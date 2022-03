Fußball heute Playoff-Halbfinale: Schweden gegen Tschechien – Wer gewinnt die WM-Playoffs?

Heute am 24. März 2022 findet das Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Playoff-Halbfinale Schweden gegen Tschechien statt. Bei Schweden gegen Tschechien gehts um die WM 2022 Teilnahme. Gesucht wird ein Finalteilnehmer, der dann um das WM-Ticket spielt. Der Sieger trifft im Playoff-Finale am Dienstag, den 29. März, auf Polen, die heute gegen Schottland in einem Freundschaftsspiel die Zeit überbrücken. Die Partie wird heute um 20:45 Uhr angepfiffen. Spielort ist Solna in Schweden. Die Live-Übertragung ist auf DAZN mit Kommentator Guido Hüsgen.

Schweden gegen Tschechien – Wer gewinnt heute?

Schweden gegen Tschechien sind zwei Teams in etwa auf Augenhöhe. Während einige Fans den Auswärtssieg erwarten, sieht Buchmacher BWin Gastgeber Schweden mit 2.00 weit vorne. Tschechien bekommt eine 4.00. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Schweden auf dem 17. Platz und weit vor Tschechien, die auf dem 31. Platz folgen.

Schweden – Ausgangslage und Aufstellung

Schweden ist als Gruppenzweiter der WM-Qualifikation dabei– in der Quali-Gruppe war Spanien besser. Der WM 2018 Viertelfinalist Schweden wurde fünfbester Gruppenzweiter.

Bei Schweden fehlt Stürmer Ibrahimovic wegen einer Gelbsperre. Möglicher Ersatz ist der talentierte Anthony Elanga (ManU). Bei einigen Schweden fehlt die Spielpraxis, sodass das Spiel heute durchaus knifflig werden können

Mögliche Aufstellung: Olsen; Lindelof, Danielson, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Tschechien – Ausgangslage und Aufstellung

Tschechien ist als Gruppensieger der Nations-League bei den Playoffs dabei. In der WM-Qualifikation wurde Tschechien nur dritter hinter Belgien und Wales. Tschechien gewann aber die Gruppe B2 der Nations League und ist trotzdem dabei.

Die Tschechen müssen heute auf Sturmstar Patrick Schick verzichten. Der Ausfall wiegt schwer, denn Schick ist sehr gut und wichtig für das tschechische Team. Möglicherweise stürmt für ihn das 19-jährige Talent Adam Hlozek (Sparta Prag).

Mögliche Aufstellung: Vaclik; Brabec, Kalas, Zima, Mateju; Sadilek, Soucek; Masopust, Barak, Pesek; Hlozek

Playoff Spielplan für Schweden und Tschechien

Schweden und Tschechien spielen heute am 24. März 2022 um das Finale in Playoff Weg B. Der zweite Finalist Polen steht bereits fest. Das Finale ums WM-Ticket ist am 29. März 2022.

WM Playoff Spielplan heute