Termine & der DFB Fahrplan bis zur Fußball EM 2021

Die UEFA EURO 2021 rückt näher und der Deutsche Fußballbund hat die nächsten Termine fürs Länderspieljahr 2021 veröffentlicht. Los geht es mit der DFB-Kaderbenennung, dem Start des Trainingslagers in Österreich und schließlich der offiziellen Kaderübermittelung an die UEFA. Es stehen noch zwei Testspiele vorher aus bevor der deutsche Auftakt am 15.Juni gegen Frankreich erfolgt.

Der DFB hat die nächsten Termine auf dem Weg der deutschen Fußballnationalmannschaft zur EM im Rahmen eines Medienworkshops bekannt gegeben. Am 19.Mai geht es los und endet mit dem EM-Finale am 11.Juli in London – mit oder ohne deutsche Beteiligung.

11.Juni – EM-Eröffnungsspiel Italien gegen Türkei 15.Juni – 1. Deutsches Gruppenspiel gegen Frankreich

DFB EM Kaderernennung und UEFA Kaderübermittlung

Laut UEFA werden nun 26 Spieler statt 23 Spieler erlaubt sein wenn der Kader ernannt wird. Dank Corona war diese Notwendigkeit von der UEFA ins Reglement geschrieben worden, wie wir bereits berichtet hatten. Die Trainer dürfen auch noch bis zum 1.Gruppenspiel verletzte Spieler austauschen. Löw wird womöglich bis zu 30 Spieler mit ins Trainingscamp mitnehmen, um dann am 1.Juni der UEFA 26 Spieler zu benennen.

DFB Trainingslager in Seefeld/Österreich

Das Trainerteam und die Nationalspieler werden dieses Jahr wieder in Seefeld/Österreich sich vorbereiten und trainieren.

Team Base Camp in Herzogenaurach – hier schläft der DFB-Kader

Während der Fußball Europameisterschaft wird sich der DFB-Tross bei adidas in Herzogenaurach aufhalten, schlafen und trainieren. Dieses Mal wird es „Team Base Camp“ genannt. In einem Waldstück wird man in mehreren Containern leben, alles unter der Maßgabe eines strengen Hygienekonzepts.

Testspiele gegen Dänemark und Lettland

Vor dem Beginn der EM hat der DFB nochmals zwei Testspiele geplant, nämlich am 2.Juni in Innsbruck gegen den EM-Teilnehmer Dänemark sowie am 7.Juni in Düsseldorf gegen Lettland. Beide Spieler sind derzeit als Geisterspiele geplant, also ohne Zuschauer.

DFB-Pressekonferenzen vor und während der Fußball EM

Ab dem 28.Mai sind DFB-Pressekonferenzen digital geplant, meistens mittags um 12:30 Uhr, hier sind je Termin zwei bis drei Nationalspieler eingeplant, ab und an der Bundestrainer oder Manager Bierhoff.