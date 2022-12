Fußball WM heute Ergebnis * 1:0 Marokko gegen Portugal – Marokko im WM Halbfinale!

Mit der Partie Marokko gegen Portugal startet heute – am 10. Dezember 2022 – der zweite Tag der Viertelfinals bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Marokko ist die letzte Nationalmannschaft aus dem arabischen Raum bei der WM – Portugal versucht mit einigen verbliebenen Europameistern wieder in ein WM-Halbfinale zu kommen. Portugal ist favorisiert gegen Marokko, allerdings haben beide Nationalmannschaft bereits ein WM-Spiel gegen die andere gewonnen. Möglicherweise gibts heute die nächste Überraschung im 16-Uhr-Spiel nach dem Aus von Brasilien gegen Kroatien gestern. Das WM-Viertelfinale Marokko gegen Portugal im Al-Thumama Stadium in Doha kommt heute live im Free-TV auf ZDF und im Livestream bei Magenta TV.

Liveticker Marokko gegen Portugal Liveticker Marokko gegen Portugal 1:0 1:0 Youssef En-Nesyri (42.) Das war es, Marokko steht im Halbfinale. Wir sahen das letzte WM Spiel des großen Christiano Ronaldo! 17:51 Uhr –Cheddira bekommt nach Fouls die Gelb-Rote Karte. Er war erst in der 65.Minute gekommen. 17:47 Uhr – 90 Minuten sind vorbei! Acht Minuten bleibt Portugal für den Ausgleich! 17:40 Uhr –Bono rettet nochmals vor Joao Felix. 8 Minuten plus Nachspielzeit. 17:36 Uhr –Portugal nun mit vier Stürmern unterwegs. 17:36 Uhr –Noch 13 Minuten zu spielen, die ersten Spieler sind k.o. mit Krämpfen und Verletzungen gibt es nun eine längere Unterbrechung. 17:27 Uhr –Bruno Fernandez mit einem guten Abschluß, die Portugiesen versuchen hier den Ausgleich zu machen! Ramos raus, Leao kommt, Stürmer für Stürmer, Portugal hat nun fünf Mal gewechselt, Marokko drei Mal. Noch 21 Minuten zu spielen. 17:16 Uhr – Gonzalo Ramos mit einer aussichtsreichen Kopfballchance, aber rechts vorbei! Hier geht es noch eine halbe Stunde! 17:14 Uhr – Der Marokkaner Saiss muß verletzt raus, wird rausgetragen. 17:09 Uhr –51.Spielminute. Nun Dreifachwechsel bei Portugal, CR7 übernimmt die Kapitänsbinde von Pepe. Sein 196.Länderspiel! Sofort die erste Offensivaktion von ihm ganz links, flankt direkt in die Arme des gegnerischen Torhüters. Portugual nun mit zwei Spitzen, Ronaldo und Ramos. 17:00 Uhr –Der Ball rollt wieder. Nun eine gute Freistoß-Entfernung für die Marokkaner. CR7 macht sich an der Seitenlinie warm. Portugal muss nun kommen. 16:43 Uhr –Torwartfehler von Diogo Costa, En-Nesyr ist mit dem Kopf da! Marokko führt! Sein 2.Treffer bei dieser WM! Gleich ist Halbzeit! 16:32 Uhr – Etwas mehr als eine halbe Stunde vorbei. Portugal mit mehr Offensivpower, aber das wird hier eine harte Arbeit ein Tor zu erzielen. CR7 auf der Bank schaut nicht wirklich glücklich, etwas gelangweilt hockt er da. 16:28 Uhr – Wieder Joao Felix mit einer Topchance, aber knapp drüber. Eckball. 16:26 Uhr – Marokko mit etwas mehr Ballbesitz besser im Spiel, sie attackieren früher und schieben ihre Viererkette mehr Richtung Mittellinie. 16:16 Uhr – Bei Portugal läuft viel über Ruben Dias und Pepe, dann ein langer Ball Richtung vorne. Das ist so die Standardmasche der Portugiesen in der Anfangszeit. Marokko mit schnellen Kontern in die andere Richtung. Portugal mit 76 % Ballbesitz! 16:02 Uhr – Joao Felix mit der ersten großen Chance, doch der marokkanische Torwart Bono mit der ersten Glanztat – er könnte heute ganz wichtig sein. En-Nesyri im Gegenzug mit einem guten Kopfball nach einer Ecke! 16:00 Uhr – Portugal in den Awaytrikots, Marokko in den roten Heimtrikots! 15:50 Uhr – Die Teams kommen raus zu den Nationalhymnen. Das Stadion ist fest in Marokkanischer Hand. Viele Marokkaner leben hier in Katar bzw. im arabischen Raum. Ohne CR7 wieder! Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft verzichtet auch in ihrem Viertelfinalspiel gegen Marokko auf Superstar Cristiano Ronaldo, dessen Platz nimmt erneut Goncalo Ramos ein. Marokko muss auf Noussair Mazraoui vom FC Bayern München verzichten. Der Außenverteidiger hatte zuletzt über Beckenprobleme geklagt. Auch der wichtige Abwehrspieler Nayef Aguerd fehlt. Portugal stehen in Danilo Pereira und Nuno Mendes ebenfalls zwei Defensivspezialisten nicht zur Verfügung. Die Aufstellungen der marokkanischen und der portugiesischen Mannschaften Marokko: 1 Bono – 2 Hakimi, 18 El Yamiq, 6 Saiss, 25 Attiat Allah – 4 Amrabat – 8 Ounahi, 15 Amallah – 7 Ziyech, 19 En-Nesyri, 17 Boufal. – Trainer: Regragui Portugal: 22 Diogo Costa – 2 Dalot, 3 Pepe, 4 Ruben Dias, 5 Raphael – 18 R. Neves – 10 Bernardo, 25 Otavio – 8 B. Fernandes, 26 G. Ramos, 11 Joao Felix. – Trainer: Santos 14:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Facundo TELLO aus Argentinien, sein 3.Spiel bei der WM, unter anderem pfiff er schon Portugal gegen Südkorea. 14:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

Wie gut sind Marokko und Portugal im Vergleich?

Die marokkanische und die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft haben einen relativ großen Qualitätsunterschied, denn Portugal hat die wertvolleren und erfahreneren Spieler. Allerdings ist Marokko als Team stark genug, um gegen Portugal zu bestehen. Auf der FIFA-Weltrangliste liegen die Teams nicht so weit auseinander – Marokko ist 22. und Portugal ist 9. Außerdem hat Portugal die besseren Wettquoten (5.25 zu 1.70) und den höheren Gesamtmarktwert (241,1 zu 865 Millionen Euro) als Marokko. Das erste Länderspiel der beiden Teams 1986 gewann Marokko mit 1:3. Das zweite Spiel gewann Portugal mit 1:0.

Geht Marokkos Traum bei der WM 2022 weiter?

Die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft ist der große Hoffnungsträger für Fans, die zu den absoluten Außenseitern halten möchten. Die „Löwen vom Atlas“ sind das letzte verbliebene Team aus dem arabischen Raum und können wahrscheinlich auf breite Unterstützung im Stadion zählen. Marokko kommt aber nicht nur über eine kämpferische Teamleistung, sondern hat mit Ziyech und Hakimi zwei Superstars von europäischen Top-Clubs im Team. Außerdem haben sich Bayerns Noussair Mazraoui und Sevillas Keeper-Star Bono positiv hervorgetan. Marokko hat bei dieser WM einen sensationellen Lauf mit 3 Siegen in Folge gegen Belgien, Kanada und Spanien.

Kann Portugal im dritten Anlauf wieder das WM-Halbfinale erreichen?

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft stand 1966 und 2006 im Viertelfinale und kam beide Mal ins Halbfinale. Diese Mini-Serie könnte heute weitergehen, denn Portugal ist das favorisierte Team gegen Marokko. Allerdings müssen die Portugiesen vor allem hinsichtlich Intensität und Willen mit den Marokkanern mithalten, um heute den erwarteten Favoritensieg zu holen. In der Startelf Portugals Nationalmannschaft sind mit Pepe, Guerreiro, William Carvalho und Cristiano Ronaldo noch 4 Europameister von 2016 verblieben. Portugal hat eine Mischung aus alten, erfahrenen und jungen, talentierten Spielern, die an guten Tagen ausgezeichnet funktionieren kann.

Marokko gegen Portugal – Die Aufstellungen

Die marokkanische Nationalmannschaft von Coach Walid Regragui spielt in einem offensiven 4-3-3 mit Amrabat als Sechser. Die Außenverteidiger-Positionen sind mit Mazraoui und Hakimi hervorragend besetzt.

Marokko: 1 Bono – 2 Hakimi, 18 El Yamiq, 6 Saiss, 25 Attiat Allah – 4 Amrabat – 8 Ounahi, 15 Amallah – 7 Ziyech, 19 En-Nesyri, 17 Boufal

Die portugiesische Nationalmannschaft von Coach Fernando Santos spielt bei der WM in einem 4-3-3 mit Europameister William als Sechser. Möglicherweise startet CR7 wieder auf der Bank.

Portugal: 22 Diogo Costa – 2 Dalot, 3 Pepe, 4 Ruben Dias, 5 Raphael – 18 R. Neves – 10 Bernardo, 25 Otavio – 8 B. Fernandes, 26 G. Ramos, 11 Joao Felix

Wer überträgt Marokko gegen Portugal live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Marokko gegen Portugal läuft heute am Samstag, den 10. Dezember 2022, um 16 Uhr live auf ZDF und Magenta TV. Beim ZDF beginnt die Übertragung um 15:15 Uhr mit der ZDF-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Die Vorberichterstattung dauert bis zum Anpfiff im Al-Thumama Stadium um 16 Uhr. Das Live-Spiel kommentiert Béla Réthy. Außerdem ist Magenta TV ab 15 Uhr auf Sendung. Die Moderation hat Johannes B. Kerner. Als Experten sind Michael Ballack und Lars Stindl am Start. Der Kommentator des Live-Spiels auf Magenta TV ist Jan Platte.