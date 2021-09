WM Qualifikation 2022 aktueller Stand: Wer qualifiziert sich für die WM 2022? WM Gruppen F bis J (Teil 2)

Nach 6 von 10 Spieltagen der European Qualifers zur Weltmeisterschaft 2022 zeichnet sich so langsam ab, welche Teams sich für die WM in Katar direkt qualifizieren. Die Spieltage 4 bis 6 wurden Anfang September 2021 ausgetragen – mit deutscher Beteiligung in Gruppe J. Welche Teams haben beste Aussichten auf den Gruppensieg? Wer könnte als zweiter in die Playoffs kommen? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen?

WM 2022 Quali * Gruppen F bis J * Was passierte an den Spieltagen 4 bis 6?

Dänemark, Niederlande, Kroatien, England sind die Top-Teams der Gruppen F bis J. Während Dänemark, England und Deutschland ihre Gruppen bestimmen, wird es für Kroatien und die Niederlande nochmal eng.

Ein überraschendes Ergebnis war Englands Punktverlust in Polen. Weiterhin waren Dänemark und Deutschland mit 3 Siegen in 3 Spielen sehr gut aufgelegt. Außerdem waren Österreichs Ergebnisse enttäuschend.

WM 2022 Gruppe F – Dänemark in Top-Form

In WM 2022 Quali-Gruppe F liegt die dänische Nationalmannschaft unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz. Das Team holte die maximal Punktzahl von 18 Punkten aus 6 Spielen, ohne ein einziges Gegentor. Weiterhin folgen Schottland und Israel auf dem 2. und 3. Platz.

4. Spieltag: Dänemark und Österreich konnten ihre Spiele jeweils mit 2:0 gewinnen. Allerdings hatte Österreich in Moldau eine leichte Aufgabe. Dänemark spielte gegen Schottland. Weiterhin gewann Israel mit 0:4 gegen Färöer.

5. Spieltag: Israel mit Ösi-Coach Ruttensteiner gewann überraschend deutlich mit 5:2 gegen Österreich – das ÖFB-Team verlor zum zweiten Mal in Folge in Israel. Dänemark erfüllte die Pflicht gegen Färöer mit 0:1. Außerdem gewann Schottland gegen Moldau mit 1:0

6. Spieltag: Nächste Schlappe für Österreich. Diesmal verlor das Team daheim mit 0:1 gegen Schottland. Weiterhin gewann Dänemark eindrucksvoll mit 5:0 gegen Israel.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe F

WM 2022 Gruppe G – Niederlande kommt auf Platz eins

In WM 2022 Quali-Gruppe G war die Türkei Spitzenreiter vor dem 4. Spieltag. Allerdings war Türkei gegen Niederlande überfordert und rutschte auf den dritten Platz. Hingegen stürmt Niederlande mit neuem Bondscoach van Gaal auf Platz eins. Weiterhin ist sind Norwegen und Niederlande punktgleich.

4. Spieltag: Die Niederlande hatte in Norwegen kein leichtes Spiel und mühte sich zum 1:1. Außerdem gab die Türkei gegen Montenegro eine 2:0-Führung aus der Hand. Der Ausgleich zum 2:2 fiel in der 7. Minute der Nachspielzeit.

5. Spieltag: In den Spielen gab es deutliche Favoritensiege – die Tabelle blieb unverändert. Norwegen gewann 0:2 gegen Lettland, Niederlande 4:0 gegen Montenegro und Türkei 0:3 gegen Gibraltar.

6. Spieltag: Im Spitzenspiel zwischen Niederlande und Türkei ging es um die Tabellenführung. Die Türkei erwischte keinen guten Abend und verlor mit 6:1. Außerdem gewann Norwegen mit 5:1 gegen Gibraltar.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe G

WM 2022 Gruppe H – Zweikampf zwischen Kroatien und Russland

In WM 2022 Quali-Gruppe H liegen Kroatien und Russland punktgleich mit 13 Zählern vorne. Das direkte Duell folgt am 10. Spieltag. Hinter den Tabellenführern reihen sich Slowakei und Slowenien ein, die kaum noch Chancen auf den zweiten Platz haben sollten.

4. Spieltag: Das Top-Spiel der Gruppe H zwischen Russland und Kroatien endete mit 0:0. Die Teams waren punktgleich mit 7 Zählern. Die Slowakei verpasste den Sprung auf eins mit dem 1:1-Unentschieden in Slowenien.

5. Spieltag: Kroatien gewann mit 0:1 in der Slowakei, die ihrerseits eine empfindliche Niederlage einsteckten. Außerdem gewannen Slowenien und Russland ihre Spiele: Slowenien mit 1:0 gegen Malta und Russland mit 0:2 gegen Zypern.

6. Spieltag: Kroatien und Russland gewannen das zweite Spiel in Folge. Allerdings ergab sich ein Wechsel an der Tabellenspitze, weil Kroatien mehr Tore erzielte. Kroatien gegen Slowenien endete 3:0 und Russland gegen Malta 2:0.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe H

WM 2022 Gruppe I – England patzt, aber verteidigt die Tabellenführung

In WM 2022 Quali-Gruppe I liegt England mit 16 Punkten vor den weiteren Teams Albanien, Polen und Ungarn. Das Rennen um den zweiten Platz ist noch offen. Derzeit führt Albanien mit 12 Punkten vor Polen (11 Punkte) und Ungarn (10). Die direkten Duelle folgen an den kommenden Spieltagen.

4. Spieltag: Polen und England gewannen ihre Spiele deutlich – Polen gewann mit 4:1 gegen Albanien und England mit 0:4 gegen Ungarn.

5. Spieltag: Weitere deutliche Siege für England und Polen – England gegen Andorra endete 4:0 und Polen fertigte San Marino mit 1:7 ab. Außerdem gewann Albanien mit 1:0 gegen Ungarn.

6. Spieltag: Das Top-Spiel Polen gegen England endete überraschend 1:1. Allerdings blieb England Tabellenführer. Albanien zog mit dem 5:0 gegen San Marino an Polen vorbei. Ungarn wahrte mit dem 2:1 gegen Andorra seine Playoff-Chancen.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe I

WM 2022 Gruppe J – Deutschland wird Favoritenrolle gerecht

In WM 2022 Quali-Gruppe J feierte Hansi Flick sein Debüt als Bundestrainer. Seine perfekte Ausbeute von 3 Siegen und 12:0 Toren kann sich durchaus sehen lassen. Weiterhin haben Armenien, Rumänien und Nordmazedonien noch Chancen auf den zweiten Platz.

4. Spieltag: Die Bundestrainer-Premiere in Liechtenstein glückte, aber ließ noch viel zu wünschen übrig. Der 0:2-Sieg Deutschlands reichte allerdings ebenfalls für 3 Punkte. Weiterhin trennten sich Armenien und Nordmazedonien mit 0:0.

5. Spieltag: Deutschland gewann hochklassig mit 6:0 gegen Armenien und holte sich die Tabellenführung. Außerdem gewann Rumänien gegen Liechtenstein mit 2:0.

6. Spieltag: Deutschland holte den dritten Sieg in Folge beim 0:4 in Island. Die anderen Spiele endeten unentschieden. Armenien enttäuschte beim 1:1 gegen Liechtenstein. Rumänien und Nordmazedonien endete 0:0 – beide verpassten den Sprung auf Platz zwei.

Die Tabelle der WM 2022 Qualikations-Gruppe J

WM 2022 Quali * Gruppen F bis J * Wie geht es weiter?

In den WM 2022 Quali- Gruppen F bis J gibt es noch 4 Spieltage, die Anfang Oktober und Anfang November ausgetragen werden. Die Termine für die Spiele sind der 8. bis 12. Oktober und der 11. bis 16. November 2022.