Fußball Länderspiel heute im ZDF: Deutschland gegen Ungarn : Liveticker, DFB-Trikots & Aufstellung – Wer spielt heute?

In zwei Monaten spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft das erste Mal bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar. Heute am Freitag, 23.9. steht zunächst das drittletzte Länderspiel des Teams von Bundestrainer Hansi Flick an. In Leipzig spielt man in der UEFA Nations League 2022 gegen Ungarn und kann bei einem Sieg die Gruppenführung übernehmen. Laut der Bildzeitung hat Flick erst vier WM Startplätze festgelegt: Neuer, Rüdiger, Kimmich und Müller seien gesetzt. Der Rest der Nationalelf muß um einen Startplatz kämpfen. Raum für Tests wird es nicht mehr viel geben. Heute ab 20:45 Uhr sind wir also auf die Startformation gespannt, das Länderspiel wird im ZDF gezeigt. Dabei wird Deutschland in den neuen DFB Trikots 2022 spielen!



Wer spielt heute?

Deutschland spielt heute in der UEFA Nations League gegen die Nationalmannschaft aus Ungarn, die derzeit Tabellenführer der Gruppe sind. Das Hinspiel im Juni ging 1:1 unentschieden aus. Heute findet das Heimspiel vor knapp 40.000 Fans in Leizig statt – ausverkauft! Im 2.Spiel der Gruppe trifft Italien auf England. Welche Nationalspieler heute auf dem Platz stehen werden, werden wir ab 19:45 Uhr in der offiziellen Aufstellung sehen. Bundestrainer Flick kündigte an, dass er die verbleibenden drei spiele zum Einspielen nutzen werde, eine Rotation wird es nicht geben. Nach den Corona bedingten Ausfällen von Neuer und Gortzka geht allerdings selbst das nicht mehr.

Nur wenige Nationalspieler haben ihren Startplatz sicher

Neben Neuer, Müller, Kimmich und Rüdiger seien noch die restliche Starterplätze offen. Gute Karten auf einen Start haben Jonas Hofmann und David Raum als Außenverteidiger. In der Innenverteidiger wird der Bundestrainer wohl auf einen BVB-Spieler setzen mit Süle oder Schlotterbeck.

In der Offensive wird Jamal Musiala sicherlich als 19jähriger und in Top-Verfassung gesetzt sein auf links, somit muss Sané zittern oder wird nur als Backup ihn ersetzen.. Umkämpft ist die Zentrale mit Gündogan und Goretka neben Kimmich. Auf dem rechten Flügel stehen Gnabry und Sané bereit, auch Reus wäre eine Option, wenn er wieder rechtzeitig fit wird. Sorgenkind ist der Sturm mit Timo Werner, der auch von Kai Havertz übernommen werden könnte.

Die deutsche Aufstellung

So könnte Deutschland heute spielen, um 19:45 Uhr gibt es die offizielle Aufstellung.

ter Stegen – Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum – Gündogan, Kimmich, Havertz, Müller, Sané – Werner

Sport heute: ZDF live ab 20:15 Uhr

Das ZDF zeigt das Spiel ab 20:45 Uhr, um 20:15 Uhr geht die Liveübertragung aus dem ausverkauften Leipziger Stadion los. Béla Réthy darf das Spiel kommentieren, die Field-Reporter sind Boris Büchler und Nils Kaben. Die Moderation vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeit wird Jochen Breyer zusammen mit Fußballer Christoph Kramer übernehmen.

In welchen Deutschland DFB Trikots spielt man heute?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird heute in einem der beiden neuen DFB-Trikots auflaufen. Da Ungarn klassisch in rot spielt, wird die Nationalelf heute wohl in den neuen DFB Heimtrikots spielen. Am Montag dann gegen England könnten die neuen rot-schwarzen Away-DFB Trikots 2022 zum Einsatz kommen, da England klassisch zu Hause in weiß spielen wird.