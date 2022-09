Fußball heute RTL live: Länderspiel Deutschland gegen England * 3:3 * TV-Übertragung & RTL Livestream

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute ab 20:45 Uhr in London das vorletzte Mal vor der Fußball-WM in Katar. Gegen die Nationalmannschaft aus England heißt es nach der 0:1 Pleite gegen Ungarn wieder in Stimmung zu spielen. Dasselbe gilt leider auch für die englischen Three Lions, die nun in sechs Pflichtspielen hintereinander sieglos sind und nur ein Tor (Elfmeter von Kane gegen Deutschland) erzielten. Trainer Gareth Southgate ist angezählt und sollte heute bei einer weiteren Niederlage um seinen Job zittern. Um 20:15 Uhr beginnt die TV-Übertragung auf RTL mit Florian König und Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sowie mit Marco Hagemann und Steffen Freund als Kommentatoren.

Fußball heute RTL live

22:45 Uhr – Das war das vorletzte Länderspiel vor der WM. Eine kuriose 2.Halbzeit machte das Spiel sehr spannend. Nach einem 2:0 Vorsprung verliert Deutschland noch vor. Da gibt es viel noch zu tun!

20:37 Uhr – England wird in den neuen roten Away Trikots 2022 von nike das erste Mal spielen, Deutschland somit zum zweiten Mal in den neuen weißen WM Home Trikots für Katar.

Wo läuft heute Deutschland Fußball?

Wo läuft heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England im TV?

RTL zeigt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England im Free-TV ab 20:45 Uhr. Die Vorberichterstattung auf RTL läuft ab 20:15 Uhr mit dem uns bekannten Florian König als Moderator und Rekordnationalspieler und Weltmeister 1990 Lothar Matthäus. Beide werden auf das Spiel einstimmen, am Spielfeldrand wird dann kurz vorher noch Bundestrainer Hansi Flick im Interview zu sehen sein.

Man merkt, dass es alle mitgenommen hat. Wir hatten uns mehr vorgenommen, das war nicht das, was wir können. Es war die schlechteste Leistung in den letzten 14 Spielen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es wesentlich besser, aber wir haben uns nur eine Torchance erspielt. Man muss auch dazu sagen, dass Ungarn auch hervorragend verteidigt und ihre Chancen genutzt haben. Hansi Flick, deutscher Bundestrainer über die Stimmung im Team

Wann beginnt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England?

Die UEFA hat schon seit einiger Zeit festgelegt, dass viele Fußball-Spiele um 20:45 Uhr in Europa starten. So beginnt auch das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England um diese Uhrzeit. Eine halbe Stunde vorher startet die TV-Übertragung live aus London.

Wer kommentiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England?

Das Kommentatorenduo Marco Hagemann und Steffen Freund wird das Länderspiel gegen England ab 20:45 Uhr kommentieren. Wir kennen die beiden von zahlreichen Länderspielen auf RTL.

Wer moderiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England?

Florian König als Moderator sowie TV-Experte Lothar Matthäus haben sich als Kommentatoren-Duo bewährt.

Wie kann ich im Rtl Livestream das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England sehen?

Das Länderspiel läuft heute im TV-Programm auf RTL. Im Internet kann man das Spiel in der RTL-Mediathek kostenlos anschauen, somit kann man auch das Spiel auf dem Handy oder Tablet unterwegs sehen.

Welcher Sender zeigt Fußball heute?

Der private Sender RTL zeigt das Fußball-Nations League Spiel Deutschland gegen England ab 20:45 Uhr heute im TV. Um 20:15 Uhr beginnt die Übertragung.