Fußball WM heute: Kanada gegen Marokko – TV-Übertragung: Wer überträgt Kanada – Marokko?

In der Gruppe F kämpft Marokko gegen Kanada bei der Fußball WM heute (1. Dezember) um den Einzug ins Achtelfinale. Und die Chancen darauf stehen so gut wie selten zuvor. Denn am letzten Spieltag der Gruppenphase bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar stehen sich die Favoriten Kroatien und Belgien in der WM 2022 Gruppe F gegenseitig auf den Füßen.

Kanada gegen Marokko im Free TV gibt es allerdings erst nach dem Schlusspfiff zu sehen. Dann zeigt die ARD eine ausführliche Zusammenfassung der Höhepunkte. Stattdessen überträgt Magenta TV Kanada gegen Marokko live im Video Stream als eine der 16 WM Spiele, für die der Streaming Dienst der Deutschen Telekom exklusiv die Fernsehrechte hält.

Kanada gegen Marokko wird exklusiv von Magenta TV übertragen

Kanada gegen Marokko wird exklusiv von Magenta TV übertragen Das Match aus der Gruppe F wird um 16 Uhr angepfiffen

Das Match aus der Gruppe F wird um 16 Uhr angepfiffen Begegnung wird im al-Thumama-Stadion in der Hauptstadt Doha ausgetragen

Begegnung wird im al-Thumama-Stadion in der Hauptstadt Doha ausgetragen Magenta TV zeigt Konferenz mit Kroatien gegen Belgien im Livestream

Magenta TV zeigt Konferenz mit Kroatien gegen Belgien im Livestream ARD überträgt nach dem Abpfiff alle Kanada gegen Marokko Highlights

Löwen vom Atlas reif fürs Achtelfinale bei der WM 2022?

Um 16 Uhr ertönt bei der Fußball WM heute also der Anpfiff der Partie Kanada gegen Marokko im al-Thumama-Stadion in der Hauptstadt des WM Gastgebers Katar, in Doha. Kanada, das zum zweiten Mal bei einer WM Endrunde mit von der Partie ist, hat keine Chance mehr, in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Anders als Marokko. Denn die Löwen vom Atlas haben aktuell so wie Kroatiens Nationalmannschaft vier Punkte auf dem Konto, aber mit 2:0 Treffern gegenüber den Kroaten (4:1) die leicht schlechtere Tordifferenz. Belgien lauert mit drei Zählern (1:2) dahinter. Somit ist für Marokko alles möglich – vom Gruppensieg bis zum Aus nach der Vorrunde.

WM 2022 Tabelle Gruppe F

Alles zur Fußball WM Gruppe F # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇷 Kroatien 2 1 1 0 4:1 +3 4 2 🇲🇦 Marokko 2 1 1 0 2:0 +2 4 3 🇧🇪 Belgien 2 1 0 1 1:2 -1 3 4 🇨🇦 Kanada 2 0 0 2 1:4 -3 0

Erster Punktgewinn: Knackt Kanada die nächste Mission?

Kanada hat bei dieser Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein großes Ziel erreicht. Denn Alphonso Davies erzielte im Match gegen Kroatien (1:4) das erste Tor bei einer WM Endrunde für die Ahornblätter überhaupt. Damit hat sich der Kicker vom FC Bayern München also direkt in die Fußball Geschichtsbücher eingetragen.

Im ersten Spiel gegen Belgien (0:1) war Davies noch der tragische Held, als er einen Strafstoß für Kanada verschossen hatte. Pech für die Nordamerikaner: Sie hätten eigentlich noch einen weiteren Elfer bekommen müssen. Dann wäre die zweite Mission erfolgreich gewesen, die Kanada nun im letzten Spiel angehen will: den ersten Punkt bei einer WM.

Rühren die Löwen vom Atlas defensiv weiter Beton an?

Dass Marokko überhaupt so exzellente Chancen hat, das WM 2022 Achtelfinale zu erreichen, ist zweifelsohne eine Überraschung. Denn in der Gruppe F spielten die Nordafrikaner schließlich gegen den Vizeweltmeister und gegen den Dritten der WM 2018 in Russland. Ein Sieg gegen Kanada – und das Ticket fürs Achtelfinale wäre definitiv gelöst.

Sogar bei einer Niederlage ist ein Weiterkommen möglich. Nämlich dann, wenn Kroatien gegen Belgien gewinnt. Und schafft Marokko gegen Kanada heute nur ein Remis, wären sie auch bei einem belgischen Sieg weiter, sofern dieser mit zwei Toren Differenz etwas deutlicher gegen Kroatien ausfällt. Bemerkenswert: Marokko hat bei dieser WM noch kein Gegentor kassiert.

So wollen Kanada gegen Marokko spielen: Mögliche Aufstellungen

Alphonso Davies vom FC Bayern München soll dabei helfen, für Kanada den ersten Punkt bei einer WM zu ergattern. Sein Teamkollege bei den Bayern, Noussair Mazraoui, hofft auf seinen zweiten Einsatz bei der Fußball Weltmeisterschaft in Katar. Weitere Profis aus der Bundesliga sind in diesem Match nicht mit von der Partie.

Kanada: Borjan – Johnston, Vitoria, Miller, Laryea – Hutchinson, Eustaquio – Buchanan, Davies – Larin, David.

Marokko: Bono – Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui – Amrabat – Ounahi, Amallah – Ziyech, Boufal – En-Nesyri.

Wer überträgt Kanada gegen Marokko live in TV und Stream?

Im Free TV gibt es von Kanada gegen Marokko Highlights in der Zusammenfassung nach dem Abpfiff zu sehen. In diesem Fall in der ARD, wo Moderatorin Jessy Wellmes mit den Experten Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger das Match besprechen werden.

Magenta TV überträgt Kanada gegen Marokko heute live im Stream exklusiv. Die Berichterstattung beginnt schon um 15 Uhr im Studio, wo Johannes B. Kerner moderieren wird und Fredi Bobic sowie Michael Ballack ihn als Experten begleiten. Ab 16 Uhr kommentiert dann Jonas Friedrich Kanada gegen Marokko live aus Doha. Kommentator der Konferenz ist Alexander Kilch.