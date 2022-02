WM 2022 Zeitplan, Termine & Kalender bis zur Fußball-WM in Katar

In weniger als neun Monaten beginnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich bereits qualifiziert, die Fußballfans dürfen sich also freuen. Dabei gibt es noch allerhand Termine im Zeitplan bis zur WM 2022 in Katar. Die ersten Länderspiele im März, gefolgt von der UEFA Nations League im Juni und September dieses Jahres. Großes Spannung gibt es natürlich bei der WM-Auslosung am 1.April 2022. Die wichtigsten Termine in der Übersicht!

Der WM-Zeitplan bis zur WM 2022 in Katar

Welche Termine gibt es noch bis zur Fußball WM 2022?

Bis zur Fußball WM gibt es für die deutsche Fußballnationalmannschaft noch mindestens acht Länderspiele zu absolvieren. Zeit genug für den Bundestrainer Hansi Flick den deutschen WM-Kader für die Endrunde zu formen. Los geht es im März 2022 mit den ersten beiden Länderspielen gegen Israel und die Niederlande mit zwei Testspielen.

Wann finden die letzten Playoff-Spiele statt?

In Europa werden Ende Mai die letzten drei Starterplätze für die Endrunde in den WM-Playoffs ausgespielt. In Afrika gibt es ebenfalls WM-Playoffs für die 5 Teilnehmer vom Schwarzen Kontinent.

In der WM-Qualifikation stehen ebenso Entscheidungen in der März-Länderspielpause an, wenn es in Asien noch um 2 Plätze geht, in Nordamerika um 3 Plätze und in Südamerika um weitere 2 Plätze.

Wann findet die WM Gruppenauslosung statt?

Am 1.April 2022 ist es dann abends in der Hauptstadt Katars Doha in große Spannung, wenn die Gruppen der Endrunde ausgelost werden. Wer spielt gegen wen bei der Fußball WM 2022? Die 32 Teilnehmer werden in acht Gruppen mit jeweils vier Nationalmannschaften gelost. Zu diesem Zeitpunkt fehlen noch 2 Teilnehmer aus den interkontinentalen WM-Playoffs, die erst im Juni ermittelt werden.

Im Juni findet die UEFA Nations League statt

Im Juni dürfen sich die deutschen Fußballfans auf echte Fußballklassiker freuen: Deutschland spielt gegen England und Europameister Italien sowie erneut gegen Ungarn (Vorrundengegner bei der EURO 2021). In der UEFA Nations League wird sich zeigen, was die sieben ersten Siege von Hansi Flick wert waren.

Termin Zeit Team I Erg. Team II Ort 04.06.2022 20:45 Uhr 🇮🇹 Italien -:- 🇩🇪 Deutschland 07.06.2022 20:45 Uhr 🇩🇪 Deutschland -:- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England München 11.06.2022 20:45 Uhr 🇭🇺 Ungarn -:- 🇩🇪 Deutschland 14.06.2022 20:45 Uhr 🇩🇪 Deutschland -:- 🇮🇹 Italien M'gladbach 23.09.2022 20:45 Uhr 🇩🇪 Deutschland -:- 🇭🇺 Ungarn Leipzig 26.09.2022 20:45 Uhr 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇩🇪 Deutschland

Wie sieht der Spielplan der Bundesliga 2022/2023 aus?

Durch die Winter-WM in Katar verschiebt sich der komplette Rahmenkalender des DFB und der anderen Ligen. Letzter Spieltag in der Bundesliga ist der 14.Mai 2022. Nach den Juni-Länderspielen geht es kurz in den Urlaub, bevor am 5.August die neue Saison schon wieder startet. Am 11.November findet dann der letzte Spieltag vor der WM statt.

September 2022: Länderspiele gegen Ungarn (23.9.) und gegen England (26.9.).

Im September spielt Deutschland dann zwei Mal in der UEFA Nations League, die beiden Spieltage geht es erneut gegen Ungarn und England.

DFB Kadernominierung Ende Oktober/Anfang November

Die Trainer müssen spätestens 2 Wochen vor dem WM-Start ihren Kader berufen. Gibt es Ausfälle, darf man bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel noch Spieler nachnominieren.

FIFA Abstellungsperiode ab 14.11.2022

Während am 21.11. das WM-Eröffnungsspiel die Fußball WM einläutet, befinden sich die meisten Teams wohl schon im Trainingslager oder im WM-Quartier in Katar. Offiziell müssen die Vereine ab 14.11. abstellen. Ob es 23 oder 26 Spieler sein werden, ist noch ungewiss.

WM Auftakt am 21.11. – der WM Spielplan

Der WM-Spielplan 2022 umfasst insgesamt 64 WM-Spiele, die Vorrunde läuft mit 48 Matches bis zum 2.Dezember. Am 18.Dezember wird vor 80.000 Zuschauer im Lusail Stadion der Weltmeister 2022 gekrönt.