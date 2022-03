Fußball heute ZDF am 26.3.: Länderspiele * Deutschland gegen Israel – Fußball-Nationalmannschaft im Testspiel

Heute am Samstag, den 26. März 2022, gibt es weitere Fußball-Testspiele – auch mit deutscher Beteiligung. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft um 20:45 Uhr auf Israel und geht in den Länderspiel 2022 Auftakt. Weiterhin haben heute die Fußball-Nationalmannschaften aus Belgien, England, Schweiz, Spanien und Niederlande ein Freundschaftsspiel. Die Top-Spiele heute sind England gegen Schweiz und Niederlande gegen Dänemark. Die meisten Freundschaftsspiele werden auf DAZN übertragen. Deutschland gegen Israel wird heute live im ZDF übertragen.

Fußball heute am 26.03. – Wer spielt heute?

Heute gibt es einige Freundschaftsspiele der A-Nationalmannschaften. Das wichtigste Spiel aus deutscher Sicht ist die Begegnung Deutschland gegen Israel, die um 20:45 Uhr in Sinsheim angepfiffen wird. Bereits um 18 Uhr spielt Irland gegen Belgien in Dublin. England gegen Schweiz startet um 18:30 Uhr im Wembley-Stadion. Weiterhin spielt die Niederlande gegen Dänemark in Amsterdam. Anpfiff ist 20:45 Uhr.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 26.03.2022 15:00 🇭🇷 Kroatien -:- 🇸🇮 Slowenien 26.03.2022 20:00 🇸🇬 Singapur -:- 🇲🇾 Malaysia 26.03.2022 20:00 🇧🇭 Bahrain -:- 🇧🇮 Burundi 26.03.2022 17:00 🇫🇮 Finnland -:- 🇮🇸 Island 26.03.2022 17:00 🇧🇾 Belarus -:- 🇮🇳 Indien 26.03.2022 18:00 🇬🇮 Gibraltar -:- 🇫🇴 Färöer 26.03.2022 18:00 🇮🇪 Irland -:- 🇧🇪 Belgien 26.03.2022 18:30 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇨🇭 Schweiz 26.03.2022 19:00 🇪🇸 Spanien -:- 🇦🇱 Albanien 26.03.2022 19:00 🇶🇦 Katar -:- 🇧🇬 Bulgarien 26.03.2022 20:45 🇩🇪 Deutschland -:- 🇮🇱 Israel 26.03.2022 20:45 🇳🇱 Niederlande -:- 🇩🇰 Dänemark

Deutschland gegen Israel: Der nächste Sieg für Bundestrainer Flick?

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert heute ihr erstes Länderspiel 2022 beim Test gegen Israel. Unter Bundestrainer Hansi Flick lief es bisher ausgezeichnet. Seit seinem Amtsantritt am 01. August 2021 hat Deutschland sieben Spiele bestritten und ist siebenmal als Sieger vom Platz gegangen. Torverhältnis 28:2.

Der heutige Testspielgegner Israel ist auf dem Papier eine machbare Aufgabe. Israel ist 77. auf der FIFA-Weltrangliste und liegt weit hinter Deutschland (11. Platz). In den 4 Aufeinandertreffen Deutschland gegen Israel gab es 4 Siege für die DFB-Auswahl mit einem Torverhältnis von 12:1.

Das Länderspiel gegen Israel wird als Vorbereitung auf die Nations League im Sommer und die WM 2022 im Winter in Katar genutzt. Im Sommer soll ein grober Stammkader stehen, sodass einige Spieler heute nochmal getestet werden sollen. Dazu zählen auch die wieder nominierten Julian Weigl und Julian Draxler, aber auch Spieler aus dem erweiterten Kader wie Lukas Nmecha Jonathan Tah, Anton Stach oder Julian Brandt.

Joshua Kimmich fehlt aufgrund der Geburt seines Kindes. Serge Gnabry wird für die Länderspiele Ende März ebenfalls ausfallen. Robin Koch infizierte sich mit Corona. Niklas Süle und Leon Goretzka plagen noch immer Verletzungen. Im Tor plant Bundestrainer Flick eine Rotation mit Wechsel in der Halbzeit. Später soll Kevin Trapp das Tor hüten.

Dies ist die mögliche deutsche Aufstellung:

ter Stegen – Henrichs, Kehrer/Ginter, Schlotterbeck, Raum – Musiala/Stach, Gündogan – Havertz/Musiala, T. Müller, L. Sané/Draxler – Werner

England gegen Schweiz: Schafft die Schweiz den historischen Sieg?

Die Schweizer Nati befindet sich im Höhenflug, nachdem sie sich in der WM 2022 Qualifikation gegen Italien durchsetzte. Allerdings befindet sich auch England in Topform – zuletzt erreichte das Team das EM-Finale. Heute könnte die Schweiz Historisches gelingen, denn die Schweizer Fußballer haben noch nie auf englischem Boden gewinnen können.

Niederlande gegen Dänemark: Gibt Eriksen sein Comeback?

Christian Eriksen steht wieder im Kader der dänischen Nationalmannschaft und absolvierte bereits Einheiten im Trainingslager in Spanien. Möglicherweise feiert er heute beim Testspiel gegen die Niederlande sogar sein Comeback. Bei der Niederlande fällt Trainer van Gaal wegen Corona aus. Außerdem konnte sich der Freiburger Keeper Mark Flekken über die erste Elftal-Nominierung freuen.

Fußball-Freundschaftsspiele am 26.03. – Wer spielt noch?

Heute haben weitere WM 2022 Teilnehmer ein Freundschaftsspiel. Die spanische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ein Testspiel gegen Albanien. Das Spiel findet in Barcelona statt und wird um 19:45 Uhr angepfiffen. Außerdem gibt es am Nachmittag um 15 Uhr das Freundschaftsspiel zwischen WM Teilnehmer Kroatien und Slowenien in Al-Rayyan. Und um 18 Uhr hat der WM 2022 Teilnehmer Belgien ein Gastspiel in Dublin gegen die irische Nationalmannschaft.

Fußball-Freundschaftsspiele 2022 im TV live

Wo wird Deutschland gegen Israel übertragen?

Deutschland gegen Israel kommt live im ZDF. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Moderiert wird das Spiel von Jochen Breyer, mit dabei ist Per Mertesacker. Der Kommentator in Sinsheim ist Oliver Schmidt.

Wo werden heute die WM 2022 Freundschaftsspiele übertragen?

WM 2022 Freundschaftsspiele gibt es heute live beim Streaming-Dienst DAZN. Die Spiele werden zu verschiedenen Zeiten angepfiffen. Dies sind die Uhrzeiten und Kommentatoren der Spiele bei DAZN:

Kroatien – Slowenien (15:00 Uhr)

Finnland – Island (17:00 Uhr)

Gibraltar – Färöer (18:00 Uhr)

Irland – Belgien (18:00 Uhr)

England – Schweiz (18:30 Uhr) – Kommentator: Chris Putz

Spanien – Albanien (19:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

Niederlande – Dänemark (20:45 Uhr) – Kommentator: Matthias Naebers

Außerdem rollt der Ball heute im Amateuren-Fußball. Fußball von Regionalliga bis Kreisliga gibt es unter anderem auf Sporttotal oder Soccerwatch (NRW) oder vor der Haustür.