Fußball WM heute: Belgien gegen Kanada – ARD TV-Übertragung: Wer überträgt Belgien – Kanada?

Ein Mal mehr gehen die Roten Teufel als Geheimfavorit in ein großes Turnier, der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022. Ob Belgien gegen Kanada die Oberhand behält, davon können sich alle Fußballfans heute live ab 20 Uhr überzeugen. Die ARD und Magenta TV übertragen diese Begegnung aus der WM 2022 Gruppe F live im TV oder als Internet Stream, zum Beispiel in der Online Mediathek der ARD.

Die Begegnung Belgien gegen Kanda wird im Ahmed bin Ali Stadium gespielt und ist die zweite Partie nach USA gegen Wales, die dort stattfinden wird. Im Stadion in der katarischen Stadt ar-Rayyan finden 40.740 Fans Platz. Nach der WM 2022 wird die Kapazität wieder auf 20.000 Plätze reduziert.

Der ewige Geheimtipp – dieses Mal mit dem großen Wurf?

Für die belgische Fußball Nationalmannschaft ist diese Ausgangslage nicht neu. Die Experten haben die Roten Teufel mal wieder weit oben auf dem Zettel. Doch der ganz große Wurf gelang den Belgiern bisher noch nie. Dritter wurden unsere Nachbarn bei der WM 2018 in Russland. 1986 verloren sie noch das Spiel um Platz drei gegen Frankreich.

Bei der WM 1986 in Mexiko war Kanada unterdessen das erste und bisher einzige Mal mit von der Partie. Damals schieden The Canucks sang- und klanglos in der Gruppenphase aus. Mit Niederlagen gegen Frankreich, die UdSSR und Ungarn. Gegen Belgien spielten die Kanadier erst ein Mal: 1989 verloren sie mit 0:2 ein Freundschaftsspiel.

WM 2022 Gruppe F Spielplan

1:2 gegen Ägypten: Patzt Belgien auch gegen Kanada?

Dass es am Ende für Belgien vielleicht doch nicht für ganz Großes bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar reichen könnte, hat sich in der UEFA Nations League gezeigt. Hier entpuppten sich die Niederlande für die Roten Teufel als zu stark. Vor allem die Partie in Brüssel verlief für Belgien denkbar ungünstig und endete in einer 1:4-Niederlage.

Derweil schrillen die Alarmglocken laut. Denn auch im ersten und einzigen Testspiel vor dem Start in der Gruppe F lief es nicht gerade rund. Belgien unterlag hier Ägypten mit 1:2. Ikoma-Lois Openda erzielte zwar den Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht mehr gegen die Pharaonen.

Schafft Kanada sein erstes Tor bei einer Fußball WM?

0:1 gegen Frankreich, 0:2 gegen Ungarn und 0:2 auch gegen die UdSSR – Kanadas Premiere bei einer Fußball Weltmeisterschaft verlief 1986 in Mexiko alles andere als glorreich. Was also bei der WM 2022 in Katar winkt, sind gleich mehrere Premieren. Etwa der erste kanadische Treffer bei einer Endrunde. Vielleicht der erste Punkt. Oder sogar ein allererster Sieg.

In der WM 2022 Vorbereitung gelang der den Kanadiern tatsächlich gegen Deutschlands Gruppengegner Japan beim 2:1. Zuvor waren die Nordamerikaner allerdings nicht über ein enttäuschendes 2:2 gegen den Bahrain hinaus gekommen. Gegen Uruguay verloren sie ein Testspiel mit 0:2, gegen WM Gastgeber Katar stand ein 2:0-Erfolg nach 90 Minuten zu Buche.

So will Belgien gegen Kanada spielen: Mögliche Aufstellungen

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München ist der große Star im WM 2022 Kader von Kanada. Nach seinem Muskelfaserriss ist er auch wieder fit, wird aber vorsichtshalber wohl zunächst geschont. Im WM Aufgebot der Belgier stehen aus der 1. Bundesliga Torwart Koen Casteels vom VfL Wolfsburg sowie die beiden Dortmunder Thorgan Hazard und Thomas Meunier.

Belgien: Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Debast – Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne – De Bruyne, E. Hazard – Batshuayi

Kanada: Borjan – Laryea, Johnston, Vitoria, Adekugbe – Hutchinson – Buchanan, Eustaquio – David, Larin.

Wer überträgt Belgien gegen Kanada live in TV und Stream?

Auch das Topspiel am Abend zwischen Belgien und Kanada wird live im Free TV in der ARD übertragen. Darüber hinaus zeigt das Angebot der Deutschen Telekom, also Magenta TV, Belgien gegen Kanada live im Stream. Die Partie beginnt um 20 Uhr. Die ARD startet ihre Fernsehübertragung bereits um 19.25 Uhr.

Florian Naß wird in der ARD Belgien gegen Kanada heute live kommentieren. Bei Magenta TV sitzt Marco Hagemann am Mikro. Dort führen Moderatorin Anett Sattler mit ihrer Expertin Tabea Kemme durchs Programm. Das ARD Team besteht aus Jessy Wellmer als Moderatorin und den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzelsberger und Sami Khedira.