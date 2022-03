Fußball heute WM Playoffs 2022: Portugal gegen Nordmazedonien

Heute, den 29. März 2022, fällt bei Portugal gegen Nordmazedonien die Entscheidung um die WM 2022 Teilnahme. Portugal kam mit einem 3:1-Sieg gegen die Türkei ins WM 2022 Playoff Finale. Außerdem schaltete Nordmazedonien den Europameister Italien aus – heute könnten die Nordmazedonier die zweite Sensation schaffen. Das 2022 Playoff Finale Portugal gegen Nordmazedonien wird um 20:45 in Porto angepfiffen. Die Übertragung bei DAZN ist mit Kommentator Uli Hebel. Schiri ist Anthony Taylor.

Portugal gegen Nordmazedonien – Wer gewinnt heute?

Die portugiesische Nationalmannschaft ist Favorit im Finale gegen Nordmazedonien. Portugal hat eine gute Quote von 1.19. Nordmazedonien hat nur eine 17.00. Portugal hat die besseren Spieler und Heimvorteil. Außerdem liegt Portugal auf der FIFA-Weltrangliste weiter oben. Portugal liegt auf dem 8. Platz und Nordmazedonien kommt auf dem 67. Platz.

Portugal – Ausgangslage und Aufstellung

Portugal zeigte im Playoff Halbfinale gegen die Türkei ein gutes Spiel und gewann mit 3:1. Der Portugal-Sieg war verdient, aber er wurde in der 85. Minute nochmal dramatisch als die Türkei einen Elfmeter zum 2:2-Ausgleich verschoss. Die portugiesische Nationalmannschaft hat eine weiße Weste in der Playoff-Geschichte mit 3 Siegen bei 3 Teilnahmen (2009, 2011 und 2013).

Portugal Coach Fernando Santos hatte im WM Playoff 2022 Halbfinale einige Überraschungen in der Startelf. Mit dabei waren zwei Spieler vom FC Porto – in dessen Estádio do Dragão werden die Playoff-Spiele ausgetragen. Keeper Diogo Costa kam zu seinem 2. Länderspiel und Otavio machte sein 3. Länderspiel. Beide könnten heute wieder spielen. Außerdem kehren im Vergleich zu Türkei die Stammspieler Pepe und Cancelo nach Verletzung zurück.

Mögliche Aufstellung: Costa; Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Silva, Moutinho, Fernandes; Otavio, Ronaldo, Jota

Nordmazedonien – Ausgangslage und Aufstellung

Nordmazedonien gelang am 24. März 2022 gegen Italien die große Sensation. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit erzielte Nordmazedoniens Stürmer Trajkovski den späten Siegtreffer. Italien verpasst jetzt die zweite Weltmeisterschaft in Folge. Nordmazedonien hat im Playoff Finale gegen Portugal die Chance auf die erste WM-Teilnahme.

Nordmazedonien Coach Blagoja Milevski musste im Halbfinale auf die zentralen Mittelfeldspieler Eljif Elmas und Tihomir Kostadinov verzichten – beide kommen zurück in die Startelf. Die beiden Spieler ersetzen Ademi und Nikolov, die gegen Italien bereits verletzt ausgewechselt wurden. Weiterhin wird Coach Milevski bestimmt auf die erfolgreiche Startelf aus dem Italien-Spiel vertrauen.

Mögliche Aufstellung: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Elmas, Kostadinov, Bardhi; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski

Wo wird Portugal gegen Nordmazedonien übertragen?

Das WM 2022 Playoff Finale Portugal gegen Nordmazedonien kommt live bei DAZN als Einzelspiel und in der Konferenz. Kommentator im Einzelspiel ist Uli Hebel und in der Konferenz kommentiert Lukas Schönmüller. Die Moderation hat Tobi Wahnschaffe.