WM 2022 Katar Endrundenauslosung: Fragen & Antworten: Loosfeen & TV Übertragung ARD

Die Endauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 steht kurz bevor. Und während sich die Augen der Fußballwelt auf Katar richten und die Spannung in den Ländern steigt, die ihren Platz bei der Weltmeisterschaft gesichert haben, finden Sie hier bei uns alle Details darüber, wo, wann und wie die Gruppen und Spielpaarungen entschieden werden. Wir stellen die Pläne für Abläufe, Töpfe und vieles mehr vor. Die 32 Nationen, die an der Weltmeisterschaft 2022 teilnehmen, von denen derzeit 29 bekannt sind, werden in acht Vierergruppen gelost. Zwei der verbleibenden drei Plätze werden von den Gewinnern der interkontinentalen Play-offs am 13. oder 14. Juni vergeben. Der letzte Platz wird durch Weg A der europäischen Qualifikations-Play-offs bestimmt, in denen Wales im Finale entweder auf Schottland oder die Ukraine trifft.

Wo findet die WM 2022 Katar Endrundenauslosung statt?

Die WM Gruppenauslosung findet im Doha Exhibition and Convention Center (DECC) in Katar.

Wann findet die WM 2022 Katar Endrundenauslosung statt?

Freitag, 1. April, 19.00 Uhr Ortszeit, Deutsche Zeit 18 Uhr.

Welche Stars sind bei der WM Gruppenauslosung dabei?

Die Auslosung findet vor 2 000 Gästen statt und wird von Carli Lloyd, Jermaine Jenas und Samantha Johnson moderiert, die von Spielern wie Cafu (Brasilien), Lothar Matthäus (Deutschland), Adel Ahmed MalAllah (Katar), Ali Daei (IR Iran), Bora Milutinovic (Serbien/Mexiko), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algerien) und Tim Cahill (Australien) unterstützt werden.

Wie sieht das Verfahren der WM Gruppenauslosung aus?

Die Organisationskommission für FIFA-Wettbewerbe hat mitgeteilt, dass die bereits qualifizierten Mannschaften nach sportlichen Grundsätzen auf der Grundlage der am 31. März veröffentlichten FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer in die Töpfe 1 bis 4 eingeteilt werden.

Die Töpfe der WM Gruppenauslosung

Als Gastgeber wird Katar in Topf 1 die Position A1 einnehmen, wo die sieben bestplatzierten qualifizierten Mannschaften der FIFA-Rangliste aufeinandertreffen. Die Länder auf den Plätzen 8-15 der Rangliste der qualifizierten Mannschaften werden in Topf 2 eingeteilt, während die 16-23 bestplatzierten Qualifikanten in Topf 3 eingeteilt werden. Topf 4 schließlich umfasst die qualifizierten Mannschaften auf den Plätzen 24 bis 28 sowie drei Platzhalter, die die beiden Sieger der interkontinentalen Play-offs und die übrigen Gewinner der UEFA-Play-offs repräsentieren.

Wo wird die WM Gruppenauslosung im TV & Internet gezeigt?

Die Auslosung wird weltweit übertragen, in Deutschland überträgt die ARD und MagentaTV ab 17:55 Uhr die Auslosung. Die Sendung dauert bis 19:45 Uhr. Moderieren werden Esther Sedlaczek und Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Sie können sich auch über die Konten der sozialen Medien der FIFA auf Twitter, Facebook und Instagram auf dem Laufenden halten.

Wie geht es weiter? Das sind die nächsten Termine

Der WM 2022 Spielplan wird bestätigt, sobald den Spielen ein Stadion und eine Anstoßzeit für jeden Spieltag zugewiesen worden ist. Die Weltmeisterschaft selbst findet zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember 2022 statt, wobei die Gruppenphase 12 Tage dauert und vier Spiele pro Tag vorgesehen sind.