WM Qualifikation 2022: aktueller Stand ** Wer qualifiziert sich für die WM 2022? WM Gruppen F bis J (Teil 2)

In den WM 2022 Quali-Gruppen F bis J stehen nach 8 Spieltagen der European Qualifers zur Weltmeisterschaft 2022 bereits Deutschland und Dänemark als WM-Teilnehmer fest. Weiterhin liegen Niederlande, Russland und England auf dem ersten Platz. Allerdings sind die Verfolger dicht auf den Fersen. Welche Teams haben beste Aussichten auf den Gruppensieg? Wer könnte als zweiter in die Playoffs kommen?

WM 2022 Quali * Gruppen F bis J * Was passierte an den Spieltagen 7 und 8?

Dänemark und Deutschland konnten sich am 8. Spieltag für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Für Niederlande, Russland und England könnte es hingegen nochmal eng werden. Norwegen, Türkei, Kroatien, Polen und Albanien haben noch Chancen auf den Gruppensieg oder den zweiten Platz. EM 2021-Teilnehmer Ungarn ist trotz des 1:1 in Wembley so gut wie raus.

WM 2022 Gruppe F – Dänemark immer noch ohne Gegentor

In WM 2022 Quali-Gruppe F setzte die dänische Nationalmannschaft die makellose Qualifikation fort. Dänemark gewann beide Spiele und spielte beide Male zu Null. Nun hat Dänemark 24 Punkte und 27:0 Tore. Auf dem zweiten Platz liegt Schottland mit 4 Punkten vor Israel und ist so gut wie sicher in den Playoffs.

7. Spieltag: Dänemark gewann mit 0:4 in Moldau. Außerdem gewann Österreich mit 0:2 in Färöer. Im wichtigen Spiel um Platz 2 setzte sich Schottland durch. Die Schotten gewannen das Heimspiel gegen Israel mit 3:2, nach einem 1:2-Rückstand zur Halbzeit.

8. Spieltag: Schottland und Israel gewannen ihre Spiele gegen die „kleinen“ Teams. Außerdem gewann Dänemark daheim mit 1:0 gegen Österreich. Das ÖFB-Team hat 7 Punkte Rückstand auf den 2. Platz. Allerdings ist Österreich als Gruppensieger der Nations League-Gruppe B1 auf jeden Fall bei den Playoffs dabei.

WM 2022 Gruppe G – Niederlande bleibt vorne

In WM 2022 Quali-Gruppe G erfüllte die Niederlande die Pflichtaufgabe mit Siegen gegen Lettland und Gibraltar. Außerdem holten die Türkei und Norwegen je 4 Punkte aus den Spielen.

7. Spieltag: Niederlande gewann mit 0:1 gegen Lettland. Außerdem trennten sich Türkei und Norwegen 1:1.

8. Spieltag: Niederlande, Norwegen und Türkei gewannen ihre Spiele, sodass es keine Veränderungen in der Tabelle gab. Niederlande (19 Punkte) führt vor Norwegen (17) und Türkei (15).

WM 2022 Gruppe H – Russland im Vorteil

In WM 2022 Quali-Gruppe H liegt Russland mit 2 Punkten Vorsprung vor Kroatien. Die weiteren Teams haben keine Chancen mehr auf einen der ersten beiden Plätze.

7. Spieltag: Russland gewann mit 1:0 gegen Slowakei und Kroatien gewann mit 0:3 in Zypern. Kroatien blieb Tabellenführer wegen des besseren Torverhältnisses.

8. Spieltag: Kroatien holte gegen Slowakei nur ein 2:2. Außerdem gewann Russland mit 1:2 in Slowenien und holte sich die Tabellenführung zurück.

WM 2022 Gruppe I – England bleibt auf Platz eins

In WM 2022 Quali-Gruppe I liegt England (20 Punkte) vor Polen (17) und Albanien (15). England fehlt nicht mehr viel zur WM-Qualifikation. Polen und Albanien haben noch Außenseiterchancen auf den ersten Platz.

7. Spieltag: Polen und England gewannen ihre Spiele deutlich – Polen gewann mit 5:0 gegen San Marino und England mit 0:5 gegen Andorra. Außerdem gewann Albanien gegen Ungarn mit 0:1.

8. Spieltag: England erreichte nur ein 1:1 gegen Ungarn, bliebt aber trotzdem auf dem 1. Platz. Dahinter gab es einen Positionswechsel durch den 0:1 Sieg von Polen gegen Albanien.

WM 2022 Gruppe J – Deutschland ist bei der WM dabei

In WM 2022 Quali-Gruppe J brauchte Deutschland 2 Siege und etwas Schützenhilfe der anderen Teams, um sich am 8. Spieltag direkt zu qualifizieren. Alles ist gut gegangen und das DFB-Team fährt auf jeden Fall nach Katar. Außerdem gibt es noch einen spannenden Dreikampf um den 2. Platz zwischen Rumänien, Nordmazedonien und Armenien.

7. Spieltag: Deutschland machte es spannend gegen Rumänien, gewann aber am Ende verdient mit 2:1 nach einem 0:1-Rückstand zur Pause.

8. Spieltag: Deutschland brauchte den Sieg und einen Punktverlust Armeniens, um das WM-Ticket zu lösen. Das Spiel Nordmazedonien gegen Deutschland endete 0:4. Außerdem gewann Rumänien mit 1:0 gegen Armenien.

WM 2022 Quali * Gruppen F bis J * Wie geht es weiter?

In den WM 2022 Quali- Gruppen F bis J gibt es noch 2 Spieltage zwischen dem 11. und 16. November 2021. In Gruppe G gibt es am 16.11. die Partie Niederlande gegen Norwegen. Mit einem Sieg könnte Norwegen wahrscheinlich noch erster werden. In Gruppe H kommt es am 14.11. zum Endspiel um den ersten Platz zwischen Kroatien und Russland. Die deutsche Nationalmannschaft spielt noch gegen Liechtenstein und Armenien.