im Juni), das 2.Spiel lautet Wales gegen Österreich. Im Weg B spielt Polen direkt im Finale gegen den Gewinner von Schweden gegen Tschechien. Und im Weg C wird es am spannendsten: Denn Italien spielt gegen Nordmazedonien und Portugal gegen die Türkei. Die jeweiligen Sieger spielen dann am 29.3. im Finale den WM-Starterplatz aus. D.h. Italien oder Portugal – nur einer kann nach Katar fahren!

Wo kann man die Playoffs im TV sehen?

Morgen, am 24.3. um 20:45 Uhr wird angepfiffen, alle Spiele sind beim Pay-TV Sender DAZN zu sehen. Am günstigsten sieht man die Spiele über einen Monats-Gutschein bei DAZN über Amazon für 14,99 EUR. Dann kann man auch die Finale am 29.3. sehen.

Welche Playoffs gibt es noch?

In Afrika spielen gleich 10 Teams gegeneinander in Hin- und Rückspiel, d.h. es wird 5 Starterplätze für Afrika geben. In Südamerika stehen die beiden letzten regulären Spieltage an, der 5.Platz spielt dann in einem Playoff gegen Ozeanien.

WM Playoffs in Afrika