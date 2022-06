Fußball heute Länderspiele 4.6. : Italien gegen Deutschland * Nations League 2022 heute

Heute am Samstag, den 4. Juni 2022, startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Nations League 2022/23. Deutschland hat ein Auswärtsspiel in Italien – Anstoß im Renato Dall’Ara in Bologna ist um 20:45 Uhr. Außerdem spielt heute Ungarn gegen England in derselben Gruppe A3. Weiterhin gibt es Nations-League-Spiele in den Gruppen B1, B3 und C1. Der deutsche Coach Stefan Kuntz hat mit der Türkei ein Heimspiel gegen Färöer. Die Live-Übertragung der Spiele ist auf DAZN. Deutschland kommt auf RTL. Heute gibt es die Anstoßzeiten 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Italien gegen Deutschland – Wie wird Flicks erstes Pflichtspiel gegen einen Top-Gegner?

Das Länderspiel Italien gegen Deutschland wird spannend – beide Teams haben eine gute Siegchance. Deutschland ist etwas besser drauf und hat daher bessere Quoten: Für einen Deutschland-Sieg gibt es die Wettquote 2.40 und für Italien eine 2.90.

Es ist das erste Pflichtspiel gegen einen großen Gegner für den deutschen Bundestrainer Hansi Flick. In den ersten Pflichtspielen der WM 2022 Qualifikation lief es ausgezeichnet. Außerdem ist Italien seit dem EM-Titel nicht gut drauf. Zuletzt gab es eine verdiente 0:3-Niederlage gegen Argentinien im CONMEBOL–UEFA Cup of Champions.

Die Länderspielbilanz zwischen Deutschland und Italien ist deutlich besser für Italien. Bei 35 Spielen gab es 15 Siege für Italien, 11 Remis und 9 Siege für Deutschland. In den letzten 10 Länderspielen liegt Italien ebenfalls vorne: 4 Siege für Italien, 4 Unentschieden und 2 Siege für Deutschland.

Ungarn gegen England – Wird England der Favoritenrolle gerecht?

Das Länderspiel Ungarn gegen England ist auf dem Papier eine deutliche Angelegenheit. Ungarn hat nur eine Wettquote von 8.75 für einen Sieg. England hat eine Quote von 1.39 für einen Sieg.

Von den 24 Länderspielen gegen Ungarn konnte England 16 Spiele gewinnen. Weiterhin gab es 3 Remis und 5 Siege für Ungarn. Das letzte Länderspiel im Oktober 2021 endete 1:1. Die 5 Siege feierte Ungarn zwischen 1934 und 1962. Ungarn wartet seit 60 Jahren auf einen Sieg gegen England. Legendär war der 3:6-Sieg im Wembley am 25.11.1953. Nach dem eindrucksvollen Sieg im Mutterland des Fußballs wurde Ungarn damals zum besten Team der Welt ernannt.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute am 4. Juni 2022 gibt es noch Spiele in den B1, B3 und C1. Als erstes spielen Armenien gegen Irland um 15 Uhr in Gruppe B1. Um 18 Uhr spielen Finnland gegen Bosnien-Herzegowina (Gruppe B3) und Litauen gegen Luxemburg (Gruppe C1). Weiterhin spielt Montenegro gegen Rumänien (B3) um 20:45 Uhr.

Die Türkei muss nach dem Abstieg in Liga C ran. Erster Gegner ist Faröer. Die Türkei ist mit dem deutschen Coach Stefan Kuntz am Start und will mit einem Heimsieg in die Mission direkter Wiederaufstieg starten. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Nations League Spielplan heute

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 04.06.2022 15:00 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland - 🇦🇲 Armenien B / 1 04.06.2022 18:00 🇭🇺 Ungarn - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England A / 3 04.06.2022 18:00 🇫🇮 Finnland - 🇧🇦 Bosnien B / 3 04.06.2022 18:00 🇱🇹 Litauen - 🇱🇺 Luxemburg C / 1 04.06.2022 20:45 🇮🇹 Italien Vorschau 🇩🇪 Deutschland A / 3 04.06.2022 20:45 🇲🇪 Montenegro - 🇷🇴 Rumänien B / 3 04.06.2022 20:45 🇹🇷 Türkei - 🇫🇴 Färöer Inseln C / 1

Wer überträgt heute Nations League Spiele live?

Die Auswärtsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2022/23 kommen auf RTL. Die Übertragung des Länderspiels Italien gegen Deutschland beginnt heute um 20:15 Uhr mit dem Countdown. Kommentator ist Marco Hagemann. Als Experte kommt Lothar Matthäus zum Einsatz. Außerdem ist Florian König als Moderator dabei.

Die weiteren Spiele der UEFA Nations League 2022/23 laufen live auf DAZN. Der Streaming-Sender DAZN zeigt heute alle weiteren Nations-League-Spiele live. Hier eine Übersicht über Nations League Streams mit Kommentar bei DAZN heute am 4. Juni 2022:

A3: Ungarn England (18:00 Uhr) – Kommentator: Uli Hebel

