Fußball heute: WM 2022 Quali Afrika am 29. März 2022 * live auf sportdigital TV Übertragung

Heute am 29. März 2022 werden in Afrika die fünf WM 2022 Starterplätze vergeben. Ägypten, Senegal und weitere Teams spielen ums WM-Ticket für die FIFA Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022. Anpfiff der Partien ist um 19 Uhr und 21:30 Uhr Deutscher Zeit. Die Rückspiele der dritten Runde werden alle spannend, da kein Team einen entscheidenden Vorteil aus dem Hinspiel mitbringt. Lediglich Ägypten, Algerien und Tunesien haben einen knappen Ein-Tore-Vorsprung. Die Afrika WM 2022 Qualifikation wird bei Sportdigital ab 18:50 Uhr live übertragen. Es gibt die Konferenz und Einzelspiel-Übertragungen.

Fußball heute am 29.03. – Wer holt die WM-Tickets in Afrika?

In der WM 2022 Qualifikation Afrikas fällt die Entscheidung in der dritten Runde – 5 Teams lösen heute das WM-Ticket. Der Kracher ist um 19 Uhr Senegal gegen Ägypten. Zeitgleich läuft Nigeria gegen Ghana. Um 21:30 Uhr folgen 3 weitere Spiele: Algerien gegen Kamerun, Marokko gegen DR Kongo und Tunesien gegen Mali.

Datum Team 1 Ergebnis Rückspiel Team 2 Ergebnis Hinspiel 29.3. 🇨🇩 Rep. Kongo -:- 🇲🇦 Marokko 1:1 (1:0) 29.3. 🇲🇱 Mali -:- 🇹🇳 Tunesien 0:1 (0:1) 29.3. 🇨🇲 Kamerun -:- 🇩🇿 Algerien 0:1 (0:1) 29.3. 🇪🇬 Ägypten -:- 🇸🇳 Senegal 1:0 (1:0) 29.3. 🇬🇭 Ghana -:- 🇳🇬 Nigeria 0:0

WM 2022 Quali Afrika: Fährt Senegal oder Ägypten zur WM?

Ägypten hat die bessere Ausgangslage, denn sie konnten das Hinspiel in Kairo vor 70.000 für sich entscheiden. Im Rückspiel wird es aber nicht leicht, denn Senegal ist stark. Senegal holte den Afrikacup 2022 im Finale gegen Ägypten und hat die viel besseren Quoten: Sieg Senegal gibt 1.91 und Sieg Ägypten nur 5.00.

WM 2022 Quali Afrika: Fährt Nigeria oder Ghana zur WM?

Das Hinspiel zwischen Nigeria und Ghana endete 0:0, sodass die Entscheidung heute im Moshood Abiola National Stadium in Nigeria fällt. Nigeria hat die besseren Chancen auf das WM-Ticket durch dem Heimrecht und höheren Marktwert: Nigeria ist 269,75 Millionen Euro wert und Ghana 110,58 Mio.

WM 2022 Quali Afrika: Fährt Algerien oder Kamerun zur WM?

Algerien holte einen 1:0-Sieg in Kamerun und kann heute im Heimspiel alles klar machen. Kamerun ist aber nah dran, denn bei Quoten und Marktwert hat Algerien nur einen kleinen Vorsprung. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Kamerun sogar vor Algerien auf dem 38. Platz – Algerien auf 43.

WM 2022 Quali Afrika: Fährt Marokko oder DR Kongo zur WM?

Marokko und DR Kongo trennten sich 1:1 beim Hinspiel im Stade des Martyrs in Kinshasa. Heute hat Marokko Heimspiel und will den ersten Sieg gegen Kongo seit 2006. Die letzten Partien in 2020 und 2022 endeten beide mit 1:1. Und 2017 gewann DR Kongo gegen Marokko. Auf dem Papier ist der mehrfache WM-Teilnehmer Marokko favorisiert – für DR Kongo wäre es die erste WM-Teilnahme.

WM 2022 Quali Afrika: Fährt Tunesien oder Mali zur WM?

Tunesien gewann das Hinspiel in Mali mit 1:0 und hat gute Chancen auf die 6 WM-Teilnahme der Geschichte. Mali mit Mittelfeldstar Seydou Keita (FC Liverpool) kämpft ums erste WM-Ticket. Tunesien ist Favorit wegen Heimvorteil, besseren Wettquoten und höherer Position auf der Weltrangliste (36. und 48.). Allerdings hat Mali den höheren Marktwert: 178,25 Mio. für Mali und 62 Mio. für Tunesien.

Wo läuft heute Afrika WM 2022 Quali Fußball im TV?

Die Afrika WM 2022 Playoffs kommt heute ab 18:50 Uhr live bei SPORTDIGITAL FUSSBALL. Die Spiele laufen als Einzelspiele und als Konferenz. Dies sind die Kommentatoren der Spiele: