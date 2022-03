Fußball heute Playoff-Halbfinale: Italien gegen Nordmazedonien – Wer gewinnt die WM-Playoffs?

Heute am 24. März 2022 geht es für Italien und Nordmazedonien um den Finaleinzug in den UEFA Playoffs zur Fußball-WM 2022. Und spannender könnte es kaum sein, denn die beiden letzten Europameister Italien und Portugal müssen beide um ihr WM-Ticket bangen. Gewinnen heute beide Teams, müssen sie am kommenden Dienstag gegeneinander antreten – nur einer fährt zur WM nach Katar!

Die Begegnung Italien gegen Nordmazedonien findet um 20:45 Uhr in Palermo statt. Der Sieger geht weiter ins Finale gegen Portugal oder die Türkei – der Finalsieger fährt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Italien und Nordmazedonien wird bei DAZN übertragen – Kommentator ist Carsten Fuß.

Italien spielte nach dem Gewinn der Euro 2021 lediglich Minimalis-Fußball, spielte in der WM-Qualifikation gleich viermal Unentschieden – zu wenig für Platz 1, Schweiz qualifizierte sich als Gruppensieger. Unter Trainer Roberto Mancini gab es bis zur EURO 2021 einen neuen Rekord, 37 Spiele ohne Niederlage. Nun droht das gleiche Szenario wie vor 4 Jahren: Man verpasste die WM 2018 in Russland! Doch dem Trainer fehlen wichtige Spieler: Mit Federico Chiesa fehlt der wichtigste Stürmer, ebenso fehlen die EM-Helden Chillini und Bonuci, stattdessen wurden Brasilianer eingebürgert. Mit Jorginho sind das Emerson, Luiz Felipe und Joao Pedro.

Italien gegen Nordmazedonien – Wer gewinnt heute?

Italien ist hoher Favorit auf den Sieg gegen Nordmazedonien. Heute hat Italien eine Siegquote von 1.18 – Nordmazedonien kommt lediglich auf eine 14.50. Weiterhin liegt Italien auf der FIFA-Weltrangliste weit vor Nordmazedonien. Italien liegt auf dem 6. Platz und liegt auf dem 67. Platz.

Italien – Ausgangslage und Aufstellung

Italien wurde in der WM-Qualifikation nur Gruppenzweiter und muss in die Playoffs. Der amtierende Europameister Italien verpasste nach enttäuschenden Auftritten gegen die Schweiz und Nordirland den Gruppensieg. Nun bangt Italien um die zweite verpasste WM nach 2018.

Bei Italien Coach Mancini könnte es besser laufen. Vor allem im Sturm gibt es Probleme bei den Azzurri. Vielleicht haut Ex-BVB-Stürmer Immobile mal einen raus. Weiterhin steht Verteidiger Bonucci zwar im Kader, fehlt aber wahrscheinlich wegen einer Wadenverletzung.

Mögliche Aufstellung: Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Mancini, Emerson; Jorginho, Barella, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Nordmazedonien – Ausgangslage und Aufstellung

Nordmazedonien wurde Gruppenzweiter der WM-Qualifikation hinter Deutschland. Nun hat Nordmazedonien noch Chancen auf das zweite große Turnier nach der EM 2021.

Bei der nordmazedonischen Nationalmannschaft fehlen zwei wichtige Spieler im zentralen Mittelfeld – Eljif Elmas and Tihomir Kostadinov brummen ihre Geldsperren ab. Außerdem soll der Yougster Aleksandar Trajkovski das Erbe von Goran Pandev antreten.

Mögliche Aufstellung: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski

Playoff Spielplan für Italien und Nordmazedonien

Zwischen Italien und Nordmazedonien geht es heute, am 24. März 2022, um die Finalteilnahme in Playoff Weg C. Das Finale gegen Portugal oder Türkei findet am 29. März 2022 statt. Der Finalsieger fährt noch zur WM 2022 nach Katar.

WM Playoff Spielplan heute