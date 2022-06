Fußball heute WM Playoff: ** 0:2 ** Schottland gegen die Ukraine heute am 1.6.2022 * DAZN Live

29 der 32 WM-Fußball-Nationalmannschaften für die FIFA Weltmeisterschaft in Katar stehen als WM-Teilnehmer fest. Es fehlen also drei Teams, unter anderem auch der 3.Gegner der deutschen Mannschaft, die in der WM-Gruppe E auf Spanien und Japan treffen wird. Der deutsche Gegner heißt Neuseeland oder Costa Rica. Doch heute wird zunächst ein lange verschobenes Spiel nachgeholt: Denn die vom Krieg überraschte Ukraine spielt gegen Schottland in Glasgow in einem WM 2022 Playoff. Es ist kein normales Spiel und auch kein leichtes für beide Mannschaften. Wir sagen dir das Wichtigste über das WM Playoff heute zwischen Schottland und der Ukraine. Bei DAZN kann das Spiel ab 20:45 Uhr geschaut werden!

Liveticker heute Liveticker Schottland gegen die Ukraine 0:2 22:02 Uhr – 2:0 für die Ukraine! Yaremchuk per Kopfball. War das schon die Entscheidung? 21:52 Uhr -Es geht in die 2.Hälfte. Die Ukraine ist auf dem Weg ins Playoff-Finale. 21:45 Uhr – Die Gäste führen verdient und hatten die besseren Chancen. Die Schotten sind eher langweilig unterwegs und versuchen nur mit hohen Bällen in den gegnerischen Strafraum zu kommen. 21:30 Uhr – Die Ukraine führt nach einer halben Stunde mit 1:0! Yarmolenko mit einem Konter und tollem Treffer! 21:00 Uhr – Es geht los! Schiedsrichter ist der bekannte Holländer Danny Makkelie. 20:15 Uhr – Beide Mannschaften gehen mit einer beeindruckenden Siegesserie in diese Partie. Schottland hat keines seiner letzten acht Spiele verloren, während die Ukraine in den letzten sieben Länderspielen und den drei Freundschaftsspielen vor der Reise nach Glasgow keine Niederlage einstecken musste. 20 Uhr – Die Aufstellungen sind da! Bald wird es spannend! Man erwartet heute Abend rund 3.000 ukrainische Fans in Hampden, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen hat bereits ihre Plätze eingenommen.

Die Ukraine im WM-Playoff gegen Schottland

Sportlich gesehen ist es nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Fußball-WM 2022 in Katar. Denn der Gewinner dieses Spiels wird am Sonntag, 5.6. gegen Wales spielen – dieser Sieger wird dann als 30.Team nach Katar fahren und in der WM Gruppe B gegen England, die USA und den Iran spielen.

Emotional ist das Spiel der ukrainischen Nationalmannschaften natürlich höchst brisant, es ist das 1.offizielle Länderspiel der Ukraine nach dem Beginn des Krieges gegen Russland. Die Welt wünscht sich sicherlich die Ukraine als Gewinner, doch Schottland wird dies sportlich versuchen zu verhindern, man will am Sonntag gegen Wales gewinnen und dann gegen den großen Bruder des britischen Empires England bei der WM 2022 auflaufen.

Die Nationalmannschaft der Ukraine versuchte sich mit Hilfe von mehreren Benefiz-Spielen über Wasser zu halten bzw. im Training zu bleiben. Man wolle ein Zeichen setzen für den Frieden und gegen die Brutalität des Krieges zu Hause in Kiew und in der gesamten Ukraine.

Schottland wird sich solidarisch zeigen und den Text der Nationalhymne der Ukraine auf den Anzeigetafeln zum Mitsingen einblenden. Doch Schotten-Trainer Steve Clarke fordert von seinen Bravehearts die Teilnahme an der Fußball-Wm. Es geht dann doch wieder nüchtern um den Fußball und einen Freifahrtschein wird man der Ukraine kaum gönnen auf dem Spielfeld. Einzig und allein der ukrainische Manchester City Spieler Oleksandr Zinchenko machten seinem Team Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-WM.

Der Modus des WM-Playoffs der UEFA

Drei Teams aus Europa werden im Rahmen der WM-Playoffs erhalten, Im April schafften dies Polen und Portugal, die beide jeweils zwei Spiele gewannen. Italien schied dabei gegen Nordmazedonien aus, diese verloren gegen Portugal im Playoff-Finale. Im Rahmen dessen wurde übrigens Russland disqualifiziert und Polen bekam ein Freilos.

Wer überträgt das WM-Playoff zwischen Schottland und der Ukraine?

Im Free-TV wird das WM-Playoff nicht gezeigt, weder die ARD, das ZDF oder RTL haben Rechte an diesen Spielen erworben. Stattdessen zeigt DAZN das Spiel live, ebenso wie alle Uefa Nations League Spiele in den kommenden zwei Wochen. Anpfiff in Glasgow ist um 20:45 Uhr.

Alle WM Playoff-Spiele in der Übersicht

Datum Playoff-Runde Team 1 - Team 2 Erg. 1.6. UEFA Halbf. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland - 🇺🇦 Ukraine 5.6. UEFA Finale Sieger 1 - 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 7.6. Asien 🇦🇪 UAE - 🇦🇺 Australien 14.6. Ozeanien - Mittelamerika 🇳🇿 Neuseeland - 🇨🇷 Costa Rica 14.6. Asien Sieger - 5.Südamerika Sieger Asien - 🇵🇪 Peru

