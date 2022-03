Fußball heute – Der aktuelle Stand der WM Qualifikation – alle WM 2022 Teilnehmer

Mit Mexiko und den USA haben sich gestern Nacht die WM-Teilnehmer Nummer 28 und 29 für die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Bis auf drei Teams sind nun alle Länder bekannt, die in Katar gegeneinander spielen werden. Wer in welcher Vorrundengruppe spielen wird, das entscheidet sich morgen Abend in Doha bei der WM Auslosung. Wir listen hier den aktuellen Stand der WM Qualifikation auf. Welche Mannschaften fahren nach Katar?

Wer ist QUALIFIZIERT FÜR die Fußball Weltmeisterschaft 2022?

Argentinien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Ecuador, England, Frankreich, Ghana, IR Iran, Japan, Kamerun, Kanada, Katar, Kroatien, Korea Republik, Mexiko, Marokko, Niederlande, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Senegal, Schweiz, Serbien, Spanien, Tunesien, Uruguay, USA.

Wann sind die restlichen WM-Playoff-Spiele?

Endspiel in Asien: 7. Juni in Doha

Vereinigte Arabische Emirate gegen Australien

Interkontinentale Play-offs: 13. oder 14. Juni

Vereinigte Arabische Emirate oder Australien gegen Peru (der Sieger qualifiziert sich für Katar 2022)

Costa Rica gegen Neuseeland (der Sieger qualifiziert sich für Katar 2022)

Europäisches Playoff-Halbfinale (Weg A) Juni

Schottland – Ukraine

Endspiel der europäischen Playoffs (Weg B) Juni

Wales gegen Schottland oder Ukraine (der Sieger qualifiziert sich für Katar 2022)

Wer sind die WM Teilnehmer aus AFRIKA?

Qualifiziert für Katar 2022: Kamerun, Ghana, Marokko, Senegal, Tunesien.

Wer sind die WM Teilnehmer aus ASIEN?

Qualifiziert für Katar 2022: IR Iran, Japan, Republik Korea, Katar, Saudi-Arabien.

Qualifiziert für die Playoffs in Asien: Australien, Vereinigte Arabische Emirate.

Wer sind die WM Teilnehmer aus EUROPA?

Qualifiziert für Katar 2022: Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Polen, Portugal, Schweiz, Serbien und Spanien.

Wer sind die WM Teilnehmer aus NORD-, MITTELAMERIKA UND KARIBIK?

Qualifiziert für Katar 2022: Kanada, Mexiko, USA.

Qualifiziert für die interkontinentalen Play-offs: Costa Rica.

Wer sind die WM Teilnehmer aus OZEANIEN?

Für die interkontinentalen Playoffs qualifiziert: Neuseeland.

Neuseeland hat das OFC-Qualifikationsturnier gewonnen und sich damit für die interkontinentalen Playoffs qualifiziert, in denen sie auf die Concacaf-Gegner Costa Rica treffen werden.

Wer sind die WM Teilnehmer aus SÜDAMERIKA?

Qualifiziert für Katar 2022: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Uruguay.

Für die interkontinentalen Play-offs qualifiziert: Peru.