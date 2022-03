Fußball heute Playoff-Halbfinale: Portugal und Türkei – Wer gewinnt die WM-Playoffs?

Heute am 24. März 2022 spielen Portugal und Türkei den ersten Finalteilnehmer der UEFA Playoffs zur Fußball-WM 2022 aus. Und spannender könnte es kaum sein, denn die beiden letzten Europameister Italien und Portugal müssen beide um ihr WM-Ticket bangen. Gewinnen heute beide Teams, müssen sie am kommenden Dienstag gegeneinander antreten – nur einer fährt zur WM nach Katar! Der Finalgegner lautet Italien oder Nordmazedonien. Nur eines dieser 4 Teams kann noch das WM-Ticket lösen. Portugal gegen Türkei wird um 20:45 in Porto angepfiffen. Schiri ist der Deutsche Daniel Siebert. Die Übertragung ist bei DAZN mit Kommentator Uli Hebel.

Portugal wählte für das Heimspiel heute Porto als Austragungsort – der Trainer erinnerte gleichzeitig an die Erfolge bei der EM 2016 und der Nations League 2019. Doch ihm fehlen zwei wichtige Spieler: Altmeister Pepe leidet an Corona, Ruben Diaz ist weiterhin verletzt, somit wackelt die wichtige Innenverteidigung. Verliert man heute, ist der Traum von CR 7 fünfter Weltmeisterschaft ausgeträumt, Trainer Santos würde wohl gleich mit ihm in den Ruhestand hinterher geschickt werden.

Portugal gegen Türkei – Wer gewinnt heute?

Bei Portugal gegen Türkei könnte es wahrscheinlich einen Heimsieg geben. Portugal hat eine 1.37 Quote und die Türkei nur eine 8.00. Außerdem ist der amtierende Europameister Italien besser auf der FIFA-Weltrangliste. Italien liegt auf dem 6. Platz und die Türkei kommt nur auf dem 39. Platz. Das letzte Länderspiel Portugal gegen Türkei gewannen allerdings die Türken beim 1:3 in Lissabon 2012.

Portugal – Ausgangslage und Aufstellung

Portugal musste sich in der WM-Quali mit dem zweiten Platz hinter Serbien begnügen. Allerdings ist Portugal der beste Gruppenzweite der WM-Qualifikation mit 17 Punkten. Portugal ist seit 1996 bei jeder WM oder EM dabei und konnte sich 2009, 2011 und 2013 bereits in den Playoffs durchsetzen.

Portugals Trainer Fernando Santos fehlen einige wichtige Abwehrspieler. In der Innenverteidigung und beim Rechtsverteidiger muss improvisiert werden. Hingegen hat Portugal in der Offensive eher ein Luxusproblem.

Mögliche Aufstellung: Patricio; Cedric, Fonte, Inacio, Guerreiro; Moutinho, Pereira, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Jota

Türkei – Ausgangslage und Aufstellung

Die Türkei wurde am letzten Spieltag der WM-Quali Gruppenzweiter vor Norwegen und wahrte so die Chance auf die WM. Allerdings braucht die Türkei fast ein kleines Wunder für die dritte WM-Teilnahme in Serie.

Die türkische Nationalmannschaft hat während der WM-Quali den Trainer gewechselt und wird nun von Stefan Kuntz gecoacht. Die Türkei hat lediglich eine Außenseiterchance heute gegen Portugal, ist sich der Chancen in einem K.O.-Spiel aber bewusst.

Mögliche Aufstellung: Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin; Under, Calhanoglu, Antalyali, Akturoglu; Yilmaz, Yazici

Playoff Spielplan für Portugal gegen Türkei

Portugal und die Türkei spielen heute am 24. März 2022 einen Finalteilnehmer in Playoff Weg C aus. Der zweite Finalteilnehmer wird parallel zwischen Italien und Nordmazedonien ausgespielt. Das Finale ums WM-Ticket ist am 29. März 2022.

WM Playoff Spielplan heute