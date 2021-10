WM Qualifikation 2022: aktueller Stand ** Wer qualifiziert sich für die WM 2022? WM Gruppen A bis E (Teil 1)

Nach 8 von 10 Spieltag der European Qualifers zur Weltmeisterschaft 2022 stehen bereits die ersten WM-Teilnehmer fest. Die deutsche Nationalmannschaft ist für die WM in Katar qualifiziert. In den WM Quali-Gruppen A bis E sind noch keine Entscheidungen gefallen. Welche Teams haben nach den Quali-Spielen im Oktober 2021 beste Aussichten auf den Gruppensieg? Wer könnte als zweiter in die Playoffs kommen?

WM 2022 Quali * Gruppen A bis E * Was passierte an den Spieltagen 7 und 8?

Die Topteams in den WM Quali-Gruppen A bis E Spanien, Italien, Frankreich und Belgien hatten spielfrei – die Teams waren beim Final Four der Nations League im Einsatz. In den jeweiligen Quali-Gruppen ist das Rennen daher noch vollkommen offen. Während der spielfreien Zeit der Favoriten konnten die Verfolger wichtige Siege holen. Zum Beispiel erreichten Schweden und Schweiz zwei wichtige Siege und spielen noch um den Gruppensieg.

WM 2022 Gruppe A – Serbien vor Portugal

In WM 2022 Quali-Gruppe A liegt Serbien auf dem ersten Platz mit einem Punkt vor Portugal. Allerdings hat Serbien ein Spiel mehr und das schlechtere Torverhältnis.

7. Spieltag: Portugal hatte spielfrei. Währenddessen gewann Serbien knapp mit 0:1 in Luxemburg und holte sich die Tabellenführung.

8. Spieltag: Portugal und Serbien gewannen ihr Heimspiel. Portugal besiegte Luxemburg mit 5:0 und Serbien bezwang Aserbaidschan mit 3:1

WM 2022 Gruppe B – Schweden führt vor Spanien

In WM 2022 Quali-Gruppe B führt Schweden nach 8 Spielen die Tabelle an. Schweden hat 15 Punkte und Spanien hat 13 Punkte – beide Teams haben 6 Spiele absolviert. Am 10. Spieltag spielen Schweden und Spanien gegeneinander. Außerdem spielt Spanien noch gegen Griechenland – Schweden spielt noch gegen Georgien.

7. Spieltag: Schweden gewann das Heimspiel gegen Kosovo mit 3:0. Währenddessen hatte Spanien an beiden Spieltagen spielfrei.

8. Spieltag: Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Griechenland holte sich Schweden die Tabellenführung. Griechenland hat jetzt nur noch sehr geringe Chancen auf den ersten oder zweiten Platz.

WM 2022 Gruppe C – Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz

In WM 2022 Quali-Gruppe C gibt es ein enges Rennen um den Gruppensieg. Italien führt noch aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Schweiz – die Teams haben je 14 Punkte. Am 7. und 8. Spieltag konnte die Schweiz die Chancen nutzen und beide Spiele gewinnen, während Italien bei der Nations League am Start war.

7. Spieltag: Die Schweiz gewann 2:0 gegen Nordirland nach einer kuriosen gelb-roten Karte. In der 37. Spielminute musste der Nordire Lewis vom Feld, weil der Schiedsrichter bei einem Einwurf Zeitspiel erkannte.

8. Spieltag: Die Schweiz hatte beim Tabellenletzten Litauen eine Pflichtaufgabe. Die Eidgenossen gewannen standesgemäß mit 0:4 und liegen nun punktgleich mit Italien auf dem zweiten Platz.

WM 2022 Gruppe D – Frankreich bleibt auf Platz eins

In WM 2022 Quali-Gruppe D konnte Frankreich die Tabellenführung behalten. Der Vorsprung vor dem 7. Spieltag betrug bereits 7 Punkte. Hinter Frankreich spielen Ukraine, Finnland und Bosnien-Herzegowina um den 2. Platz. Nach dem 8. Spieltag trennen die Teams nur 2 Punkte.

7. Spieltag: Bosnien-Herzegowina gewann mit 0:2 in Kasachstan und zog in der Tabelle an Finnland vorbei. Außerdem gewann Ukraine mit 1:2 in Finnland und verteidigte den zweiten Platz.

8. Spieltag: Ukraine und Bosnien-Herzegowina trennten sich mit 1:1. Währenddessen gewann Finnland in Kasachstan und holte den 3. Platz zurück.

WM 2022 Gruppe E – Belgien fast qualifiziert

In WM 2022 Quali-Gruppe E bleibt Belgien auf eins, auch ohne Einsatz am 7. und 8. Spieltag. Weiterhin befinden sich Tschechien und Wales im Parallelflug – die Teams sind noch punktgleich und die Entscheidung um den 2. Platz ist noch offen.

7 Spieltag: Tschechien und Wales trafen im direkten Duell aufeinander. Allerdings gab es keinen Sieger. Das Spiel endete mit 2:2. Tschechien blieb mit knapp besserem Torverhältnis vor Wales auf dem 2. Platz.

8. Spieltag: Tschechien und Wales bestritten ein Auswärtsspiel. Tschechien gewann mit 0:2 in Belarus und blieb auf dem 2. Platz. Außerdem gewann Wales mit 0:1 in Estland.

WM 2022 Quali * Gruppen A bis E * Wie geht es weiter?

In den WM 2022 Quali-Gruppen A bis E gibt es noch 2 Spieltage, die zwischen dem 11. und 16. November ausgetragen werden. Am 9. und 10. Spieltag stehen wahrscheinlich einige Entscheidungsspiele an: Italien gegen Schweiz am 12.11., Portugal gegen Serbien und Spanien gegen Schweden am 14.11.