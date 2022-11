Fußball heute WM Spiele live am 23.11. – WM Spielplan – Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Fußball heute! Am heutigen Mittwoch geht es ans Eingemachte für die deutsche Fußball Nationalmannschaft bei der FIFA WM 2022! Deutschland gegen Japan – so lautet heute die erste Paarung bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in der WM 2022 Gruppe F für das DFB Team. Einen Ausrutscher sollte sich die Elf von Bundestrainer Hansi Flick besser nicht leisten. Denn sonst wird es schon in der zweiten Partie der Gruppenphase gegen Spanien sehr eng. Die Furia Roja erwartet heute im dritten Spiel des Tages die Nationalmannschaft von Costa Rica. Gleiches gilt natürlich auch für die Iberer, die gegen die Zentralamerikaner ebenfalls wie die deutsche Elf favorisiert in die Weltmeisterschaft starten.

Den Auftakt am Mittwoch bestreiten in der Gruppe F zunächst schon um 11 Uhr Marokko gegen Kroatien. Und am Abend spielt um 20 Uhr einer der Geheimfavoriten bei der Fußball WM 2022 in Katar: Belgien kickt gegen Underdog Kanada. Die Gruppe F ist auch für deutsche Fußballfans besonders interessant. Denn sollte Deutschland sich als Gruppensieger oder Zweiter für das WM 2022 Achtelfinale qualifizieren, trifft die DFB Auswahl auf ein Team eben aus jeder Gruppe F. Am wahrscheinlichsten wäre also Belgien oder Kroatien. Doch wer weiß: Vielleicht bescheren uns die WM Spiele heute bereits die eine oder andere Überraschung?

Das WM Spiel Marokko gegen Kroatien eröffnet den Mittwoch um 11 Uhr

Das WM Spiel Marokko gegen Kroatien eröffnet den Mittwoch um 11 Uhr Deutschland steigt um 14 Uhr gegen Japan in die Weltmeisterschaft ein

Deutschland steigt um 14 Uhr gegen Japan in die Weltmeisterschaft ein Die deutsche Gruppengegner Spanien und Costa Rica spielen um 17 Uhr

Die deutsche Gruppengegner Spanien und Costa Rica spielen um 17 Uhr Geheimfavorit Belgien erwartet in der Gruppe F ab 20 Uhr Kanada

Geheimfavorit Belgien erwartet in der Gruppe F ab 20 Uhr Kanada Alle Spiele am Mittwoch (23.11.) zeigt die ARD und Magneta TV

Marokko gegen Kroatien heute live – Gewinnt der Vizeweltmeister?

Kroatien startet heute um 11 Uhr im al-Bayt-Stadion als amtierender Vizeweltmeister in das Turnier im Wüstenstaat Katar. Die kroatische Fußball Nationalmannschaft erreicht bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland das WM Finale, wo sie dann aber gegen Frankreich mit 2:4 den Kürzeren zog.

In der UEFA Nations League allerdings setzten die Kroaten noch Ende September ein sportliches Ausrufezeichen. Denn vor Dänemark und eben auch den Franzosen wurde Kroatien Gruppensieger und erreichte so das Final Four.

Kein Wunder, dass die Südosteuropäer im ersten Spiel gegen Marokko klar die Favoritenrolle einnehmen. Für die Löwen vom Atlas ist die WM 2022 in Katar die sechste Teilnahme an einer Endrunde.

Deutschland gegen Japan heute live – Holt das DFB Team den ersten Dreier?

Wie stark ist der deutsche Gruppengegner Japan wirklich? Und wo steht die DFB Auswahl vor ihrer ersten Begegnung bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar? Zwei Fragen, die nur schwer vor dem Anpfiff um 14 Uhr heute schwer zu beantworten sind.

Denn Deutschlands Fußball Nationalmannschaft war zwar in ihren letzten Partien nur sehr schwer zu besiegen. Auf der anderen Seite stehen da allerdings eben auch fünf Unentschieden in den letzten acht Länderspielen.

Derweil hat Japan seine Generalprobe vor der WM 2022 vermasselt. Gegen Kanada unterlag Nippon nämlich mit 1:2, während Debütant Niklas Füllkrug mit seinem Treffer dem DFB Team immerhin ein 1:0 gegen den Oman sicherte.

Spanien gegen Costa Rica heute live – Furia Roja furios zum Auftakt?

Spanien spielte ähnlich wie Kroatien eine sehr gute Gruppenphase in der UEFA Nations League und qualifizierte sich als Sieger für das Final Four. Aber diese Ergebnisse zählen nun nicht mehr. In der deutschen Gruppe E zählt jeder Punkt. Und drei davon sollen, nein müssen es gegen den Außenseiter Costa Rica ab 17 Uhr sein.

Die Mittelamerikaner hatten großes Pech in der Vorbereitung auf die 22. Endrunde einer Fußball Weltmeisterschaft. Denn ihr Test gegen den Irak musste kurzfristig abgesagt werden, weil es Probleme bei der Einreise gab. Derweil gewann die spanische Nationalmannschaft ihr letztes Testspiel sehr souverän mit 3:1 gegen Jordanien.

Belgien gegen Kanada heute live – Wer gewinnt Spiel zwei in der Gruppe F?

Fast schon traditionell als Geheimfavorit geht Belgien ins Turnier im Wüstenstaat. Die Roten Teufel fanden allerdings zuletzt in der Nations League ihren Meister in den Niederlanden. Oranje hatte in beiden Begegnungen mit 4:1 und 1:0 die Nase vorne.

Kanada ließ unterdessen vor dem ersten WM Spiel in der Gruppe F mit einem 2:1 gegen Deutschlands Gegner Japan aufhorchen. Dass die Nordamerikaner ihre WM Qualifikation als Gruppensieger noch vor den USA und Mexiko abschlossen, ist ebenso bemerkenswert. Belgien sollte heute ab 20 Uhr also gewarnt sein.

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Live Fußball heute zu sehen gibt es auf zwei Kanälen. Die ARD überträgt alle vier WM 2022 Spiele heute live im Free TV. Die Vorberichte starten schon ab 10.05 Uhr. Parallel dazu zeigt auch Magenta TV die WM 2022 heute live im Stream. Das Angebot Magenta Sport ist allerdings kostenpflichtig.

Tom Bartels wird in der ARD Deutschland gegen Japan heute live kommentieren. Für Magenta TV ist Wolff Fuss im Einsatz. Hier führt Johannes B. Kerner mit seinen Experten Michael Ballack und Fredi Bobic durchs Programm. Bei der ARD heißt die Moderatorin Jessy Wellmer.