Fußball heute WM Quali Spielplan – WM Playoffs mit Italien & Portugal – Wer spielt heute?

Heute finden die europäischen WM 2022 Playoffs statt – und spannender könnte es kaum werden! Noch 3 Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft des europäischen Verbands UEFA sind zu vergeben – 11 Teams sind noch im Wettbewerb. Heute finden 4 Halbfinalspiele statt – die Partie Schottland gegen Ukraine wurde in den Juni 2022 verlegt. Polen kommt kampflos weiter. Mit dabei sind heute unter anderem Europameister Italien, sowie Portugal, Österreich und die Türkei. Die Übertragung heute startet bei DAZN. Vorberichte beginnen um 20:25 Uhr, die Spiele um 20:45 Uhr.

Fußball heute Spielplan am 24.03. – Wer spielt heute?

Insgesamt gibt es heute 4 Playoff-Spiele – die alle zeitgleich um 20:45 Uhr angepfiffen werden. In Cardiff spielen Wales und Österreich um den Einzug ins Finale gegen Ukraine oder Schottland. Weiterhin spielen Schweden und Tschechien in Solna um den Finaleinzug. Der Finalgegner Polen steht bereits fest. Die beiden weiteren Playoffs Halbfinals lauten Italien gegen Nordmazedonien und Portugal gegen Türkei.

Datum Spiel WEG Team 1 - Team 2 Ergebnisse 24.03. Halbfinale A 🏴 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 🇦🇹 Österreich Vorschau 24.03. Halbfinale B 🇷🇺 RUS:DISQUALIFIZIERT - 🇵🇱 Polen 24.03. Halbfinale B 🇸🇪 Schweden - 🇨🇿 Tschechien Vorschau 24.03. Halbfinale C 🇮🇹 Italien - 🇲🇰 Nordmazedonien Vorschau 24.03. Halbfinale C 🇵🇹 Portugal - 🇹🇷 Türkei Vorschau

WM 2022 Playoff Weg A: Wales gegen Österreich

Das WM 2022 Playoff Spiel Wales gegen Österreich findet in Cardiff statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Die Übertragung bei DAZN.

Gastgeber Wales kann auf die Heimstärke bauen. Unter Coach Rob Page ist das Team seit Ende 2020 daheim noch ungeschlagen. Wales war Halbfinalist bei der EM 2016 und könnte sich zum zweiten Mal nach 1958 für eine WM qualifizieren.

Die österreichische Nationalmannschaft konnte sich als Nations League Gruppensieger die Playoff-Teilnahme sichern. Für Österreich und Coach Franco Foda lief es zuletzt nicht immer rund. Die neunte WM-Qualifikation (zuletzt WM 1998) wäre eine historische Leistung.

WM 2022 Playoff Weg B: Schweden gegen Tschechien

Das WM 2022 Playoff Länderspiel Schweden gegen Tschechien wird um 20:45 in Solna angepfiffen. Übertragen wird das Spiel von DAZN.

Gastgeber Schweden hatte zuletzt zwei gute Turniere mit dem WM 2018 Viertelfinale und dem EM 2021 Gruppensieg in der Vorrunde. Nun braucht Schweden zunächst den Heimsieg, um ins Finale gegen Polen zu kommen.

Tschechien war zuletzt 2006 für eine Fußball-WM qualifiziert. Bei der EM 2021 kam Tschechien ins Viertelfinale. Heute muss Tschechien wohl auf Stürmer und Torgarant Patrick Schick verzichten.

WM 2022 Playoff Weg C: Portugal gegen Türkei

Portugal gegen Türkei ist das erste Halbfinale in WM 2022 Playoff Weg C. Das Spiel in Porto beginnt um 20:45 Uhr – übertragen wird das Ganze von DAZN. Deutsche Beteiligung: Unparteiischer Daniel Siebert.

Die portugiesische Nationalmannschaft führt die Rangliste der Gruppenzweiten der European Qualifiers an. Portugal wurde mit 17 Punkte nur knapp zweiter hinter Serbien und muss deswegen in die Playoffs.

Die Türkei mit dem ehemaligen U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sich am letzten Spieltag den zweiten Tabellenplatz in der Qualigruppe gesichert. Die Türkei spielt um die dritte WM-Teilnahme nach 1954 und 2002.

WM 2022 Playoff Weg C: Italien gegen Nordmazedonien

Das zweite Halbfinale in WM 2022 Playoff Weg C lautet Italien gegen Nordmazedonien. Das Spiel in Palermo startet um 20:45 Uhr und wird auf DAZN übertragen.

Europameister Italien musste sich in der WM-Quali der Schweiz geschlagen geben und muss nun in die Playoffs. Italien ist Favorit auf den Finaleinzug.

Die nordmazedonische Fußball-Nationalmannschaft hat ein Gastspiel im Süden Italiens. Nordmazedonien hat nach einer soliden EM 2021 noch Chancen auf die nächste Turnierteilnahme – Nordmazedonien war noch bei keiner WM dabei.



Die WM 2022 UEFA Playoffs im TV live

Die 4 Spiele der UEFA Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gibt es heute live beim Streaming-Dienst DAZN. Die Spiele werden um 20:45 Uhr angepfiffen. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Portugal gegen Türkei (20:45 Uhr) – Kommentator: Uli Hebel

Wales gegen Österreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Stefan Galler

Schweden – Tschechien (20:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

Italien – Nordmazedonien (20:45 Uhr)- Kommentator: Carsten Fuß

Außerdem gibt es die Playoffs-Konferenz auf DAZN. Portugal – Türkei (Kommentator: Lukas Schönmüller), Schweden – Tschechien (Komm.: David Ploch), Italien – Nordmazedonien (Komm.: Mario Rieker), Wales – Österreich (Komm.: Max Gross). Moderator ist Jan Lüdeke. Vorberichte ab 20:25 Uhr

Weiterhin gibt es heute Fußball-Länderspiele der UEFA Nations League auf DAZN: Republik Moldau – Kasachstan und Estland – Zypern. Dann laufen noch die Freundschaftsspiele Armenien – Montenegro, Kosovo – Burkina Faso und Ungarn – Serbien.