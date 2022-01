Fußball heute: Spielplan Afrika Cup 2022 am Mittwoch, 12.Januar – Tunesien gegen Mali & Äquatorialguinea gegen Elfenbeinküste

Fußball heute: Seit Sonntag Abend läuft die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Am gestrigen Dienstag hatten die Gruppen D und E ihr Debüt, darunter die Favoriten aus Nigeria und Ägypten sowie Algerien. Während Nigeria mit 1:0 gegen Ägypten gewann, kam Algerien nicht über ein 0:0 über den Außenseiter Sierra Leone hinaus. Heute startet Tunesien und die Elfenbeinküste ins Turnier.

Insgesamt steht das Turnier unter keinem guten Stern, denn politische und pandemische Probleme machen dem Land in Westafrika schwer zu schaffen. Dennoch findet das Turnier mit 24 Mannschaften an fünf Orten statt, dabei ist das größte Stadien in der Hauptstadt Yaoundé noch gar nicht richtig fertiggestellt. Wir geben einen Vorgeschmack auf das Turnier und die Fußballspiele heute in Kamerun.

Spielplan Afrika Cup 2022 am Mittwoch, 12.Januar

Heute um 14 Uhr startet Mitfavorit Tunesien ins Turnier, die gegen Mali antreten müssen. Mit den beiden Spielen der Gruppe F (2.Spiel um 17 Uhr zwischen Mauretanien und Gambia) ist der 1.Spieltag der Vorrunde damit beendet und alle Nationalmannschaften haben einmal gespielt. Am 2.Spieltag geht es dann wieder mit der Gruppe A weiter.

14:00 Uhr: Tunesien – Mali (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

17:00 Uhr: Mauretanien – Gambia (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

20:00 Uhr: Äquatorialguinea – Elfenbeinküste (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

Alle drei Spiele sind auf DAZN und Sport Digital zu sehen!

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Ergebnisse der Afrika Cup Spiele am Dienstag, 11.Januar 2022

Ein absolutes Topspiel war gestern das Duell zwischen Nigeria und Ägypten, Moh Salah, Stürmerstar vom FC Liverpool griff ins Turnier ein, leider erfolglos, denn Nigeria gewann mit 1:0, Salah wurde zunehmend aus dem Spiel genommen, Nigeria gewann verdient und war die bessere Mannschaft. Ägypten tat sich sehr schwer beim Spiel nach vorne, Nigeria gelang mehr, obwohl dort mehrere wichtige Spieler fehlten.

Der Titelverteidiger Algerien gilt auch dieses Jahr als Favorit. Die Wüstenfüchse mussten zunächst gegen Sierra Leone antreten, kamen am Ende aber nicht über ein 0:0 hinaus. Der Punkt gleicht einer Sensation für das kleine Land, die mit Arbeit und Glück diesen Punkten erkämpften, für Algerien eine Enttäuschung. Dennoch hat man alle Möglichkeiten noch auf das Erreichen des Achtelfinales.

14:00 Uhr: 0:0 Algerien – Sierra Leone (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

17:00 Uhr: 1:0 Nigeria – Ägypten (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

20:00 Uhr: 0:0 Sudan – Guinea-Bissau (Afrika-Cup, 1. Spieltag)