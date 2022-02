WM 2022 Playoffs: Ukraine & Russland in der WM-Qualifikation 2022?

In den frühen Morgenstunden hat der russische Machthaber Wladimir Putin die Ukraine angegriffen. Russland beginnt Krieg in Europa, Putin hat den Militäreinsatz in der Ostukraine offiziell angeordnet. Die Nachrichtenagentur Reuters hat am Morgen von mehreren Explosionen in der Hauptstadt Kiew berichtet. Andere Reporter berichten von russischen Raketenangriffe in der ganzen Ukraine. Fraglich scheint nun zu sein, wie weit die Sanktionen der UEFA und FIFA gehen. Ukraine und Russland sollten eigentlich in den WM-Playoffs Ende März spielen. Zahlreiche russische Unternehmen wie z.B. Gazprom sponsern weitreichend Fußballclubs und Turniere. Die FIFA vergab die FIFA WM 2018 nach Russland.



Was passiert mit der Ukraine und Russland in der WM Qualifikation 2022?

Beide Fußball-Nationalmannschaften der Ukraine und von Russland können sich über die europäischen WM-Playoff-Spiele im März qualifizieren. Ukraine spielt im Halbfinale zunächst gegen Schottland und würde bei einem Sieg gegen Wales oder Österreich spielen müssen. Die russische Nationalmannschaft müsste im „Weg B“ gegen Polen spielen und bei einem Sieg gegen Schweden oder die Tschechische Republik spielen.

Fraglich: Finden die WM-Playoff Spiele der Ukraine und Russland statt?

Die UEFA oder auch FIFA haben sich bisher nicht geäußert, ob nach der russischen Inversion die WM-Spiele stattfinden werden. Konsequent müsste die FIFA Russland von der weiteren Qualifikation aussperren, ist die Inversion völkerrechtlich zu verurteilen. Zudem spielt man auch noch gegen Polen, die die Ostgrenze der Nato darstellen, auch wenn Estland, Lettland und Litauen nördlich von Polen ebenfalls der Nato angehören. Mit St.Petersburg hat man eine direkte Grenze zu Russland. Ein faires Fußballspiel mit freundlicher Atmosphäre wäre kaum möglich.

Die Ukraine, immerhin mit Polen gemeinsamer Gastgeber der Fußball EURO 2012, wird sich wohl kaum imstande sein, eine Fußballnationalmannschaft zu stellen. Viele Nationalspieler spielen in der eigenen Liga bzw. bei Donezk im Osten der Ukraine, eine der Bereiche die als erstes besetzt wurden. Einige Spieler wie Malinovskyi (Bergamo) oder Zinchenko (Manchester City) spielen im Ausland. Fraglich, ob die Nationalmannschaft auch im Vorfeld sich ausreichend auf das Länderspiel vorbereiten kann.

Lösung: Russland disqualifiziert, Ukraine befragt?

Russland könnte ihr Spielrecht verlieren und der Gegner Polen könnte direkt ins Finale-Playoff kommen. Der ukrainische Fußballverband könnte befragt werden, ob man sich im Stande fühlt nach Schottland zu reisen. Auszugehen ist davon nicht, auch Schottland könnte direkt ins Finale einziehen.

Finale der Champions League in St.Petersburg?

Das Finale der Champions League ist im Mai im EM-Stadion von St.Petersburg geplant. Schon im Vorfeld wurde angeregt das Finale zu verlegen. Prekär ist, dass Gazprom einer der großen Sponsoren der UEFA ist und auch im Finale präsent sein sollte. Somit wäre auch die Finanzierung gefährdet.

Schalke, Gazprom und die anderen russischen Inverstoren im Fußball

Der FC Schalke 04 wird seit Jahren vom russischen Gaslieferanten Gazprom unterstützt, ist ebenso großer UEFA-Sponsor. Die Bildzeitung überklebt schon alle Bilder der Gazprom-Werbung in der Schalke-Berichterstattung. In der englischen Premiere League sind ebenfalls viele russische Firmen und Personen präsent. Manchester City wird von Aeroflot unterstützt und sagt den Flug in der Champions League mit Aeroflot nach Madrid ab.