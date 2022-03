Fußball heute ARD live * WM Playoffs & Qualifikation * Testspiel Holland Deutschland

Am heutigen Dienstag, 29. März 2022, hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein wichtiges Testspiel gegen die Niederlande. Deutschland spielt heute um 20:45 Uhr in Amsterdam das 2.Länderspiel 2022. Außerdem gibt es heute die volle Packung Fußball heute: die WM 2022 Playoff-Finals in Europa und Afrika, letzte Spieltage der WM-Quali in Asien und Südamerika, sowie eine Menge Freundschaftsspiele der WM-Teilnehmer. DAZN, Sportdigital und Sporttotal sind im Stream bei vielen Länderspielen dabei. Deutschland gegen Niederlande kommt ab 20:15 Uhr auf ARD. Wir sagen dir, was heute alles an Fußball gespielt wird.



Fußball heute am 29.03. – Wer spielt heute?

Der Fußball-Tag startet heute früh: Erster Anpfiff ist um 12:35 Uhr bei Japan gegen Vietnam in der WM 2022 Quali Asiens. Die Highlights des Tages sind um 20:45 Uhr – allen voran Deutschland gegen Niederlande. Zudem werden in den UEFA Playoffs 2 WM-Tickets vergeben – die Begegnungen lauten Polen gegen Schweden und Portugal gegen Nordmazedonien. Außerdem gibt eine Menge Freundschaftsspiele in Europa, wie zum Beispiel Türkei gegen Italien, England gegen Elfenbeinküste oder Schweiz gegen Kosovo. Die Afrika Playoffs kommen am Abend mit 10 Teams um 19 Uhr und 21:30 Uhr. Weiterhin gibt es den letzten Spieltag der WM-Quali in Südamerika heute Nacht.

Deutschland gegen Niederlande: Wie spielt Deutschland gegen Niederlande?

Heute hat die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel einen harten Brocken vor der Brust. Das Auswärtsspiel in Amsterdam ist ein wichtiger Prüfstein gegen ein Team, das ebenfalls für die WM 2022 qualifiziert ist. Zudem ist Deutschland gegen Niederlande ein Länderspiel-Klassiker und von hoher Bedeutung.

Beim direkten Vergleich liegen die Teams in etwa gleichauf. Die Niederlande liegt auf der FIFA-Weltrangliste einen Platz vor Deutschland. Die Niederlande ist 10. mit 1653.73 Punkten vor Deutschland auf 11 mit 1648.33 Punkten. Heute geht’s auch um Weltranglistenpunkte – Deutschland könnte Boden gutmachen. Hingegen liegt Deutschland beim Marktwert vorne: Die DFB-Auswahl kommt auf Gesamtwert 748,5 Millionen Euro im Vergleich zu 595,5 Millionen Euro bei den Niederlanden.

WM 2022 Qualifikation: UEFA Playoffs Finals

Heute werden 2 WM-Tickets in Europa ausgespielt. Die 10 Gruppenzweiten und 2 Nations-League-Qualifikanten wurden in 3 Playoff-Wege gelost, wo die Halbfinals bereits gespielt wurden. Heute finden 2 Finals statt, das dritte folgt im Juni. Heute spielen Portugal gegen Nordmazedonien und Polen gegen Schweden.

Datum WEG Team 1 Ergebnis Team 2 29.03. B 🇲🇰 Nordmazedonien - 🇵🇹 Portugal 29.03. C 🇵🇱 Polen - 🇸🇪 Schweden Juni 2022 A 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 🇺🇦 Ukraine / 🏴 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland

Fußball-Länderspiele: WM 2022 Testspiele in Europa

WM 2022 Testspiele sind für die Nationalmannschaften ohne Pflichtspiel – daher haben heute die meisten WM 2022 Teilnehmer ein Testspiel. Kroatien spielt gegen Bulgarien, Schweiz gegen Kosovo, Spanien gegen Island, Belgien gegen Burkina Faso, England gegen Elfenbeinküste und Frankreich gegen Südafrika. Bei Dänemark gegen Serbien stehen sich zwei WM 2022 Teilnehmer gegenüber. Außerdem gibt es Spiele für Teams ohne WM-Ticket. Zum Beispiel Türkei gegen Italien oder Österreich gegen Schottland.

Wo werden heute die Fußball-Testspiele übertragen?

Einige Testspiele heute kommen auf DAZN. Hier ist die Liste der Spiele mit Kommentatoren:

Türkei – Italien (20:45 Uhr) – Kommentator: Flo Hauser

Spanien – Island (20:45 Uhr) – Kommentator: Marcel Seufert

Österreich – Schottland (20:45 Uhr) – Kommentator: Max Gross

England – Elfenbeinküste (20:45 Uhr) – Kommentator: Simon Sterzer

Frankreich – Südafrika (21:15 Uhr) – Kommentator: Martin Kern

Alle Testspiele heute am 29.3.2022

WM 2022 Qualifikation: Final-Rückspiele WM Playoffs in Afrika

In Afrikas WM 2022 Qualifikation fällt heute die Entscheidung in 5 Final-Rückspielen. Die 10 Teams machen 5 WM-Teilnehmer unter sich aus: Senegal oder Ägypten (Hinspiel 0:1), Nigeria oder Ghana (0:0), Algerien oder Kamerun (1:0), Marokko oder DR Kongo (1:1) und Tunesien oder Mali (1:0). Nach knappen Ergebnissen in den Hinspielen ist noch alles offen.

Datum Team 1 Ergebnis Rückspiel Team 2 Ergebnis Hinspiel 29.3. 🇨🇩 Rep. Kongo -:- 🇲🇦 Marokko 1:1 (1:0) 29.3. 🇲🇱 Mali -:- 🇹🇳 Tunesien 0:1 (0:1) 29.3. 🇨🇲 Kamerun -:- 🇩🇿 Algerien 0:1 (0:1) 29.3. 🇪🇬 Ägypten -:- 🇸🇳 Senegal 1:0 (1:0) 29.3. 🇬🇭 Ghana -:- 🇳🇬 Nigeria 0:0

WM 2022 Qualifikation: Letzter Spieltag in Asien

Bei der WM 2022 Qualifikation in Asien sind die 4 WM-Tickets bereits vergeben. Nach der dritten Runde stehen Südkorea, Iran, Japan und Saudi-Arabien als WM 2022 Teilnehmer fest. Außerdem ist Australien als Gruppendritter für vierte Runde qualifiziert, wo es gegen VAE oder Irak um die Teilnahme an den interkontinentalen Playoffs geht.

WM 2022 Qualifikation: Letzter Spieltag in Südamerika

Der letzten Spieltag der WM 2022 Qualifikation Südamerika könnte spannender sein. Die vier WM Teilnehmer stehen bereits fest – Brasilien, Argentinien, Ecuador und Uruguay sind durch. Der 5. Platz in der Tabelle ist noch umkämpft. Es geht um die Teilnahme an den interkontinentalen Playoffs. Peru, Kolumbien und Chile haben im Fernduell noch die Chance auf Platz 5.

Wer zeigt heute die Fußball-Länderspiele 29.3.2022 live im TV?

Heute spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Die ARD ist ab 20:15 live dabei.

Weiterhin gibt es Playoffs um WM-Tickets in Europa und Afrika. Die Spiele Portugal gegen Nordmazedonien und Polen gegen Schweden kommen um 20:45 Uhr live auf DAZN. Die 5 Spiele der Afrika-Playoffs werden um 19 Uhr und 21:30 Uhr live auf Sportdigital übertragen. Weiterhin gibt es am Nachmittag um 12:35 Uhr, 13:30 Uhr und 15:45 Uhr den letzten Spieltag der WM Qualifikation in Asien auf Sporttotal.

Die volle Packung Fußball-Testspiele gibt es auf DAZN. Die Anstoßzeiten sind 13 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 19:30 Uhr, 19:45, 20:45 Uhr und 21:45 Uhr. Mit dabei sind die großen Teams wie England, Belgien, Spanien und Frankreich. Außerdem gibt es bei DAZN heute die Abstiegs-Playoffs der UEFA Nations League – es geht um die Teilnahme an Liga C oder D. Die Spiele sind Kasachstan gegen Republik Moldau (16 Uhr) und Zypern gegen Estland (18 Uhr).