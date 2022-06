Fußball heute 14.6. * Deutschland gegen Italien * Nations League & WM-Playoff (ZDF live)

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat heute am Dienstag, den 14. Juni 2022, das letzte Länderspiel gegen Italien im Sommer 2022. Am 4. Spieltag der UEFA Nations League 2022/23 geht es im Borussia Park zu Mönchengladbach gegen die italienische Fußball-Nationalmannschaft. Kann Deutschland den ersten Saisonsieg holen? Wer überträgt das Spiel live? Wer spielt heute noch? Wer holt sich heute das letzte WM 2022 Ticket?

Neben dem Top-Spiel Deutschland gegen Italien gibt es einige interessante Länderspiele heute. Das zweite Spiel in Deutschland-Gruppe A3 ist England gegen Ungarn. Außerdem findet der 4. Spieltag in Nations-League-Gruppe A4 statt: Polen (3.) spielt gegen Belgien (2.) und Niederlande (1.) gegen Wales (4.). Weiterhin sind Ukraine, Schottland und die Türkei mit dem deutschen Trainer Kuntz am Start. Eine wichtige Entscheidung fällt im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan/Katar: Costa Rica oder Neuseeland kann sich das letzte WM 2022 Ticket holen.

Deutschland gegen Italien – Was macht die Truppe von Hansi Flick diesmal?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt eine durchwachsene Nations-League-Saison 2022/23. Gegen Italien, England und Ungarn kam das deutsche Team nur zu 3 Remis, dreimal lautete das Ergebnis 1:1. Damit liegt Deutschland nach 3 Spielen nur auf dem 3. Platz in der Tabelle hinter Italien und Ungarn. Heute muss ein versöhnlicher Abschluss dieser Nations-League-Etappe im Juni 2022 her.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat heute den Heimvorteil gegen Italien. Im Hinspiel in Bologna war die deutsche Mannschaft ganz gut drauf, aber erzeugte wenig zwingende Szenen. Das muss heute besser werden. Außerdem muss eine Leistungssteigerung im Vergleich zum schwachen Ungarn-Spiel her. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick muss vor allem im Ballbesitz etwas kreativer und gefährlicher agieren.

Bei den Buchmachern ist Deutschland heute Favorit auf einen Sieg gegen Italien. Die Wettquote für einen Sieg für Deutschland liegt bei 1.75. Hingegen kommt Italien nur auf eine 4.50. Von 36 Länderspielen Deutschland gegen Italien konnte die deutsche Nationalmannschaft 9 Spiele gewinnen. Italien gewann 15 Spiele gegen Deutschland und 12-mal gab es ein Unentschieden.

England gegen Ungarn – Gelingt England die Revanche für die Pleite im Hinspiel?

Der Sieg der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft am 1. Spieltag gegen England war eine der größten Überraschungen der UEFA Nations League 2022/23. Heute hat England laut Buchmachern eine sehr gute Chance, diesen Pleite vergessen zu machen. England bekommt für einen Sieg eine 1.27 Wettquote – Ungarn hingegen hat nur eine 11.50.

Von den 25 Länderspielen gegen Ungarn konnte England 16 Spiele gewinnen. Weiterhin gab es 3 Remis und 6 Siege für Ungarn. Ungarn feierte den letzten Sieg sensationell im Hinspiel beim 1:0-Sieg in der Puskás Aréna. Es war der erste Sieg seit dem 31.05.1962, wo Ungarn mit 2:1 gegen England in der WM 1962 gewinnen konnte.

Tabelle der deutschen Gruppe

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇮🇹 Italien 3 1 2 0 3:2 +1 5 2 🇭🇺 Ungarn 3 1 1 1 3:3 0 4 3 🇩🇪 Deutschland 3 0 3 0 3:3 0 3 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 3 0 2 1 1:2 -1 2

Polen gegen Belgien – Wer gewinnt das Duell auf Augenhöhe?

Die polnische und die belgische Fußball-Nationalmannschaft haben jeweils 6 Punkte auf dem Konto und könnten mit einem Sieg heute Druck machen auf Spitzenreiter Niederlande. Die bessere Wettquote hat das Auswärtsteam Belgien mit einer 2.15. Hingegen hat Polen eine 3.30.

Das Hinspiel endete mit einer Klatsche für Polen. Das Spiel fand am 2. Spieltag statt und Belgien holte einen deutlichen 6:1-Sieg, nachdem Polen sogar durch Lewandowski in Führung ging. In den 20 Länderspielen Belgien gegen Polen haben nun beide Teams 7 Siege eingefahren. Außerdem gab es 6 Remis. Die letzten beiden Spiele vor 2022 in 2006 und 2007 konnte Polen für sich entscheiden.

Niederlande gegen Wales – Holt Tabellenführer Niederlande den Pflichtsieg?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft führt mit 7 Punkten die Tabelle vor Belgien und Polen an. Im Länderspiel heute gegen die walisische Fußball-Nationalmannschaft ist die Elftal wieder Favorit: Niederlande hat eine Siegquote von 1.31 und Wales hat eine 9.25.

In der Länderspielbilanz ist die Niederlande klar besser. In 9 Spielen gegen Wales konnte die Niederlande 9-mal gewinnen. Außerdem führt die Niederlande beim Torverhältnis mit 26:6 Toren. Das Hinspiel am 2. Spieltag gewann die Niederlande mit 1:2.

Tabelle der Gruppe A4

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 3 2 1 0 8:4 +4 7 4 🇧🇪 Belgien 3 1 1 1 8:6 +2 4 2 🇵🇱 Polen 3 1 1 1 5:9 -4 4 3 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 3 0 1 2 3:5 -2 1

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Das Top-Spiel in den unteren Ligen aus deutscher Sicht ist das Heimspiel der Türkei gegen Litauen. Die Türkei führt souverän mit 9 Punkten aus 3 Spielen und einem Torverhältnis von plus 12. Die Türkei könnte heute den Aufstieg schon fast sicher stellen. Außerdem sind aus Liga B die Spitzenreiter Ukraine und Bosnien-Herzegowina am Start. Außerdem gibt es in Gruppe B1 das Verfolgerduell zwischen Armenien und Schottland.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 14.06.2022 20:45 🇵🇱 Polen - 🇧🇪 Belgien A / 4 14.06.2022 20:45 🇳🇱 Niederlande - 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales A / 4 14.06.2022 16:00 🇲🇩 Moldawien - 🇦🇩 Andorra D / 1 14.06.2022 18:00 🇦🇲 Armenien - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland B / 1 14.06.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 🇭🇺 Ungarn A / 3 14.06.2022 20:45 🇩🇪 Deutschland Vorschau 🇮🇹 Italien A / 3 14.06.2022 20:45 🇺🇦 Ukraine - 🇮🇪 Irland B / 1 14.06.2022 20:45 🇧🇦 Bosnien - 🇫🇮 Finnland B / 3 14.06.2022 20:45 🇷🇴 Rumänien - 🇲🇪 Montenegro B / 3 14.06.2022 20:45 🇱🇺 Luxemburg - 🇫🇴 Färöer Inseln C / 1 14.06.2022 20:45 🇹🇷 Türkei - 🇱🇹 Litauen C / 1 14.06.2022 20:45 🇱🇮 Liechtenstein - 🇱🇻 Lettland D / 1

Interkontinentale WM 2022 Playoffs: Fährt Costa Rica oder Neuseeland zur WM 2022?

Costa Rica ist Favorit auf den Sieg gegen Neuseeland heute. Die Wettquote für Costa Rica liegt bei 1.70. Hingegen liegt die Quote für Neuseeland bei 5.25. Das einzige Länderspiel Costa Rica gegen Neuseeland war ein Freundschaftsspiel in 2007. Costa Rica gewann recht deutlich mit 4:0. Der Sieger heute holt sich das letzte WM 2022 Ticket.

Wer überträgt heute Fußball live?

Die Heimspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2022/23 werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Deutschland gegen Italien kommt heute um 20:15 Uhr im ZDF. Moderator ist Jochen Breyer. Als Experte ist Per Mertesackermit dabei. Kommentator des Spiels aus dem Borussia Park Mönchengladbach ist Oliver Schmidt.

Heute am 14. Juni 2022 werden die 11 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Sender DAZN überträgt die Partien ab 18 Uhr und 20:45 Uhr. Folgende Nations-League-Spiele werden mit deutschem Kommentar live auf DAZN gezeigt:

A3: England – Ungarn (20:45 Uhr) – Kommentator: Flo Hauser

A4: Niederlande – Wales (20:45 Uhr) – Kommentator: Christoph Stadtler

A4: Polen – Belgien (20:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

