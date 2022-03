WM Auslosung am Freitag: Wie sehen die Lostöpfe aus? Gegen wen könnte Deutschland spielen?

Am Freitag Abend 17 Uhr Deutscher Zeit wird es endlich das erste Mal spannend in Katar. Denn im Messezentrum von Doha findet die WM Gruppenauslosung zur WM Endrunde 2022 in Katar statt. Die FIFA wird vorab vier Lostöpfe veröffentlichen, die dann in den acht WM Gruppen der Endrunde münden wird. Allerdings werden erst 29 WM-Teilnehmer der letztendlichen 32 Nationalmannschaften feststehen. Bundestrainer Hansi Flick wird ebenso vor Ort sein wie die meisten anderen Trainer der Teams. Er hofft natürlich auf das deutsche Losglück, doch auch die WM 2018 in Russland zeigte, dass dies nicht immer ausschlaggebend für ein Erfolg ist.

Alle Lostöpfe der WM Gruppenauslosung 2022 – Die Infografik

Mit Stand 29.3. sind das die Lostöpfe anhand der FIFA Weltrangliste. Die Zusammensetzung der Lostöpfe kann sich noch ändern, abhängig von den Ergebnissen heute Abend.

Wie sind die Lostöpfe der FIFA Auslosung am Freitag zusammengesetzt?

Es gibt vier Auslosungstöpfe mit acht Mannschaften pro Lostopf. Daraus werden acht WM-Gruppen zusammengesetzt mit jeweils vier WM-Teilnehmern. Die sieben besten Teilnehmer nach der FIFA-Weltrangliste plus Gastgeber Katar liegen in Lostopf 1 und werden die Gruppenköpfe stellen.

Wie sehen die Lostöpfe aus der WM Gruppenauslosung am 1.4.2022? Lostopf 1: Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal

Lostopf 2: Dänemark, Niederlande, Deutschland, Mexiko, USA, Schweiz, Kroatien, Uruguay

Lostopf 3: Iran, Japan, Schweden, Senegal, Marokko, Nigeria, Serbien, Südkorea

Lostopf 3: Iran, Japan, Schweden, Senegal, Marokko, Nigeria, Serbien, Südkorea Lostopf 4: Ecuador, Saudi-Arabien, Kanada, Tunesien, Algerien, Playoff EURopa, Nordamerika – Ozeanien, Asien – Südamerika kursive Teams noch nicht qualifiziert

Wie funktioniert die WM-Auslosung & die Ziehung der Loskugeln?

Katar wird als rote Loskugel als erstes gezogen und wandert in die WM Gruppe A. Zunächst werden die Lose aus Lostopf 1 gezogen und danach werden die Gruppen mit den Lostöpfen 2, 3 und 4 gefüllt. Daraus ergeben sich möglichst gleiche Gruppen von der theoretischen Stärke her.

Regeln sind dann allerdings, dass in jeder Gruppe nicht zwei Teams aus einem Kontinent in einer Gruppe zugelost werden dürfen, Ausnahme die UEFA, also die europäischen Teilnehmer mit 13 Vertretern.

Während der WM-Vorrunde spielt jedes Team drei Mal, die beiden besten Teams einer jeden Gruppe kommen ins WM-Achtelfinale weiter, die weiteren 2 Teams müssen nach Hause fahren.

Gegen wen wird Deutschland spielen bei der WM 2022?

Erinnern wir uns an die FIFA WM; 2018 in Russland: Deutschland spielte gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Eine vermeintliche leichte Endrundengruppe, doch dennoch schied man als Titelverteidiger in der Vorrunde aus. Nicht immer sind die Lostöpfe ausschlaggebend für eine erfolgreiche Vorrunde.

Dadurch, dass Deutschland nur in Lostopf 2 liegt als derzeitige Nummer 11 der FIFA-Fußballweltrangliste, wird man nicht gegen die anderen Teams aus dem Topf 2 spielen, das steht schon einmal fest. Dafür wartet der Gastgeber Katar in der WM Gruppe A als vermeintlich leichtestes Gegner – oder eben die besten Mannschaften wie Belgien, Brasilien oder Frankreich aus Lostopf 1.

Des Weiteren wird ein Gegner aus dem Lostopf 3 und dem Lostopf 4 in die deutschen WM Gruppe hinzugelost. Aus dem Lostopf 3 könnten also wieder Schweden oder Südkorea als Gegner winken, auch ein afrikanisches Team wie der Senegal oder Nigeria könnte winken. In Lostopf 4 liegt meist der Punkteliferant, zumindest in der Theorie. Mit Ecuador, Tunesien oder Algerien könnte aber auch hier ein unerfreulicher Gegner liegen.