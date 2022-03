Fußball heute * WM 2022 Qualifikation Südamerika * Spielplan & Tabelle

In der Nacht vom 29. zum 30. März läuft der 18. und letzte Spieltag der WM 2022 Qualifikation in Südamerika. Brasilien und Argentinien hatten eine souveräne Qualifikation – in den Spielen gegen Bolivien und Ecuador geht es um nichts mehr. Spannung versprechen die drei weiteren Partien, wo es um Fernduell um den wichtigen 5. Platz geht. Die Spiele beginnen um 1:30 Uhr MESZ, werden allerdings nirgendwo übertragen. Wir berichten hier über die Ergebnisse & Geschehnissen auf dem Platz.



Fußball heute am 30.03. – Wer spielt heute?

In der WM 2022 Qualifikation Südamerikas finden heute Nacht fünf Länderspiele statt – mit Argentinien und Brasilien. Außerdem spielen Peru, Kolumbien und Chile um 1:30 Uhr im Fernduell um Platz 5 gegen Paraguay, Venezuala und Uruguay. Peru liegt mit 21 Punkten auf dem fünften Platz und hat die beste Ausgangslage. Kolumbien mit 20 Punkten und Chile mit 19 Punkten sind in Schlagdistanz. Außerdem gibt es heute Champions League Frauen mit dem FC Bayern. Das Viertelfinale gegen PSG wird um 21 Uhr bei DAZN übertragen.

Wer qualifiziert sich in Südamerika für die WM 2022?

In der Südamerika WM 2022 Qualifikation stehen die 4 WM-Teilnehmer vor dem letzten Spieltag fest. Brasilien (42 Punkte) und Argentinien (38) sind souverän durch – Ecuador und Uruguay (25) haben das WM 2022 Ticket ebenfalls in der Tasche.

Die Nationalmannschaften von Peru, Kolumbien und Chile spielen um den 5. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den interkontinentalen Playoffs berechtigt.

Tabelle Spielplan # qualifiziert? Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✔ 🇧🇷 Brasilien 16 13 3 0 36:5 31 42 2 ✔ 🇦🇷 Argentinien 15 10 5 0 23:7 16 35 3 ✔ 🇪🇨 Ecuador 17 7 4 6 26:18 8 25 4 ✔ 🇺🇾 Uruguay 17 7 4 6 20:22 -2 25 5 🇵🇪 Peru 17 6 3 8 17:22 -5 21 6 🇨🇴 Kolumbien 17 4 8 5 19:19 0 20 7 🇨🇱 Chile 17 5 4 8 19:24 -5 19 8 🇵🇾 Paraguay 17 3 7 7 12:24 -12 16 9 🇧🇴 Bolivien 17 4 3 10 23:38 -15 15 10 🇻🇪 Venezuela 17 3 1 12 14:30 -16 10 Datum Heim Erg. Ausw. ➤ 1. Spieltag 09.10.2020 🇵🇾 Paraguay 2:2 (0:0) 🇵🇪 Peru 🇺🇾 Uruguay 2:1 (1:0) 🇨🇱 Chile 🇦🇷 Argentinien 1:0 (1:0) 🇪🇨 Ecuador 10.10.2020 🇨🇴 Kolumbien 3:0 (3:0) 🇻🇪 Venezuela 🇧🇷 Brasilien 5:0 (2:0) 🇧🇴 Bolivien ➤ 2. Spieltag 13.10.2020 🇧🇴 Bolivien 1:2 (1:1) 🇦🇷 Argentinien 🇪🇨 Ecuador 4:2 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 14.10.2020 🇻🇪 Venezuela 0:1 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 🇵🇪 Peru 2:4 (1:1) 🇧🇷 Brasilien 🇨🇱 Chile 2:2 (2:1) 🇨🇴 Kolumbien ➤ 3. Spieltag 12.11.2020 🇧🇴 Bolivien 2:3 (1:0) 🇪🇨 Ecuador 13.11.2020 🇦🇷 Argentinien 1:1 (1:1) 🇵🇾 Paraguay 🇨🇴 Kolumbien 0:3 (0:1) 🇺🇾 Uruguay 14.11.2020 🇨🇱 Chile 2:0 (2:0) 🇵🇪 Peru 🇧🇷 Brasilien 1:0 (0:0) 🇻🇪 Venezuela ➤ 4. Spieltag 17.11.2020 🇻🇪 Venezuela 2:1 (1:1) 🇨🇱 Chile 🇪🇨 Ecuador 6:1 (4:1) 🇨🇴 Kolumbien 18.11.2020 🇺🇾 Uruguay 0:2 (0:2) 🇧🇷 Brasilien 🇵🇾 Paraguay 2:2 (1:2) 🇧🇴 Bolivien 🇵🇪 Peru 0:2 (0:2) 🇦🇷 Argentinien ➤ 5. Spieltag 10.10.2021 🇧🇴 Bolivien 1:0 (0:0) 🇵🇪 Peru 🇻🇪 Venezuela 2:1 (1:1) 🇪🇨 Ecuador 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇧🇷 Brasilien 11.10.2021 🇦🇷 Argentinien 3:0 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 🇨🇱 Chile 2:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay ➤ 6. Spieltag 05.09.2021 🇧🇷 Brasilien abgebr. 🇦🇷 Argentinien 🇪🇨 Ecuador 0:0 (0:0) 🇨🇱 Chile 06.09.2021 🇺🇾 Uruguay 4:2 (2:0) 🇧🇴 Bolivien 🇵🇾 Paraguay 1:1 (1:0) 🇨🇴 Kolumbien 🇵🇪 Peru 1:0 (1:0) 🇻🇪 Venezuela ➤ 7. Spieltag 03.06.2021 🇧🇴 Bolivien 3:1 (1:1) 🇻🇪 Venezuela 04.06.2021 🇺🇾 Uruguay 0:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 🇦🇷 Argentinien 1:1 (1:1) 🇨🇱 Chile 🇵🇪 Peru 0:3 (0:1) 🇨🇴 Kolumbien 05.06.2021 🇧🇷 Brasilien 2:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador ➤ 8. Spieltag 08.06.2021 🇪🇨 Ecuador 1:2 (0:0) 🇵🇪 Peru 09.06.2021 🇻🇪 Venezuela 0:0 (0:0) 🇺🇾 Uruguay 🇨🇴 Kolumbien 2:2 (0:2) 🇦🇷 Argentinien 🇵🇾 Paraguay 0:2 (0:1) 🇧🇷 Brasilien 🇨🇱 Chile 1:1 (0:0) 🇧🇴 Bolivien ➤ 9. Spieltag 02.09.2021 🇧🇴 Bolivien 1:1 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 🇪🇨 Ecuador 2:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 03.09.2021 🇻🇪 Venezuela 1:3 (0:1) 🇦🇷 Argentinien 🇵🇪 Peru 1:1 (1:1) 🇺🇾 Uruguay 🇨🇱 Chile 0:1 (0:0) 🇧🇷 Brasilien ➤ 10. Spieltag 10.09.2021 🇺🇾 Uruguay 1:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador 🇵🇾 Paraguay 2:1 (1:0) 🇻🇪 Venezuela 🇨🇴 Kolumbien 3:1 (2:0) 🇨🇱 Chile 🇦🇷 Argentinien 3:0 (1:0) 🇧🇴 Bolivien 🇧🇷 Brasilien 2:0 (2:0) 🇵🇪 Peru ➤ 11. Spieltag 08.10.2021 🇺🇾 Uruguay 0:0 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 🇵🇾 Paraguay 0:0 (0:0) 🇦🇷 Argentinien 🇻🇪 Venezuela 1:3 (1:0) 🇧🇷 Brasilien 🇪🇨 Ecuador 3:0 (3:0) 🇧🇴 Bolivien 🇵🇪 Peru 2:0 (1:0) 🇨🇱 Chile ➤ 12. Spieltag 14.10.2021 🇧🇴 Bolivien 4:0 (1:0) 🇵🇾 Paraguay 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador 15.10.2021 🇦🇷 Argentinien 1:0 (1:0) 🇵🇪 Peru 🇨🇱 Chile 3:0 (2:0) 🇻🇪 Venezuela 🇧🇷 Brasilien 4:1 (2:0) 🇺🇾 Uruguay ➤ 13. Spieltag 11.11.2021 🇪🇨 Ecuador 1:0 (1:0) 🇻🇪 Venezuela 12.11.2021 🇵🇾 Paraguay 0:1 (0:0) 🇨🇱 Chile 🇧🇷 Brasilien 1:0 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 🇵🇪 Peru 3:0 (3:0) 🇧🇴 Bolivien 13.11.2021 🇺🇾 Uruguay -:- 🇦🇷 Argentinien ➤ 14. Spieltag 16.11.2021 🇧🇴 Bolivien 3:0 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 🇻🇪 Venezuela 1:2 (0:1) 🇵🇪 Peru 17.11.2021 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 🇦🇷 Argentinien 0:0 (0:0) 🇧🇷 Brasilien 🇨🇱 Chile 0:2 (0:1) 🇪🇨 Ecuador ➤ 15. Spieltag 27.01.2022 🇨🇴 Kolumbien 0:1 (0:0) 🇵🇪 Peru 🇻🇪 Venezuela 4:1 (2:1) 🇧🇴 Bolivien 🇵🇾 Paraguay 0:1 (0:0) 🇺🇾 Uruguay 🇨🇱 Chile 1:2 (1:2) 🇦🇷 Argentinien 🇪🇨 Ecuador 1:1 (0:1) 🇧🇷 Brasilien ➤ 16. Spieltag 30.01.2022 🇺🇾 Uruguay 4:1 (3:0) 🇻🇪 Venezuela 🇵🇪 Peru 1:1 (0:1) 🇪🇨 Ecuador 🇧🇷 Brasilien 4:0 (1:0) 🇵🇾 Paraguay 🇧🇴 Bolivien 2:3 (1:1) 🇨🇱 Chile 🇦🇷 Argentinien 1:0 (1:0) 🇨🇴 Kolumbien ➤ 17. Spieltag 24.03.2022 🇺🇾 Uruguay 1:0 (1:0) 🇵🇪 Peru 🇨🇴 Kolumbien 3:0 (1:0) 🇧🇴 Bolivien 🇧🇷 Brasilien 4:0 (2:0) 🇨🇱 Chile 🇵🇾 Paraguay 3:1 (2:0) 🇪🇨 Ecuador 🇦🇷 Argentinien 3:0 (1:0) 🇻🇪 Venezuela ➤ 18. Spieltag 29.03.2022 🇵🇪 Peru -:- 🇵🇾 Paraguay 🇻🇪 Venezuela -:- 🇨🇴 Kolumbien 🇧🇴 Bolivien -:- 🇧🇷 Brasilien 🇨🇱 Chile -:- 🇺🇾 Uruguay 🇪🇨 Ecuador -:- 🇦🇷 Argentinien

Was sind WM 2022 interkontinentale Playoffs?

Im Sommer 2022 finden interkontinentale WM 2022 Playoffs statt, wo die letzten WM-Tickets vergeben werden. Dort spielen eine Nationalmannschaft aus Ozeanien, eine aus Asien, eine aus Nord- und Mittelamerika und eine aus Südamerika. Gespielt wird im K.O.-Modus und der Sieger fährt zur WM.

Costa Rica steht bereits als Teilnehmer fest. Das Asien-Finale um die Playoffs lautet Australien gegen VAE oder Irak. Das Ozeanien-Finale ist Salomonen gegen Neuseeland.

Peru, Kolumbien oder Chile – Wer kommt in die WM 2022 Playoffs?

Peru hat mit 21 Punkten die beste Ausgangslage. Peru hat ein Heimspiel gegen Paraguay, die weiter unten in der Tabelle stehen. Mit einem Heimsieg könnte Peru alles klarmachen. Kolumbien und Chile müssen auf einen Patzer Perus hoffen.

Kolumbien mit 20 Punkten hat ein Auswärtsspiel in Venezuela, dem Tabellenletzten der WM-Quali. Chile hat mit 19 Punkten die wenigsten Zähler und den vermeintlich schwersten Gegner. Chile trifft im Heimspiel auf WM-Teilnehmer Uruguay.

Wo spielen WM 2022 Favoriten Argentinien und Brasilien?

Argentinien und Brasilien haben heute am 30.3.2022 ein Auswärtsspiel. Brasilien spielt in Bolivien im Estadio Hernando Siles in La Paz, einem der höchstgelegenen Stadien der Welt. Argentinien spiel gegen Ecuador im Estadio Monumental Banco Pichincha in der Stadt Guayaquil.

Wo läuft heute am 30.3. live Fußball im TV?

Live Fußball gibt es heute am 30.3. auf DAZN. Es werden zwei Spiele der Frauen Champions League übertragen. Um 18:45 Uhr gibt es El Clásico Barca gegen Real. Das Hinspiel in Madrid war eine deutliche Angelegenheit. Barcelona muss den 3:1-Vorsprung im Camp Nou nur noch verteidigen. Das Spiel kommentiert Christoph Fetzer.

Um 21 Uhr folgt Paris St. Germain gegen Bayern München aus dem Parc des Princes. Die Bayern müssen einen 2:1-Rückstand aufholen, um ins Halbfinale zu kommen. Kommentator ist Jan Platte, die Expertin Tabea Kemme.