Fußball heute WM Playoffs 2022: Polen gegen Schweden

Heute, den 29. März 2022, spielen Polen und Schweden um eines der verbleibenden WM 2022 Tickets. Polen hatte Freilos im Playoff Halbfinale. Hingegen musste Schweden gegen Tschechien in die Verlängerung und gewann spät. Heute geht es für die Teams im WM 2022 Playoff Finale um die WM-Teilnahme. Das Spiel wird um 20:45 Uhr in Chorzów angepfiffen. Das Stadion Śląski wurde erst 2017 eröffnet. Polen gegen Schweden wird live auf DAZN übertragen. Kommentator ist Guido Hüsgen. Schiedsrichter ist Daniele Orsato.

Polen gegen Schweden – Wer gewinnt heute?

Polen gegen Schweden wird ein knappes Spiel. Laut Wettquoten hat Polen einen leichten Vorteil. Polen hat eine 2.35 und Schweden eine 3.30. Polen hat zwar Heimvorteil, hatte allerdings am Donnerstag ein eher ruhiges Freundschaftsspiel. Hingegen ist Schweden nach dem Last-Minute-Sieg gegen Tschechien bereits im Wettkampfmodus. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Schweden vor Polen auf dem 17. Platz – Polen kommt auf dem 28. Platz.

Polen – Ausgangslage und Aufstellung

Polen hatte am 24. März spielfrei und kam ohne Spiel ins Playoff Finale. Stattdessen absolvierte Polen ein mäßiges 1:1-Testspiel gegen Schottland. Deswegen startet Polen einerseits heute etwas frischer ins Spiel, andererseits könnte es etwas dauern bis Polen auch tatsächlich INS SPIEL kommt.

Polens Trainer Czeslaw Michniewicz hatte gegen Schottland zwei Ausfälle zu beklagen und wird Milik und Salamon ersetzen müssen. Bereszynski und Lewandowski rücken dafür in die Startelf. Bayerns Sturmstar Lewandowski saß gegen Schottland über 90 Minuten auf der Bank – der entscheidende Vorteil?

Mögliche Aufstellung: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Zurkowski, Reca; Moder, Zielinski; Lewandowski

Schweden – Ausgangslage und Aufstellung

Die Schweden mussten im Playoff Halbfinale in die Verlängerung und wurden erst spät erlöst. In dem sicherlich intensiven Spiel traf der ehemalige Mainzer Quaison erst in der 110. Minuten und schickte Schweden ins Finale. Schweden war bereits bei den Playoffs zur WM 2014 und 2018 dabei. 2014 war gegen Portugal Endstation – 2018 schaltete Schweden die Italiener aus.

Schweden Coach Janne Andersson kann Zlatan Ibrahimovic wieder starten lassen, nachdem der gegen Tschechien noch pausierte. Außerdem hat Außenverteidiger Emil Krafth seine Sperre abgesessen. Weiterhin könnte Linksverteidiger Olsen verletzt ausfallen. Möglicher Ersatz sind die ehemaligen Bundesligaspieler Ludwig Augustinsson und Pierre Bengtsson.

Mögliche Aufstellung: Olsen; Danielson, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Svanberg, Olsson, Forsberg; Kulusevski, Isak

Wo wird Polen gegen Schweden übertragen?

Das WM 2022 Playoff Finale Polen gegen Schweden kommt live bei DAZN als Einzelspiel und in der Konferenz. Kommentator im Einzelspiel ist Guido Hüsgen und in der Konferenz kommentiert David Ploch. Die Moderation hat Tobi Wahnschaffe.