Fußball WM heute * 1:2 Marokko gegen Kroatien * WM-Übertragung: Wer überträgt Marokko – Kroatien?

Am heutigen Samstag 17.12.2022 spielten Kroatien und Marokko um Platz 3 der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Beide Mannschaften hatten das Finale verpasst und standen sich jetzt im Duell um Platz 3 gegenüber. Dennoch konnten beide Teams bei der diesjährigen WM beeindrucken, vor allem Marokko war wohl eine der Überraschungsmannschaften und begeisterte mitunter die ganze arabische Welt. Aber auch der amtierende Vize-Weltmeister Kroatien stellte sein Können erneut unter Beweis und zog zum zweiten Mal in Folge in das Halbfinale einer WM ein. Das Spiel begann heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit und wurde im Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan ausgetragen. Das spannende Duell um Platz 3 war zwar nicht live im Free-TV übertragen, konnte dafür aber im Magenta-TV gestreamt werden.

Spiel um Platz 3 der FIFA-Weltmeisterschaft

Spiel um Platz 3 der FIFA-Weltmeisterschaft 16:00 Uhr Kroatien gegen Marokko

16:00 Uhr Kroatien gegen Marokko Übertragung im Magenta TV

Übertragung im Magenta TV Beide Mannschaften standen sich bei der WM bereits gegenüber (0:0)

Update 18 Uhr: Kroatien gewinnt mit 2:0 gegen Marokko. Tore: 1:0 Gvardiol (7.), 1:1 Dari (9.), 2:1 Orsic (42.)

Kroatien: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic – Modric, Kovacic – Majer (ab 66. Petkovic), Kramaric (ab 61. Vlasic), Orsic (ab 90.+5 Jakic) – Livaja (ab 67. Pasalic). – Trainer: Dalic

Marokko: Bono – Hakimi, El-Yamiq (ab 67. Amallah), Dari (ab 64. Benoun), Attiat-Allah – Amrabat – El Khannouss (ab 56. Ounahi), Sabiri (ab 46. Chair) – Ziyech, En-Nesyri, Boufal (ab 64. Zaroury). – Trainer: Regragui

Zuschauer: 44.137 (in Ar-Rayyan)

Wer holt den dritten Platz der Fußball-Weltmeisterschaft 2022?

Kroatien und Marokko trafen bei der diesjährigen WM bereits aufeinander. Allerdings trennten sie sich im Vorrundenspiel mit 0:0 auf einem eher geringen Niveau. Wie die Partie heute ausgehen wird, bleibt daher gespannt abzuwarten. Kroatien als Vize-Weltmeister hat es auch bei der diesjährigen WM wieder einmal unter die besten Mannschaften der Welt geschafft. Aber auch Marokko hat die Chance, das Treppchen der WM 2022 zu erreichen. Marokkos Leistung bei der diesjährigen WM wird nicht selten als „Fußballwunder“ bezeichnet. Dabei zog man als erste afrikanische Mannschaft in das Halbfinale einer Weltmeisterschaft ein Dennoch befindet sich Kroatien derzeit auf Platz 12 der Weltrangliste und geht als amtierender Vize-Weltmeister leicht favorisiert in das Spiel um Platz 3. Marokko hingegen liegt mit Rang 22 genau zehn Plätze hinter Kroatien.

Schafft es der Vize-Weltmeister erneut unter die besten drei Mannschaften der Welt?

Kroatien gelang es bei der letzten WM 2018 in Russland, den Topfavoriten Brasilien rauszuwerfen, nachdem sie bereits Spanien und Japan besiegten. Genau wie bei der letzten WM überstand Kroatien auch hier beide K.O.-Runden im Elfmeterschießen. Im Spiel gegen Argentinien konnte sich Kroatien allerdings nicht durchsetzen und verlor 3:0 gegen den Titel-Favoriten im Viertelfinale, obwohl sie rund 30 Minuten lang das Halbfinale dominierten. Trotz der Niederlage gegen Argentinien und dem erneut geplatzten Traum vom WM-Finale, spielte Kroatien bisher eine hervorragende WM. Bis dahin verlor Kroatien keine einzige Partie der WM. Sie besiegten Kanada mit 4:1 und trennten sich gegen Belgien 0:0 unentschieden. Danach bezwangen sie Japan und den Favoriten Brasilien im Elfmeterschießen. Die Kroaten bewahrten stets einen kühlen Kopf und konnten auch in Drucksituationen konstante Leistungen abliefern.

Marokko im Spiel um Platz 3 – können die Löwen vom Atlas erneut überraschen?

Für Marokko ist schon jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen, da sie es bis ins Halbfinale einer WM geschafft haben. Marokko ist die Überraschungsmannschaft der Katar-WM und wurde von dem afrikanischen Kontinent und der arabischen Gemeinschaft umfassend unterstützt. Die Atlas Löwen zeigten bei der WM starke Leistungen. Sie gewannen nicht nur 2:1 gegen Kanada, sondern auch 2:0 gegen Belgien, 1:0 gegen Portugal und sogar 3:0 gegen Spanien (im Elfmeterschießen). Lediglich beim Duell gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich setzte sich die höhere fußballerische Klasse durch – es gab eine 2:0 Niederlage und der Traum vom WM-Titel war Geschichte. Marokko ist damit die erste afrikanische Mannschaft der Fußballgeschichte, die in einem Spiel um Platz 3 steht.

Die möglichen Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung von Marokko sieht wie folgt aus:

Bono – Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazroui – Amrabat – Ounahi, Amallah – Ziyech, Boufal – En-Nesryi

Die voraussichtliche Aufstellung von Kroatien dürfte aus den folgenden Spielern bestehen:

Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Brzovic, Kovacic, Modric, Perisic, Vlasic – Kramaric

Wer überträgt Marokko gegen Kroatien live in TV und Stream?

Das Spiel zwischen Marokko und Kroatien findet heute um 16:00 Uhr im Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan statt. Eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es beim heutigen Spiel leider nicht, dafür können Fans das spannende Duell um Platz 3 aber live im Magenta-TV verfolgen. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss.