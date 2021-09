WM Qualifikation 2022 aktueller Stand: Wer qualifiziert sich für die WM 2022? WM Gruppen A bis E

Bei den European Qualifers zur Weltmeisterschaft 2022 sind 6 von 10 Spieltagen gespielt. Anfang September 2021 fanden die Spieltage 4 bis 6 der WM 2022 Qualifikation statt. In den WM 2022 Quali-Gruppen A bis E statt wird die Konstellation allmählich deutlicher. Welche Teams haben beste Aussichten auf den Gruppensieg? Wer könnte als zweiter in die Playoffs kommen? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen?

WM 2022 Quali * Gruppen A bis E * Was passierte an den Spieltagen 4 bis 6?

Die Top-Teams in den Gruppen A bis E sind Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und Belgien. Während Frankreich und Belgien bereits nach dem 5. Spieltagen einen Vorsprung auf die Konkurrenz hatten, konnten Spanien und Italien am 6. Spieltag ihre Tabellenführung ausbauen.

Die größte Überraschung war der 2:1-Sieg von Schweden gegen Spanien. Außerdem waren die Leistungen von Frankreich und Italien an den Spieltagen 4 und 5 enttäuschend – beide Teams kamen jeweils nur zu einem Unentschieden.

WM 2022 Qualikations-Gruppe A – Portugal dank Last-Minute-Sieg auf eins

In WM 2022 Quali-Gruppe A liegt Portugal auf Platz eins vor Serbien. Allerdings hat Portugal nur zwei Punkte Vorsprung. Vielleicht wird die Entscheidung erst letzten Spieltag am 14.11.2021 fallen, denn dann spielt Portugal daheim gegen Serbien.

4. Spieltag: Portugal holte einen späten Sieg gegen Irland durch zwei Tore von Cristiano Ronaldo kurz vor Schluss. CR7 wurde an diesem Tag zum Spieler mit den meisten Länderspieltoren.

5. Spieltag: Portugal hatte spielfrei. Serbien gewann 4:1 gegen Luxemburg. Serbien übernahm die Tabellenführung aufgrund des besseres Torverhältnisses.

6. Spieltag: Tabellenführer Serbien kam in Irland nur zu einem ernüchternden 1:1. Hingegen gewann Portugal souverän mit 0:3 in Aserbaidschan. Es kam zum abermaligen Wechsel an der Tabellenspitze.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe A

WM 2022 Qualikations-Gruppe B – Schweden schockte Spanien

In WM 2022 Quali-Gruppe B führt Spanien mit 13 Punkten vor Schweden mit 9 Punkten. Allerdings hat Spanien am 7. und 8. Spieltag spielfrei. Schweden könnte an Spanien zunächst vorbeiziehen. Das entscheidende Spiel ist wahrscheinlich Spanien gegen Schweden am 10. Spieltag. Griechenland könnte mit einem guten Lauf noch den zweiten Platz von Schweden holen.

4. Spieltag: Die größte Überraschung gab es im Spiel Schweden gegen Spanien. Schweden konnte eine frühe Führung der Spanier direkt ausgleichen und gewann am Ende mit 2:1.

5. Spieltag: Tabellenführer Schweden hatte spielfrei. Währenddessen gewann Spanien souverän mit 4:0 gegen Georgien und wurde wieder Tabellenerster.

6. Spieltag: In Griechenland gab es einen Rückschlag für die schwedische Nationalmannschaft. Griechenland gewann mit 2:1 und wahrte die Hoffnung auf den zweiten Platz. Außerdem gewann Spanien mit 0:2 im Kosovo.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe B

WM 2022 Qualikations-Gruppe C – Europameister Italien ohne Niederlage

In WM 2022 Quali-Gruppe C kam Italien nach dem Europameistertitel schlecht aus den Startlöchern. Mit fast unveränderter EM-Aufstellung holte Italien nur zwei Remis – gegen Litauen klappte es am 6. Spieltag allerdings besser. Weiterhin könnte Nordirland der Schweiz den zweiten Platz nochmal streitig machen.

4. Spieltag: Italien erwischte gegen Bulgarien keinen guten Tag und erreichte nur ein 1:1. Außerdem gewann Nordirland souverän mit 1:4 in Litauen.

5. Spieltag: Das nächste Unentschieden für den Europameister. Italien spielte in der Schweiz nur 0:0. Die Schweiz hatte bei 2 Spielen weniger nur noch 4 Punkte Rückstand auf die Azzuri.

6. Spieltag: Italien spielte mit stark veränderter Startaufstellung gegen Litauen und belohnte sich für eine gute Leistung. Der ungefährdete 5:0-Sieg wurde durch das Ergebnis des anderen Spiels noch versüßt. Nordirland und die Schweiz trennten sich 0:0. Jetzt hat Italien einen soliden Vorsprung auf den Tabellenzweiten.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe C

WM 2022 Qualikations-Gruppe D – Frankreich mit großem Vorsprung

In WM 2022 Quali-Gruppe D liegt Frankreich mit 12 Punkten weit vor der Konkurrenz. Ukraine und Finnland haben 5 Punkte auf dem Konto. Allerdings hat Finnland ein Spiel weniger. Frankreich hat noch 2 Spiele gegen Kasachstan und Finnland und ist fast sicher qualifiziert. Ukraine oder Finnland holt wahrscheinlich den zweiten Platz.

4. Spieltag: Die beiden Spiele endeten überraschend Unentschieden. In Kasachstan konnte die Ukraine nur ein 2:2 erreichen. Weiterhin war das 1:1 zwischen Frankreich und Bosnien-Herzegowina ein Enttäuschung für die Gastgeber.

5. Spieltag: Die französische Nationalmannschaft erreichte abermals nur ein Unentschieden. Nach einem 1:0-Rückstand zur Pause konnte Frankreich immerhin noch einen Punkt aus der Ukraine mitnehmen. Weiterhin gewann Finnland mit 1:0 gegen Kasachstan.

6. Spieltag: Im Top-Spiel zwischen Frankreich und Finnland gab es einen ungefährdeten Heimsieg. Frankreich gewann mit 2:0 und liegt in der Tabelle weit vor den Gegnern.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe D

WM 2022 Qualikations-Gruppe E – Belgien fast qualifiziert

In WM 2022 Quali-Gruppe E ist Belgien so gut wie durch. Der Führende der FIFA-Weltrangliste hat 16 Punkte auf dem Konto – 9 Punkte mehr als Verfolger Tschechien. Weiterhin gibt es einen Zweikampf um den zweiten Tabellenplatz zwischen Tschechien und Wales.

4. Spieltag: Die belgische Nationalmannschaft präsentierte sich beim 2:5 in Estland sehr torgefährlich. Allerdings deuten die beiden Gegentore auf eine schwache Abwehrleistung hin. Weiterhin gewann Tschechien mit 1:0 gegen Belarus.

5. Spieltag: In einem der aufregendsten Spiele dieser WM 2022 Qualifikation Anfang September 2021 gewann Wales mit 2:3 in Belarus. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Bale den siegbringenden Treffer. Außerdem gewann Belgien ungefährdet mit 3:0 gegen Tschechien.

6. Spieltag: Das einzige Tor des Spieltags erzielte der Belgier Praet beim 0:1 in Belarus. Das Spiel Wales gegen Estland endete 0:0 – eine Enttäuschung für die walisische Nationalmannschaft.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe E

WM 2022 Quali * Gruppen A bis E * Wie geht es weiter?

In den WM 2022 Quali-Gruppen A bis E gibt es noch 4 Spieltage, die Anfang Oktober und Anfang November ausgetragen werden. Die Termine für die Spiele sind der 8. bis 12. Oktober und der 11. bis 16. November 2021.