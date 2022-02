WM 2022 Zeitverschiebung, Uhrzeit, Anstoßzeiten in Katar 2022

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 findet im Winter 2022 statt. Erstmalig gibt es eine Fußball-WM nicht im Sommer, sondern in den Wintermonaten. Das hat natürlich mit dem Wetter und den Temperaturen in Katar zu tun. Im Sommer herrschen dort in der Wüste Temperaturen bis 55 Grad C – im Winter sind es angenehme 20 bis 25 Grad. Dabei liegt Katar nur zwei Stunden vor Deutscher Zeit – was angenehme Anstoßzeiten für die Fußballfans darstellen wird. Wir sagen dir alles zum Thema Zeitverschiebung, Uhrzeit und Anstoßzeiten zur Fußball WM 2022.

Die nächste Endrunde der Fußball WM findet im November und Dezember 2022 im Wüstenstaat Katar statt. Das WM-Eröffnungsspiel im Al Bayt Stadion wird am Montag, 21.November 2022 angepfiffen, das WM-Finale wird im Lusail Stadion in Doha am Sonntag, 18.Dezember 2022 angestoßen. In der Gruppenphase, die bis zum 2.Dezember läuft, gibt es vier Anstoßzeiten: Um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird angestoßen, im Winter beträgt der Zeitunterschied 2 Stunden. Katar liegt östlich von uns, d.h. die Sonne geht früher auf und früher wieder unter, auch im Winter.

Zeitverschiebung zur WM 2022 in Katar

Durch eine moderate Zeitverschiebung nach Katzar muss der Fußballfan während der Endrunde der Fußball-WM keine Nachtschicht einlegen!

Wie ist die Uhrzeit in Katar zur Fußball WM 2022?

In der Winterzeit ist es in Katar 2 h vor Deutschland, in der Sommerzeit durch die Zeitumstellung 3 h vor Deutschland. Ist es bei uns mittags um 12 Uhr, ist es in Katar im Winter schon 14 Uhr usw.

In welcher Zeitzone liegt Doha in Katar?

Katar bzw. die Hauptstadt Doha liegt in der Zeitzone UTC +3 im Winter, während Deutschland UTC +1 im Winter hat.

Wie viele Stunden Zeitverschiebung nach Katar?

Im Sommer sind es nur eine Stunde Zeitunterschied, während der Fußball-WM sind es dann zwei Stunden Zeitunterschied zu Deutschland bzw. Mitteleuropa.

Anstoßzeiten zur WM 2022 in Katar

Wie sind die Anstoßzeiten 2022 in Katar zur Fußball-WM?

Beim WM Turnier in Katar wird es insgesamt fünf verschiedene Anstoßzeiten geben. In der WM-Vorrunde inkl. dem Eröffnungsspiel wird um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr oder 20 Uhr angepfiffen. In der k.o. Runde ab dem Achtelfinale gibt es nur zwei Anstoßzeiten, nämlich um 16 Uhr und 20 Uhr Deutscher Zeit.

Beim Gastgeber in Katar sehen die Anstoßzeiten eben anders aus, alles findet 2 Stunden früher als in Deutschland statt:

Die FIFA hat eine schöne Infografik zur Verfügung gestellt mit den weltweiten Anstoßzeiten: