Bayer 04 Leverkusen zeigt in dieser Saison eine beeindruckende Leistung und steht kurz davor, ihre erste Bundesliga-Meisterschaft zu gewinnen. Unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso haben sie es geschafft, 61 Punkte aus 23 Ligaspielen zu gewinnen und liegen damit acht Punkte vor dem FC Bayern München. Dies könnte das Jahr sein, in dem Leverkusen den langjährigen Dominator der Liga und Rekordsieger FC Bayern München von seinem Thron stößt. 33 Spiele ungeschlagen – das ist neuer Rekord, zumal man auch noch davon 29 Mal gewonnen hatte!

Die jüngste Begegnung hatte Bayer Leverkusen mit einem 2:1-Sieg gegen Mainz absolviert. Dieser Sieg mag zwar nicht überzeugend gewesen sein, doch sind es genau diese Spiele, die gewonnen werden müssen, um am Ende den Titel in Händen halten zu können. Das Spiel im BayArena war ein besonderes Ereignis, denn es markierte das 33. Spiel in Folge ohne Niederlage für Leverkusen – ein neuer Rekord, der zuvor von Bayern München gehalten wurde und einen möglichen Machtwechsel in der deutschen Bundesliga andeutet, zumindest für diese Saison.

Das letzte Bayer 04 Leverkusen Spiel

Bundesliga 2023/2024 20:30 Bayer Leverkusen 2 1 FSV Mainz 05 - Spielbericht -

Das Rückrundenprogramm von Bayer 04 Leverkusen

Von den vorderen Tabellenplätzen kommt nur noch der BVB und Stuttgart.

1.FC Köln - - Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen - - VfL Wolfsburg SC Freiburg - - Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen - - 1899 Hoffenheim Union Berlin - - Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen - - Werder Bremen Borussia Dortmund - - Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen - - VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt - - Bayer Leverkusen Vfl Bochum - - Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen - - FC Augsburg

29 Siege! 33 Spiele ungeschlagen!

Leverkusen zeigt eine beeindruckende Leistung mit 29 Siegen aus 33 ungeschlagenen Partien. Lediglich viermal gaben sie Punkte ab. Diese Serie übertrifft deutlich viele nationale Rekorde anderer Länder. In Deutschland hatte der Rekordmeister FC Bayern im Jahr 2020 32 Mal ungeschlagen gespielt, Werder Bremen steht auf Platz 3 mit 27 Spielen, doch das war in der Saison 2003/2004.

Frankreich: Hier hält Paris Saint-Germain seit April 1994 den Rekord für die längste ungeschlagene Serie mit 37 Spielen, was bemerkenswert ist, da dies noch vor der Übernahme durch QSI geschah.

England: Nottingham Forest setzte zwischen November 1977 und Dezember 1978 den Maßstab mit einer unglaublichen Anzahl von 40 ungeschlagenen Spielen in Folge.

Spanien: Real Madrid erreichte zwischen April 2016 und Januar 2017 ebenfalls 40 Spiele ohne Niederlage.

Das Ziel von Leverkusen ist es, die gesamte Saison unbesiegt zu bleiben. Eine hohe Zielsetzung, doch angesichts der bisherigen Erfolge ist dies durchaus im Bereich des Möglichen.

Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga-Tabelle