Fußball heute ZDF live * Länderspiel Deutschland gegen Italien – TV-Übertragung & ZDF Livestream

Heute Abend um 20:45 Uhr ist das letzte Mal in der UEFA Nations League Anstoß für die deutsche Fußballnationalmannschaft für diesen Sommer. Nach dem 1:1 Unentschieden gegen Italien vor 10 Tagen kommt es heute also zum Rückspiel in Mönchengladbach. Nach vier 1:1 Unentschieden in den letzten Länderspielen sehnt sich der Bundestrainer Hansi Flick und seine Jungs nach einem Sieg. Ausgerechnet Italien steht heute also vor der Tür. Der Europameister 2021 verpasste die WM-Qualifikation und befindet sich im Neuaufbau mit dem gleichen Trainer Mancini – doch das macht die Aufgabe nicht leichter. Das ZDF zeigt heute das Länderspiel gegen Italien im Free-TV, ab 20:15 Uhr geht es los!

Wo läuft heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien im TV?

Das ZDF zeigt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien im Free-TV ab 20:45 Uhr. Die Vorberichterstattung im ZDF läuft ab 20:15 Uhr mit dem bekannten Jochen Breyer als Moderator und TV-Experte Weltmeister Per Mertesacker Beide werden auf das Spiel einstimmen, am Spielfeldrand wird dann kurz vorher noch Bundestrainer Hansi Flick im Interview zu sehen sein.

Wann beginnt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien im ZDF?

Die UEFA hat schon seit einiger Zeit festgelegt, dass viele Fußball-Spiele um 20:45 Uhr in Europa starten. So beginnt auch das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien um diese Uhrzeit. Eine halbe Stunde vorher startet die TV-Übertragung live aus München.

Wer kommentiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien?

Oliver Schmidt wird das Länderspiel gegen Italien ab 20:45 Uhr kommentieren. Wir kennen ihn von zahlreichen Länderspielen, Weltmeisterschaften und der letzten Europameisterschaft.

Wer moderiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien?

Jochen Breyer als Moderator sowie TV-Experte und Weltmeister Per Mertesacker haben sich als Kommentatoren-Duo bewährt.

Wie kann ich im ZDF Livestream das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien sehen?

Das Länderspiel läuft heute im TV-Programm im Zweiten Deutschen Fernsehen. Im Internet kann man das Spiel in der ZDF-Mediathek kostenlos anschauen, somit kann man auch das Spiel auf dem Handy oder Tablet unterwegs sehen.

Welcher Sender zeigt Fußball heute?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF zeigt das Fußball-Nations League Spiel Deutschland gegen Italien ab 20:45 Uhr heute im TV. Um 20:15 Uhr beginnt die Übertragung.

