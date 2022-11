Fußball WM heute: Marokko gegen Kroatien – ARD TV-Übertragung: Wer überträgt Marokko – Kroatien?

Heute am Mittwoch, 23.9., am vierten Tag bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 startet mit einem Spiel aus der WM 2022 Gruppe F. Aber anders als einige andere Begegnungen, die um 11 Uhr angepfiffen werden, läuft Marokko gegen Kroatien heute live im Free TV. Denn neben Magenta TV überträgt auch die ARD Marokko gegen Kroatien.

Schauplatz ist die Arena, in der auch schon das Eröffnungsspiel der WM 2022 in Katar lief: Das al-Bayt-Stadion in al-Chaur. Das zweite Match der Gruppe F zwischen Belgien und Kanada findet hingegen erst heute um 20 Uhr am späteren Abend statt. Wer hat am ersten in der WM Gruppe F also die Nase vorne?

Marokko gegen Kroatien wird heute bereits um 11 Uhr angepfiffen

Vizeweltmeister: Ist das noch zu toppen?

Den Erfolg bei der Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland wird Kroatiens Nationalmannschaft nur schwer überbieten können. Denn dafür müssten die Karierten schon Weltmeister werden. Bei der WM 2018 erreichten die Kroaten nämlich das Endspiel, in dem sie mit 2:4 gegen Frankreich verloren. 1998 wurde das Team schon einmal WM-Dritter.

Marokkos größter Erfolg war bislang die Teilnahme am WM Achtelfinale 1986. Die deutschen Fußballfans werden sich vielleicht erinnern. Seinerzeit schoss Lothar Matthäus die DFB Elf erst drei Minuten vor dem Ende mit dem alles entscheidenden 1:0 ins Viertelfinale. Bei der WM in Russland kamen die Marokkaner nicht über die Vorrunde hinaus.

WM 2022 Gruppe F Spielplan

Schaffen die Adler vom Atlas dieses Mal wieder das Achtelfinale?

Marokko nimmt zum sechsten Mal an einer Endrunde einer Fußball Weltmeisterschaft teil. Die Nordafrikaner waren auch vor vier Jahren bei der WM 2018 in Russland dabei, wo sie allerdings erst mit 0:1 gegen den Iran und dann ebenso mit 0:1 gegen Portugal das Nachsehen hatten. Da nützte es wenig, dass die Löwen vom Atlas im letzen Gruppenspiel Spanien ein 2:2 abtrotzten.

Trotz alledem sollte Kroatien gewarnt sein. Denn seine drei Testspiele überstand Marokko ohne jedes Gegentor. Gegen Chile (2:0) und Georgien (3:0) sprangen Siege heraus. Von Paraguay trennten sich die Afrikaner derweil 0:0 unentschieden. In der WM Qualifikation machte Marokko schon im Hinspiel mit einem 4:1 gegen Kongo alles klar. Das 1:1 im Rückspiel bedeutete dann das WM 2022 Ticket.

Beweist Kramaric für Kroatien auch gegen Marokko Torriecher?

Sie nennen sich Vatreni, die Feurigen. Und eine Kostprobe dieser Leidenschaft präsentierte Kroatien bereits im Rahmen der UEFA Nations League. Denn hier ließ der Vizeweltmeister sogar den aktuellen Champion Frankreich hinter sich. In Paris bedeutete der 1:0-Auswärtssieg einen wichtigen Schritt zum späteren Einzug ins Final Four.

Im einzigen Testspiel vor der FIFA Fußball Weltmeisterschaft blieb allerdings auch bei der kroatischen Nationalmannschaft noch Luft nach oben. Das 1:0 gegen WM Teilnehmer Saudi-Arabien erinnerte sehr ans deutsche Freundschaftsspiel gegen den Oman. Andrej Kramaric vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim erzielte den einzigen Treffer vier Minuten vor dem Abpfiff.

So will Marokko gegen Kroatien spielen: Mögliche Aufstellungen

Mit Noussair Mazraoui, der im Sommer von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München wechselte, hat es auch ein Spieler aus der 1. Bundesliga in den WM Kader der marokkanischen Elf geschafft. Bei den Kroaten stehen unterdessen fünf Bundesliga-Legionäre im Kader. Angeführt wird das Team von Kapitän Luka Modric.

Wer überträgt Marokko gegen Kroatien live in TV und Stream?

Die ARD überträgt die Partie Marokko gegen Kroatien live im Free TV. Die Live-Übertragung startet um 10.05 Uhr. Das Spiel wird um 11 Uhr angepfiffen. Darüber hinaus ist die Begegnung auch im Livestream bei Magenta TV der Deutschen Telekom zu sehen.

Kommentieren wird die Begegnung Marokko gegen Kroatien in der ARD heute ein Frau: Christina Graf sitzt am Mikro für das Erste. Markus Höhner heißt der Kommentator für Magenta TV. In der ARD begleiten Moderatorin Julia Scharf und TV-Experte Thomas Broich das WM 2022 Spiel aus der Gruppe F. Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack melden sich unterdessen für Magenta TV und führen durchs Programm.