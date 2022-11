Fußball WM heute Ergebnis * 4:1 Kroatien gegen Kanada * WM Gruppe F Tabelle

Die kroatische und die kanadische Fußball-Nationalmannschaft treffen heute am Sonntag, 27.11.2022 bei der WM 2022 zum ersten Mal aufeinander. Bei der Fußball-WM 2022 sind die Teams von Kroatien und Kanada in WM Gruppe F noch ohne Torerfolg. Ein Sieg ist heute für beide Teams sehr wichtig, besonders für Kroatien, die am 3. Spieltag auf Belgien treffen. Das Spiel wird heute am Sonntag, den 27. November 2022, im Khalifa International Stadium stattfinden. Anstoß ist um 17 Uhr. Die Live-Übertragung ist beim ZDF und außerdem bei Magenta TV.

2. Spieltag F der WM 2022 Vorrunde

2. Spieltag F der WM 2022 Vorrunde Kroatien mit 1 Punkten, Kanada mit 0 Punkten in WM 2022 Gruppe F

Kroatien mit 1 Punkten, Kanada mit 0 Punkten in WM 2022 Gruppe F Kroaten aus der Bundesliga: Gvardiol, Sosa, Stanisic, Jakic, Kramaric

Kroaten aus der Bundesliga: Gvardiol, Sosa, Stanisic, Jakic, Kramaric Kanadier aus der Bundesliga: Davies

Kanadier aus der Bundesliga: Davies Live-Übertragung des Spiels auf ZDF und Magenta TV um 17 Uhr

Liveticker Kroatien gegen Kanada Liveticker Kroatien gegen Kanada 4:1 0:1 Alphonso Davies (2.), 1:1 Andrej Kramaric (36.), 2:1 Marko Livaja (44.), 1:1 Andrej Kramaric (70.), 4:1 Lovro Majer (90.+4) 18:30 Uhr –Der Hoffenheimer Andrej Kramaric mit seinem 2.Tor heute Abend. Das wird es wohl gewesen sein!

18:15 Uhr –2.Hälfte und es gibt einige Chancen auf beiden Seiten!

17:48 Uhr –Marko Livaja erzielt das 2:1, es läuft die Nachspielzeit. Verdient führt Kroatien mit 2:1.

17:35 Uhr –Andrej Kramaric in der 36. Minute mit dem Ausgleich! Das hatte sich angekündigt.

17:25 Uhr –Kanada macht das hier richtig gut. Dennoch Kramaric mit dem Abseitstor! 17:02 Uhr –Traumstart durch Bayernspieler Alphonso Davies – das erste WM-Tor in der Geschichte der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft erzielt. 17:00 Uhr –Die Teams sind draußen, gleich geht es los! Eigentlich müssen beide Teams gewinnen, wollen sie eine Chance auf das WM-Achtelfinale haben. Kanada in schwarz, Kroatien in weiß. 16:40 Uhr –Im anderen Spiel der Gruppe besiegt Marokko die Belgier mit 1:0. 16:33 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Andrés Matonte aus Uruguay 16:32 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? 16:30 Uhr Die Aufstellungen der kroatischen Nationalmannschaft und der kanadische Nationalmannschaft: Kroatien: 1 Livakovic – 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa – 11 Brozovic – 10 Modric, 8 Kovacic – 14 Livaja, 9 Kramaric, 4 Perisic. Kanada: 18 Borjan – 2 Johnston, 5 Vitoria, 4 Miller – 22 Laryea, 7 Eustaquio, 13 Hutchinson, 19 Davies – 11 Buchanan, 17 Larin, 20 J. David.

Wie gut sind Kroatien und Kanada im Vergleich?

Die Nationalmannschaften von Kroatien und Kanada haben einen recht großen Qualitätsunterschied. Vizeweltmeister Kroatien liegt auf dem 12. Platz der FIFA-Weltrangliste, Kanada liegt nur auf Platz 41. Außerdem hat Kroatien den höheren Gesamtmarktwert von 377 Millionen Euro im Vergleich zu 187,3 Millionen Euro für Kanada. Bei den Wettquoten hat Kroatien ebenfalls die Nase vorn mit einer Quote von 2.05 auf Sieg. Hingegen hat Kanada lediglich eine Wettquote von 3.60. Beide Teams sind auf der Suche nach dem ersten Torerfolg der WM 2022. Kanada hat bisher alle WM-Spiele verloren und will heute was reißen.

WM Gruppe F Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe F # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇷 Kroatien 2 1 1 0 4:1 +3 4 2 🇲🇦 Marokko 2 1 1 0 2:0 +2 4 3 🇧🇪 Belgien 2 1 0 1 1:2 -1 3 4 🇨🇦 Kanada 2 0 0 2 1:4 -3 0

Kommt Vizeweltmeister Kroatien noch in Form?

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft wurde am 1. Spieltag der Favoritenrolle nicht gerecht und muss sich heute gegen Kanada steigern. Kroatien gab gegen Marokko nur 5 Torschüsse ab, verteidigte aber ebenso souverän wie der Gegner. Trotzdem muss Kroatien heute nach vorne mehr zeigen, wenn es mit dem ersten Tor der WM 2022 klappen soll. Kroatiens Prunkstück ist das Mittelfeld mit Modric, Brozovic und Kovacic. Allerdings fehlt im Angriff ein bisschen Qualität und Breite. Möglicherweise können sich Perisic und Kramaric noch steigern, sonst wird es heute schwer gegen Kanada und vor allem gegen Belgien am 3. Spieltag.

Kann Kanada die ersten WM-Punkte der Geschichte holen?

Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft zeigte bei der Rückkehr auf die WM-Bühne gegen Belgien eine ordentliche Leistung. Allerdings gab es die 4. Niederlage im 4. WM-Spiel für Kanada, sodass das Team gegen Kroatien bereits unter Druck steht. Kanada könnte heute eine Überraschung liefern, denn das Team scheint gut in Form zu sein. Kanada stellte Belgien vor eine große Herausforderung. Es gab 22 Torschüsse für Kanada, einen verschossenen Elfer und mehrere Szenen, wo der Schiedsrichter einen Elfer für Kanada hätte pfeifen können. Falls Kanada die Leistung heute wieder abruft, könnte das die ersten WM-Punkte geben.

Kroatien gegen Kanada – Die möglichen Aufstellungen

Die kroatische Nationalmannschaft von Coach Dalic spielt eine Art 4-2-3-1 mit Modric auf der Zehn sowie Brozovic und Kovacic als Nebenleuten. Besonderes Augenmerk liegt auf den Bundesliga-Akteuren Gvardiol, Sosa und Kramaric.

Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modric, Brozovic, Kovacic – Pasalic, Perisic – Kramaric

Die kanadische Nationalmannschaft von Coach Herdman agiert mit einer Dreierkette und dem Bayern Davies sowie Laryea auf den Flügeln. Kapitän Hutchinson war mit 39 Jahren und 9 Monaten der älteste Spieler am 1. Spieltag der WM 2022.

Borjan – Johnston, Vitoria, Miller – Laryea, Eustaquio, Hutchinson, Davies – Buchanan, Hoilett – David

Wer überträgt Kroatien gegen Kanada live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Kroatien gegen Kanada wird um 17 Uhr live bei ZDF und Magenta TV übertragen. Die Vorberichte beginnen auf beiden Sendern um 16 Uhr. Die Moderation im ZDF ist Katrin Müller-Hohenstein mit Experte Christoph Kramer. Bei Magenta moderiert Johannes B. Kerner, Experten sind Lars Stindl und Michael Ballack .Die Kommentatoren des Live-Spiels aus Al-Rayyan (Baaya) sind Béla Réthy (ZDF) und Marco Hagemann (Magenta TV). In der Schweiz läuft das Spiel bei SRF zwei, kommentiert von Mario Gehrer. In Österreich wird das Spiel bei Servus TV übertragen.