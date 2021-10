Fußball heute: WM Qualifikation 2022 von Deutschland perfekt – Länderspiele bis zur Fußball WM 2022

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich durch das 4:0 gegen Nordmazedonien als 1.Mannschaft nach dem Gastgeber Katar für die Endrunde 2022 der FIFA WM qualifiziert. Dänemark folgte gestern als 2.europäisches Team, alle anderen Plätze sind auf den November verschoben. Wie geht es nun weiter mit dem Fahrplan der Nationalelf? Welche Länderspiele gibt es bis dahin?

Zunächst fehlen noch die letzten Länderspiele 2021: zwei WM-Qualifikationsspiele im November, es geht am 11.11. gegen Liechtenstein und am 14.11. gegen Armenien. Beide Spiele kann der Bundestrainer Hansi Flick zum Experimentieren benutzen, wir werden sicherlich den ein odr anderen jungen Spieler sehen und alteingesessene werden geschont.

Diese Länderspiele gibt es 2022

Nach den Novemberspielen folgt eine viermonatige Phase ohne Länderspiele. Erst im März 2022 stehen Testspiele an, dann will man gegen starke Gegner spielen. Oliver Bierhoff plant bis zu drei Testspiele zu absolvieren.

Ab dem 28.Mai steht dann die neue Nations League Saison an: Die Abstellungsphase beginnt dann kurz davor für sagenhafte 16 Tage mit vier Pflichtspielen. Kurz vorher ist bereits die Bundesliga-Saison beendet, das Champions League Finale ist auf den 28.Mai terminiert.

Dann stehen Ende August bis Anfang September 2022 weitere zwei Testspiele bzw. Freundschaftsspiele an, vorher der Terminkalender wegen der spät stattfindenden FIFA-WM in Katar vollends durcheinander gewirbelt wird. Denn am 14.November ist Beginn der Abstellungsfrist, danach beginnt am 21.November das Turnier.

Die WM 2022 Gruppenauslosung ist für den April 2022 eingeplant, kurz vorher gibt es noch die März-Playoffs, in dem weiteren 3 europäische WM-Teilnehmer ausgespielt werden. Erst wenn alle 32 Nationen für die Endrunde feststehen, kommt es zur Auslosung und der WM 2022 Spielplan füllt sich.

Die Länderspiele bei der Fußball WM 2022

Glück haben all die Mannschaften, die spät ins Turnier starten. Gespielt wird in 8 Gruppen mit jeweils vier Nationen, d.h. jedes Team spielt drei Mal in der Vorrunde. Diese läuft bis zum 2.Dezember, das Finale wird am 18.Dezember ausgetragen. Wird man in einer der hinteren Vorrunden ausgelost, so hat man mindestens 3 Tage länger Zeit für ein Trainingslager und die Vorbereitung.

Länderspiele 2022 Alles in allem kommt es also zu folgenden Länderspielen 2022: 2-3 Testspiele im März 2022

Die Qualifikation zur EURO 2024

Im Jahr 2024 findet die UEFA EURO Europameistersachaft in Deutschland statt. Die Auslosung zur Qualifikation soll am 9.Oktober 2022 in Frankfurt ausgetragen werden. Deutschland ist als Gastgeber qualifiziert und muss keine Pflichtspiele auf dem Weg zur EM 2024 absolvieren.