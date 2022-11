Fußball heute ARD am Mittwoch 23.11. im TV ** Wer überträgt die WM-Spiele? TV Übertragung & Kommentatoren

Nach drei Tagen ZDF startet heute die ARD mit ihrer WM-Berichterstattung. Am heutigen Mittwoch gibt es vier WM-Spiele bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Los geht es um 11 Uhr in der ARD mit der WM Gruppe F zwischen Marokko und Kroatien, dem Vize-Weltmeister 2018. Um 14 Uhr spielt dann Deutschland das erste Mal bei dieser WM 2022! Das Spiel Deutschland gegen Japan läuft auf MagentaTV und in der ARD. Die Berichterstattung geht um 13 Uhr jeweils los. Das 2.Spiel der deutschen WM Gruppe E zwischen Spanien und Costa Rica wird dann um 17 Uhr angepiffen und verspricht auf jeden Fall eine große Spannung, unabhängig vom deutschen Ergebnis morgen. Um 20 Uhr das vierte WM-Spiel des Tages zwischen Belgien und Kanada. Spannend wird es für uns deutsche Fans also um 14 Uhr.



ARD heute zeigt die WM Spiele

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Alle vier Länderspiele laufen heute das erste Mal in der ARD. Los geht es mit dem ersten Spiel und der Übertragung ab 10 Uhr mit Julia Scharf und ihrem Experten Thomas Broich in der Moderation. Christina Graf darf Marokko gegen Kroatien am Mikro begleiten. Tom Bartels übernimmt dann für das deutsche Spiel das Kommentieren, im Studio sind dann Alexander Bommes, und die Ex-Fußballer Almuth Schult, Thomas Hitzelsberger sowie Sami Khedira an der Reihe. Gerd Gottlob wird dann Spanien gegen Costa Rica kommentieren und Florian Naß das WM-Spiel zwischen Belgien und Kanada. Im Ersten startet das Sportstudio um 10 Uhr, bei MagentaTV geht es um 10 Uhr bereits ins Warmup.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Marokko – Kroatien (ARD, 11.00 Uhr)

Die Nationalmannschaften von Marokko und Kroatien greifen ab 11 Uhr ins Turnier ein. Alles andere als ein Sieg von Kroatien wäre eine Überraschung.

Wer moderiert und kommentiert Marokko – Kroatien ?

ARD: Christina Graf

Magenta TV: Markus Höhner

Moderation (ARD): Julia Scharf, Experte: Thomas Broich

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experte: Michael Ballack

Deutschland – Japan (14.00 Uhr)

Das 1.Gruppenspiel von Deutschland bei der WM 2022 in Katar – ein Sieg muss her um den Grundstein des Erfolgs zu legen.

Wer moderiert und kommentiert Deutschland – Japan?

ARD: Tom Bartels

Magenta TV: Wolff Fuss

+Taktik-Feed: Benni Zander, Experte: Manuel Baum

Moderation (ARD): Alexander Bommes, Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzelsberger und Sami Khedira

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experten: Michael Ballack und Fredi Bobic

Spanien – Costa Rica (17.00 Uhr)

Das zweite WM Spiel aus der deutschen Gruppe – Gewinnt Favcorit Spanien oder gibt es auch hier eine Sensation wie gestern gegen Argentinien?

Wer moderiert und kommentiert Spanien – Costa Rica ?

ARD: Gerd Gottlob

Magenta TV: Jan Platte

Moderation (ARD): Alexander Bommes, Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzelsberger und Sami Khedira

Moderation (Magenta TV): Anett Sattler, Experten: Tabea Kemme und Fredi Bobic

Belgien – Kanada (20.00 Uhr)

Der ewige Geheimfavorit Belgien kann heute im 1.Gruppenspiel zeigen, was in den “Goldenen Generation” noch steckt!

Wer moderiert und kommentiert Belgien – Kanada ?

ARD: Florian Naß

Magenta TV: Marco Hagemann

Moderation (ARD): Alexander Bommes, Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzelsberger und Sami Khedira

Moderation (Magenta TV): Anett Sattler, Expertin: Tabea Kemme