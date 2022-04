Fußball heute ARD live Übertragung: WM Gruppenauslosung 2022 um 18 Uhr – Losglück oder Todesgruppe?

Heute Abend um 18 Uhr in der ARD heißt es endlich: WM-Gruppenauslosung in Katar für die WM Endrunde 2022. In acht Töpfen liegen die 32 WM-Teilnehmer, die dann in acht Vorrundengruppen gelost werden. Wird Deutschland wieder einmal das Losglück hold sein oder gibt es eine legendäre „Todesgruppe“? Erinnern wir uns an die Fußball WM 2018 in Russland: Deutschland wurden Mexiko, Südkorea und Schweden zu gelost. Die deutsche Delegation redete von Losglück – schied dann aber bei der Vorrunde aus und fuhr nach Hause. Heute winkt auf jeden Fall ein schwerer Gegner gleich zu Anfang der Vorrunde – oder eben Gastgeber Katar, nur Nr. 52 der FIFA-Weltrangliste. Um 18 Uhr geht es im Ersten Programm los. Esther Sedlaczek und Weltmeister Bastian Schweinsteiger moderieren bis 19:45 Uhr die Sportschau-Sendung.

Wer spielt gegen Deutschland bei der WM Endrunde 2022?

Deutschland liegt das erste Mal seit 1962 nicht mehr in Lostopf 1, der besten Mannschaften der Fußballwelt. Konkret heisst dies, dass Deutschland schon in der Vorrunde gegen einen Titelkandidaten spielen muss. Doch Glück: Die beiden Gruppenersten einer Gruppe ziehen ins WM-Achtelfinale ein. Auch wenn es dann als Tabellenzweiter gegen einen Gruppensieger gehen wird – das sieht der Turnierbaum so vor.

Als Topfavorit gilt Frankreich mit Mbappé, Griezmann und Benzema – man verlor zuletzt die die Franzosen 0:1, gegen England bei der EURO 2021 mit 0:2 und gegen Spanien sogar mit 0:6. All diese Gegner warten, auch der Finalist von 2014 Argentinien oder Gastgeber von 2014 Brasilien, die neue Nummer 1 der Welt.

Im Lostopf 2 geht man zumindest der Niederlande aus dem Weg, ebenso wie der Schweiz, Kroatien und Dänemark.

In Lostopf 3 warten dagegen Polen, Südkorea oder Serbien sowie die Afrikaner aus dem Senegal und Tunesien.

In Lostopf 4 sind die Punktelieferanten aus Ecuador, Saudi Arabien oder Ghana sowie die noch zu bestimmenden letzten 3 unbekannten Teilnehmer, die erst im Juni ausgespielt werden.

Wo wird die WM Gruppenauslosung im TV übertragen?

Die WM Gruppenauslosung wird in Doha in der Hauptstadt Katars stattfinden. Neben einem englischsprachigem Livestream auf FIFA.com und auf deren Accounts der sozialen Medien ist die Gruppenauslosung so wichtig, dass die ARD in einer zweistündigen Sendung live von der Auslosung sendet. Esther Sedlaczek und Weltmeister Bastian Schweinsteiger moderieren bis 19:45 Uhr die Sportschau-Sendung.

Welche Lostöpfe gibt es?

Die 29 qualifizierten Mannschaften, zwei Platzhalter für die interkontinentalen Playoffs und ein Platzhalter für die UEFA-Playoffs werden auf der Grundlage der FIFA-Weltrangliste, die am 31. März 2022 nach Abschluss des internationalen Spielfensters im März veröffentlicht wird, in vier Töpfe zu je acht Mannschaften aufgeteilt.

Auf der Grundlage der Weltrangliste werden die sieben bestplatzierten Mannschaften zusammen mit Gastgeber Katar in Topf 1 eingeteilt.

Auf der Grundlage der Weltrangliste werden die sieben bestplatzierten Mannschaften zusammen mit Gastgeber Katar in eingeteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen 8 bis 15 werden in Topf 2 eingeteilt.

Die Mannschaften auf den Plätzen 8 bis 15 werden in eingeteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 23 werden in Topf 3 eingeteilt.

Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 23 werden in eingeteilt. und in den Topf 4 kommen die Mannschaften auf den Plätzen 24 bis 28 plus die beiden Platzhalter der Sieger der interkontinentalen Playoffs am 13. und 14. Juni 2022 und der Platzhalter für den Gewinner der UEFA-Playoffs.

Wer sind die Losfeen & Auslosungsassistenten?