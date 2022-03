Fußball heute: Aufstellung Länderspiel Deutschland gegen Niederlande – Welche Nationalspieler spielen heute?

Die deutsche Fußball Nationalmannschaft spielt heute Abend in Amsterdam im 2.Testspiel des Jahres gegen die Nationalmannschaft aus den Niederlanden. Die Elftal gewann am Samstag mit 4:2 gegen WM-Teilnehmer Dänemark, Deutschland gewann gegen Israel mit 2:0. Es wird der erste große Prüfstein auf dem Weg zur FIFA Fußball WM 2022 in Katar sein in diesem Jahr und für Bundestrainer Hansi Flick. Wir sagen dir hier alles zur Deutschen Aufstellung.



Fußball heute Länderspiel – die Aufstellung

Weiterhin fehlen Hansi Flick gleich mehrere Spieler: Joshua Kimmich, Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jonas Hofmann, Robin Gosens und Florian Wirtz. Dennoch wird der Bundestrainer versuchen die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen.

Denkbar ist, dass wieder Spieler aus der 2.Reihe eine Chance bekommen werden sich zu zeigen. Gegen Israel gaben Anton Stach (Mainz 05) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) ihr Debüt im Deutschlandtrikot. Julian Weigl (Benfica Lissabon) und Julian Draxler (Paris St. Germain) durften nach längeren Abwesenheiten wieder für Deutschland spielen.

Hansi Flick sagte auf der DFB-Pressekonferenz, dass die Bayernspieler Neuer und Müller mit dabei sind, Musiala wohl auch. Antonio Rüdiger kehrt in die Innenverteidigung zurück.

Die mögliche DFB Aufstellung heute Abend

Wie sieht die deutsche Aufstellung heute Abend aus?

1 Neuer – 3 Raum, 5 Kehrer, 2 Rüdiger, 18 Henrichs – 15 Weigl, 21 Gündogan – 19 sané, 13 Müller, 11 Havertz – 9 Werner

(Wir informieren hier eine Stunde vor Spielbeginn mit der tatsächlichen Aufstellung.)

Die mögliche Aufstellung der Niederlande heute Abend

Trainer van Gaal spielte gegen Dänemark mit einer Dreier-Innenverteidigung. Mit den drei Topspielern Matthijs Ling, Stefan de Vrij und Virgil van Dijk kann er sich das auch leisten. Somit spielte er in einer 3-4-1-2 Formation, auch wenn das Team lieber in einer 4-3-3 Taktik spielen würde. Auch bei Oranje geht es darum sich als Nationalspieler zu empfehlen für die kommende Fußball-WM in Katar. Im Tor stand übrigens der Freiburger Mark Flekken (28) das erste Mal im Tor der Elftal.

So könnte die Niederlande spielen:

Flekken – de Ligt, van Dijk, Aké – Dumfries, Koopmeiners, F.de Jong, Blind – Berghuis – Bergwijn, Depay